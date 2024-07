14 juillet 2024 : où et à quelle heure a lieu le traditionnel défilé de la Fête Nationale à Paris ?

FÊTE NATIONALE. Le célèbre défilé militaire qui commémore l'histoire du 14 juillet change son itinéraire en raison des Jeux Olympiques de Paris. Découvrez les horaires et le programme.

La traditionnelle cérémonie du 14 juillet n'aura pas lieu cette année sur les Champs-Elysées en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est sur l'avenue Foch que l'on admirera le défilé des 4 500 troupes à 10 heures en présence du président de la République Emmanuel Macron. 45 avions et 22 hélicoptères offriront également un spectacle majestueux depuis le ciel. Pour cette édition, une double thématique est annoncée : "l'olympisme et les armées". Le défilé du 14 juillet sera aussi l'occasion de célébrer les 80 ans de la Libération de la France et les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace.

Plus précisément, "la cérémonie débutera sur la place Charles-de-Gaulle, avant d'emprunter l'avenue Foch pour un défilé plus court d'un tiers", explique le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. "La séparation des unités devant la tribune présidentielle s'opérera dans un espace beaucoup moins large que celui offert place de la Concorde (...) De fait, le millésime 2024 devrait se caractériser par une proximité, une intimité inédite avec le public, ce qui va lui conférer une dimension particulière".

Découvrez ci-dessous le déroulé du défilé du 14 juillet 2024, heure par heure.

09h45 : Finalisation de la mise en place des troupes à pied sur le site Étoile.

: Finalisation de la mise en place des troupes à pied sur le site Étoile. 10 heures : arrivée du Président de la République Emmanuel Marcon sur l'avenue de Friedland.

: arrivée du Président de la République Emmanuel Marcon sur l'avenue de Friedland. 10h10 : honneurs rendus au Président de la République en bas de l'avenue Foch.

: honneurs rendus au Président de la République en bas de l'avenue Foch. 10h16 : animation initiale sur le thème des 80 ans des Débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire.

: animation initiale sur le thème des 80 ans des Débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire. 10h32 : défilé des hélicoptères et des avions.

: défilé des hélicoptères et des avions. 10h36 : défilé des troupes à l'honneur, suivi du défilé des troupes à pied.

: défilé des troupes à l'honneur, suivi du défilé des troupes à pied. 11h17 : défilé des avions.

: défilé des avions. 11h23 : défilé à cheval.

: défilé à cheval. 11h25 : animation finale sur le thème "Les armées et l'olympisme".

: animation finale sur le thème "Les armées et l'olympisme". 11h41 : départ du Président de la République Emmanuel Marcon.

Après le 14 juillet 1880, le défilé militaire devient une institution. Le 14 juillet 1919, les maréchaux Foch, Joffre et Pétain défilent à cheval sur les Champs-Elysées - passant même sous l'Arc de Triomphe - pour célébrer la victoire dans la Première guerre mondiale acquise quelques mois plus tôt. C'est à ce moment que le traditionnel défilé du 14 juillet prend ses quartiers sur l'avenue la plus célèbre de Paris. Après une éclipse pendant la Seconde guerre mondiale, le défilé du 14 juillet prend son aspect actuel avec la multiplication des chars et des avions. Certains présidents de la République apportent cependant des innovations de courte durée.

Pendant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing déplace le défilé dans d'autres artères de Paris, comme le Cours de Vincennes, l'Ecole militaire ou encore entre Bastille et République à Bastille. En 1982, François Mitterrand repoussait le défilé à la nuit tombée. Le cérémonial est parfaitement huilé. Les répétitions du défilé ont lieu en général le 12 juillet aux aurores, soit deux jours avant la date clé. Il s'ouvre avec le passage des avions et hélicoptères. En tout, ce sont environ 4 000 soldats qui défilent sur les Champs-Elysées à un rythme de 120 pas par minute. Les élèves d'écoles prestigieuses comme Saint-Cyr se présentent en grand uniforme. La marche est traditionnellement clôturée par les unités de la Légion étrangère, célèbres pour leur barbe volumineuse et leur pas plus lent.

Pendant près d'un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République. Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C'est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel et le 14 juillet fête nationale. Mais la proposition, qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail, n'est pas accueillie unanimement par l'Assemblée. Certains députés mettent en cause la violence du 14 juillet 1789. Et c'est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus !Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses".