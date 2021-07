"14 juillet 2021 : défilé, magasins ouverts et histoire du 14 juillet"

14 JUILLET 2021 - Le célèbre défilé militaire qui commémore l'histoire du 14 juillet aura lieu sur les Champs-Elysées à 10 heures ce mercredi. On vous dit tout sur le déroulé de la cérémonie, mais aussi sur les magasins ouverts ce jour férié.

[Mis à jour le 13 juillet 2021 à 18h55] Le 14 juillet mêle défilé militaire, bals populaires et incontournables feux d'artifice qui fleurissent dans toute la France. Chaque année, la date de cette fête mémorable marque la fête nationale française et symbolise, à sa façon, la véritable entrée dans l'été et les vacances scolaires. La préfecture de police a annoncé les mesures sanitaires obligatoires contre le Covid-19 pour assister au défilé du 14 juillet qui a lieu ce mercredi de 10 heures à midi sur les Champs-Elysées, avec 5 000 participants et des dizaines de milliers de spectateurs. "Compte tenu de la situation épidémique, plusieurs mesures sanitaires seront obligatoires pour les spectateurs du défilé, qu'ils assistent aux festivités en tribune ou le long de l'avenue des Champs-Elysées", indique la préfecture.

"Chaque personne devra être munie de l'une des trois preuves (un schéma de vaccination complet, un test négatif ou un test prouvant un rétablissement du Covid-19, NDLR) constituant le pass sanitaire pour entrer dans le périmètre du défilé". De plus, "une jauge sera appliquée pour réguler l'accès des personnes le long de l'avenue des Champs-Elysées". En plus du pass sanitaire, le port du masque sera également obligatoire.

Ces mesures s'appliquent à la fois dans les tribunes où près de 25 000 personnes sont attendues (tribunes assises sans jauge et debout avec jauge d'une personne tous les 4 m²) et pour le grand public autorisé sur les Champs-Elysées pour qui il est recommandé de se présenter sur place à l'avance. Par ailleurs, un périmètre de protection est installé par la préfecture de 6h30 à 14h dans les secteurs des Champs-Elysées, de la Concorde et de l'Assemblée nationale, où aucun véhicule motorisé ne pourra circuler et aucune station de métro ne pourra fonctionner. Sur les Champs-Elysées, les restaurants ne pourront ouvrir leur terrasse de 8 heures à 14 heures. "L'accès et la circulation des personnes seront réglementés avec obligation de se soumettre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille ainsi qu'à des palpations de sécurité, et à la visite des véhicules".

Dispositifs de sécurisation et de circulation mis en place à l'occasion de la cérémonie nationale du #14Juillet.

Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/F6OuP2AnDS — Préfecture de Police (@prefpolice) July 12, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le défilé du 14 juillet 2021, d'une durée de 2 heures, aura pour thème "Gagner l'avenir", en référence à "la capacité collective de la nation à dépasser les difficultés liées à la crise sanitaire. Pour les armées, au fait d'être tournées vers des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie", explique le général Christophe Abad à l'AFP. La cérémonie sera suivie, plus tard dans la journée, à 23 heures, par le feu d'artifice du 14 juillet à la tour Eiffel. Contrairement à l'an dernier, et conformément au protocole sanitaire, les Parisiens pourront se retrouver sur le Champ-de-Mars, avec le port du masque obligatoire, pour y assister.