Vols annulés à cause du prix du kérosène : quelles sont les compagnies et les dates concernées ?

Avec la guerre au Moyen-Orient, le prix du kérosène explose. Après avoir augmenté les prix des billets, les compagnies aériennes décident de réduire leur programme de vols des mois à venir.

La guerre au Moyen-Orient impacte le prix du kérosène. L'Europe importe la moitié de ce dernier depuis les pays du Golfe, qui en plus transite par le détroit d'Ormuz. Le carburant d'aviation voit donc lui aussi son coût augmenter, passant de 87 dollars fin février à plus de 200 aujourd'hui, ce qui met en difficulté certaines compagnies. Les low-cost sont les premières touchées car avec des billets moins chers, ils ont moins de marge pour supporter la hausse du coût du carburant.

C'est pourquoi Transavia, compagnie low-cost d'Air France, a annoncé que son programme de vols allait être adapté en mai et en juin. "En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France adapte son programme de vols et est contrainte de procéder à l'annulation de plusieurs vols prévus aux mois de mai et juin 2026", a indiqué la compagnie dans un communiqué, précisant que "moins de 2% du programme de vols" de cette période serait concerné, soit environ 400 vols. Sur X, certains internautes affirment avoir déjà reçu un mail d'annulation, notamment pour les destinations d'Istanbul et Tenerife. Ce sont les vols jugés les moins rentables qui sont supprimés.

Les clients concernés par une annulation chez Transavia seront informés individuellement par SMS ou e-mail. Ils auront alors plusieurs choix : un report sans frais, un avoir ou un remboursement. Transavia précise que pour la plupart des vols, une solution de report dans les 24 heures sera proposée.

Des annulations de vols jusqu'à l'été annoncées

Selon Le Parisien, Air France envisagerait aussi de réduire son nombre de vols entre mai et juillet, jusqu'à 10% si la situation perdure. D'autres compagnies aériennes européennes sont concernées : Ryanair aurait prévu une réduction également de 5 à 10% des vols de mai, juin et juillet. Lufthansa, compagnie allemande, a pris une mesure forte avec la suppression de 20 000 vols d'ici fin octobre, passant notamment par l'arrêt de sa filiale régionale CityLine. L'espagnol Volotea a, pour sa part, annoncé début avril la suppression de près de 1% de ses vols dans les six prochains mois.

A l'international, la compagnie canadienne Air Transat baisse de 6% son programme de vols de mai à octobre. Pour AirAsia X, ce sera également des suppressions de vols, mais le détail n'a pas encore été donné. Ces différences s'expliquent par les ajustements anticipés par les compagnies : certaines ont signé des contrats de couverture pour acheter du kérosène à un prix fixé par avance, d'autres non.

Des billets d'avion plus chers

Les compagnies avaient déjà augmenté leur prix et ces annulations sont donc une deuxième étape. Air France aurait déjà augmenté de 100 euros en moyenne les billets aller-retour sur les vols longs-courriers. Transavia a aussi déjà appliqué une hausse des tarifs de 10 euros en moyenne par aller-retour. Le commissaire européen Dan Jorgensen a estimé le 22 avril sur Skynews que le risque pourrait aussi s'étendre à l'été avec des billets d'avion "plus chers et des annulations". Il n'y aurait cependant pas de risque de pénurie de carburant envisagé pour le moment.