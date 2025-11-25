Le Calendrier Pirelli 2026 révèle une nouvelle dimension de la féminité à travers les éléments

Le Cal 2026 intitulé "Elements" réalisé par le photographe Sølve Sundsbø sublime de nombreuses stars internationales comme Isabella Rossellini, Eva Herzigová et Venus Williams, dans une exploration poétique des éléments.

Le Calendrier Pirelli 2026 est enfin sorti et a été présenté à la Maison Municipale de Prague, en République tchèque ce lundi 24 novembre 2025. Baptisé "Elements", il est réalisé par Sølve Sundsbø, photographe et réalisateur norvégien réputé pour ses clichés de mode à l'esthétique éthérée ou futuriste. Cette 52e édition est plus expérimentale, évocatrice et philosophique que l'édition précédente qui marquait un retour classique au nu comme aux débuts de "The Cal™". Le photographe utilise une esthétique de pointe pour célébrer l'union entre l'humain et le monde naturel.

Le casting de "Elements" réunit 11 femmes issues des univers du cinéma, de la mode, du sport et de la musique, avec des talents comme Eva Herzigová, Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline Christie et Venus Williams, célébrant la force, l'expérience et la personnalité.. Découvrez ci-dessous les photos du calendrier Pirelli 2026 réalisées en avril 2025 sur la plage de Holkham dans le Norfolk et dans la campagne de l'Essex au Royaume-Uni, avant de poursuivre en studio à Londres et à New York, mais aussi les photos des éditions précédentes qui font le Calendrier Pirelli depuis plus de 50 ans :

Où acheter le calendrier Pirelli 2026 ?

Le calendrier Pirelli, produit par le fabricant italien de pneumatiques Pirelli depuis 1964, n'est malheureusement pas vendu mais distribué à quelques dizaines de milliers d'exemplaires aux VIP du monde entier, principalement à des collectionneurs, amateurs de photos et de mode, à des personnalités et à des leaders du monde de l'automobile. En 2014, la maison d'édition allemande Taschen avait reproduit dans un album unique l'ensemble des calendriers Pirelli à l'occasion de son 50e anniversaire, au prix de 6 000 euros, mais l'album est malheureusement sold out sur le site. Pour obtenir le calendrier Pirelli, l'astuce est de le retrouver sur Internet : il est revendu sur les sites comme ebay (aux enchères) ou Amazon.

Combien coûte le calendrier Pirelli 2026 ?

Plus les années passent, et plus le prix du calendrier baisse. Par exemple, vous pouvez trouver l'intégrale des calendriers Pirelli de 1964 à 2004 à seulement 45,27 euros en occasion sur le site de la Fnac. Il sera sans doute possible de trouver le calendrier Pirelli 2026 en vente aux enchères sur ebay comme ce fût le cas pour l'édition précédente vendue à 999 dollars.

Peut-on se procurer le calendrier Pirelli 2026 en Pdf ?

Le calendrier Pirelli ne peut malheureusement pas s'acheter virtuellement au format pdf. En savoir plus sur le site officiel du calendrier Pirelli.

Quelle est l'histoire du calendrier Pirelli ?

Les plus belles femmes du monde ont posé pour le calendrier Pirelli. A l'initiative de la filiale britannique du groupe Pirelli, le Calendrier Pirelli a été publié pour la première fois en 1964. 52 calendriers Pirelli ont été réalisés jusqu'à présent, par 41 photographes. A l'origine, le calendrier était un simple cadeau d'entreprise réservé aux clients importants de la marque italienne de pneumatiques Pirelli. Mettant en scène la beauté féminine de manière très glamour voire érotique, "The Cal" est devenu rapidement la référence des calendriers dans le monde. Depuis plus de 50 ans, la marque confie la réalisation de son calendrier d'exception à un photographe de renom. La recette du Calendrier Pirelli est simple : les meilleurs photographes de la planète immortalisent les plus belles femmes du monde. Pour les 50 ans de Pirelli en 2014, ce sont d'anciens clichés inédits du célèbre photographe Helmut Newton qui ont été choisis : de belles photos datant de l'année 1985. Si le calendrier Pirelli 2014 fêtait cette année-là ses 50 ans, il ne s'agissait en réalité que de la 41e édition puisque le calendrier avait cessé sa publication durant 10 ans après l'édition de 1974.