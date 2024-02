Mardi Gras : quel lien entre les beignets, Jésus et le carnaval ?

La célébration du Mardi Gras est passée en quelques siècles de fête païenne marquant la fin de l'hiver à une célébration chrétienne aux alentours du IVe siècle, avant de devenir la journée des beignets. En savoir plus sur l'origine du Mardi Gras.

Si ce mardi 13 février 2024, tous les Français savent très bien quoi manger en ce jour de Mardi Gras, combien savent réellement à quoi correspond cette date ? Mardi gras est directement lié aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Il marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "3 Joyeuses". Il s'agit donc d'une date importante, mais peu de gens savent pourquoi cette fête a pris ce nom plutôt incongru. Il suffit pourtant de quelques notions de latin pour commencer à dévoiler sa signification : "carnaval" vient du latin "carnis levare", expression qui veut dire "supprimer, enlever la viande". Et si cette expression est restée, transformée avec les siècles, c'est qu'elle fait référence à une tradition séculaire instituée par le christianisme.

En effet, avant que Mardi Gras soit devenue une fête païenne qui célèbre la fin de l'hiver et la renaissance de la nature, une signification religieuse se cache derrière la tradition du carnaval et des beignets. A l'approche de Pâques, les Chrétiens pratiquent le Carême, une période de jeûne et de prière qui dure 40 jours, comme la retraite de Jésus dans le désert. Avant cette longue privation, un jour de "bombance" précédait le jeûne : le Mardi Gras, dernier jour où les Chrétiens pouvaient manger gras, épuisant toutes les provisions d'œufs et de graisse qu'ils ne pouvaient consommer durant le Carême.

Peu importe aujourd'hui, le Mardi gras est l'occasion de profiter d'une nouvelle fête, entre la Chandeleur et la Saint-Valentin, qui ne requiert ni de consacrer sa soirée à son amoureux ou son amoureuse (et de faire des cadeaux...), ni de passer une journée du week-end en famille pour manger des crêpes. De nos jours, ceux qui célèbrent Mardi gras se font avant tout plaisir ! En effet, les mets de prédilection de cette journée sont les beignets, qui diffèrent selon les régions ! Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures recettes de beignets de Mardi Gras.

Dans les écoles ce jour de Mardi Gras, la tradition voulait que les enfants se déguisent et aillent sonner aux portes afin de récupérer tous les ingrédients nécessaires à la préparation de mets sucrés. De nombreux dictons sont utilisés le jour du "Mardi gras", tels que "Mardi Gras sous la pluie, l'hiver s'enfuit" ou encore "Mardi gras pluvieux, fait le cellier huileux".