Comète Neowise : où l'observer dans le ciel ? Les plus belles photos

NEOWISE C/2020 F3 - Jusqu'à la mi-août 2020, il est possible d'observer une comète à l'oeil nu. Un événement rare qui ne se reproduira pas avant 6 800 ans. Dans quelle direction faut-il la regarder et à quelle heure ? Comment la photographier ?

[Mis à jour le 20 juillet 2020 à 17h27] Visible actuellement dans tout l'hémisphère nord, la comète Neowise, également connue sous le nom de comète C / 2020 F3, est la comète de l'année. Chaque nuit, elle nous offre un spectacle merveilleux dans le ciel nocturne, après le coucher du soleil. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet 2020, son orbite elliptique sera au plus près de notre Planète, à une distance de 103 millions de kilomètres de la Terre.

La comète Neowise a été découverte le 27 mars 2020, à l'aide du télescope spatial infrarouge NEOWISE. La dernière fois qu'elle a rendu visite à notre Terre, c'était il y a environ 4 500 ans. Et elle ne refera pas apparition avant 6 800 années. Vous l'avez compris, c'est le moment ou jamais de l'observer !

La comète Neowise s'observe après le coucher du soleil, à l'oeil nu, à condition que l'horizon soit bien dégagé. S'il est tout à fait possible de la discerner dans le ciel à l'oeil nu, il n'est pas pour autant possible d'observer sa queue majestueuse. Il est conseillé dans ce cas de se doter de jumelles ou de lunettes astronomiques pour voir les détails.

La comète Neowise est visible sur l'horizon Nord-Est, entre les deux pattes de la Grande Ours. Pour obtenir la position exacte de la comète, téléchargez les applications pour smartphone SkySafari sur Google Play ou Night Sky dans l'Appstore. C'est ici également que vous pouvez suivre sa trajectoire.

Après le 27 juillet, la comète sera localisée entre le Lion à l'ouest et le Bouvier à l'est dans la Chevelure de Bérénice. À cette période en revanche, l'observation de la comète devra se faire avec des jumelles ou une lunette astronomique. La comète Neowise restera visible à l'oeil nu jusqu'à mi-août, où elle quittera progressivement les régions les plus chaudes du système solaire, soit jusqu'au spectacle de la pluie d'étoiles filantes des Perséides.

La comète Neowise s'observe une heure après le coucher du soleil dans le ciel à l'horizon Nord-Est, entre les deux pattes de la Grande Ours. Plus la nuit est sombre, plus elle sera lumineuse. L'endroit où vous vous trouvez doit pouvoir offrir un horizon dégagé et loin des lumières de la ville.

Selon la Nasa, les comètes sont des boules de neige cosmiques de gaz gelés, de roches et de poussière, c'est-à-dire des restes de la formation du système solaire, qui gravitent autour du soleil. Quand l'orbite d'une comète se trouve au plus près du soleil, elle se met à chauffer et à cracher de la poussière et des gaz sous une forme rougeoyante gigantesque, bien plus grande que la plupart des planètes. La taille d'une comète peut varier de quelques kilomètres à des dizaines de kilomètres de large, lorsqu'elle est en orbite au plus près du soleil. Lorsque ses substances s'écoulent, elles forment un spectaculaire nuage de gaz et de poussière qui se traîne derrière elle sur des millions de kilomètres et c'est à ce moment-là qu'elle peut être vue depuis la Terre à l'œil nu.

Selon la Nasa, la queue inférieure de Neowise, qui apparaît large et floue, est formée de la poussière créée lorsque cette dernière se soulève de la surface du noyau de la comète et traîne derrière la comète sur son orbite. Sa queue supérieure est une queue ionique, composée de gaz qui ont été ionisés en perdant des électrons dans la lumière intense du soleil. Tous ces composants sont donc provoqués par l'activité effervescente du noyau de la comète dont la taille s'évaluerait à environ cinq kilomètres, toujours selon la Nasa.

La comète, visible à l'oeil nu, peut être immortalisée avec un simple appareil photo à réglages manuels. Vous utiliserez un objectif grand angle en utilisant des expositions assez longues comme 20 secondes et ISO 1600. Pensez à la composition, en plaçant la comète au-dessus d'un bâtiment ou d'un arbre, ou entre deux montagnes.