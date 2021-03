"Pâques 2021 : recettes d'agneau, lapin, œufs et chocolats"

PAQUES - Agneau pascal, œufs, lapins ou cloches en chocolat... Nous avons sélectionné pour vous les meilleures recettes de Pâques pour un moment festif en famille le dimanche 4 avril 2021.

[Mis à jour le 11 mars 2021 à 17h23] Le dimanche de Pâques est un jour de réjouissances pour tous les catholiques, évoquant le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité en l'an 30. Si à cause du coronavirus, les rassemblements pourraient être interdits comme l'an dernier, rien ne vous empêche de fêter à la maison, dans la plus pure tradition de ses délicieuses recettes.

Emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance, l'œuf est omniprésent à chaque Pâques. D'où vient cette coutume ? À part les œufs en chocolat, y a-t-il des mets spécialement conçus pour le jour de Pâques en France ? Mais au fait, quelles sont les origines de cette fête de Pâques ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions ci-dessous.

Le dimanche de Pâques a lieu le 4 avril 2021, suivi du jour férié du lundi de Pâques, le 5 avril. Comment la date de la fête de Pâques se programme-t-elle chaque année ? Pendant longtemps, les chrétiens ont fêté Pâques en même temps que la Pâque juive, qui pouvait tomber aussi bien un dimanche qu'un lundi ou un samedi. La Pâque juive se calcule en effet sur le calendrier lunaire (le mois commence avec la nouvelle lune) et tombe le 15 Nissan, le premier mois de l'année, à cheval sur mars et avril. Mais en 325, le concile œcuménique de Nicée décide que Pâques doit désormais se dérouler un dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Il établit pour cela un savant calcul connu sous le nom de "Comput". Le jour de Pâques est fixé le premier dimanche après la pleine lune qui suit le premier jour du printemps... Comme l'Ascension ou la Pentecôte, Pâques est donc une fête mobile, célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. Autre différence : pour les orthodoxes qui utilisent le calendrier julien et non le calendrier grégorien, le printemps arrive le 3 avril et non le 20 ou le 21 mars. Chaque année, la Pâque orthodoxe (qui s'emploie aussi au singulier) est donc célébrée quelques jours plus tard.

A Pâques, l'agneau, le lapin et les œufs sont les trois produits phares du repas traditionnel. L'agneau pascal en est l'option la plus traditionnelle pour votre menu. Pour ceux qui n'aiment pas l'agneau, optez pour le lapin. Quant aux végétariens, ils préféreront les œufs !

A Pâques, on peut préparer un menu comprenant des plats traditionnels comme l'agneau pascal et les œufs en chocolat, ou des mets innovants. Retrouvez ci-dessous plusieurs recettes, ainsi que leurs significations.

A vous de sélectionner le morceau, entre l'épaule, le gigot, le carré ou la souris d'agneau, et de découvrir la recette qui vous donne le plus l'eau à la bouche :

Et si on profitait de cette fête pour céder à la gourmandise de bons œufs faits maison ? Faire des œufs de Pâques en chocolat n'est pas compliqué, mais des moules sont nécessaires, et il faut avoir au moins 3 heures devant soi. Découvrez ci-dessous, nos meilleures recettes d’œufs de Pâques en chocolat ou au sucre :

Découvrez également notre recette, simple et facile à réaliser, des chocolats de Pâques faits maison via ce tutoriel, ou consultez nos meilleures recettes sur le sujet :

Sachez qu'il n'y a pas que les œufs en chocolat comme sucreries à Pâques. Si vous souhaitez rester dans la tradition, alors optez pour le petit agneau de Pâques alsacien baptisé osterlammele. Ces petits agneaux de Pâques riches en œufs sont offerts à l'origine le matin après la messe de Pâques. La tradition veut qu'il soit surmonté d'un petit fanion en papier de soie aux couleurs alsaciennes.Si vous souhaitez rester dans l'esprit des lapins en chocolat, pourquoi ne pas préparer des biscuits de Pâques aux carottes en forme de lapins ou un gâteau aux carottes de Pâques, un must-have chez les anglais ? Pour ceux qui préfèrent des gâteaux plus chocolatés, essayez-vous au nid de Pâques en chocolat, aux cookies de Pâques chocolat oréo façon pot de fleur ou au bavarois parfumé à l'orange et décoré d’œufs en chocolat... Miam ! Et si vous souhaitez redoubler d'inventivité, pourquoi ne pas vous procurer des moules en forme d'animaux comme l'agneau ? N'oubliez pas de décorer vos gâteaux avec des œufs de Pâques ou des mini poussins !

Le lapin est à l'honneur sur les gâteaux de Pâques, même les tiramisù ! © san_ta / Adobe Stock

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, Pâques devrait être fêtée, comme l'an dernier, sans rassemblement. Le président de la République a averti que "les fêtes ne seront pas vécues comme habituellement". Toute célébration de Pâques devrait se dérouler sans fidèles ni lavements de pieds ou processions, selon le "décret en temps de Covid-19" du Saint-Siège publié par La Croix.

"Il y a une possibilité de les vivre de manière virtuelle", avait alors renchéri l'an dernier François Clavairoly, le président de la fédération protestante de France. Au Vatican, toutes les célébrations liturgiques de la semaine de Pâques se tenaient sans fidèles sur la place Saint-Pierre, pour cause de coronavirus. Des retransmissions en direct avaient été suivies par les croyants confinés, sur la chaîne française KTO ou sur TV 2000, la chaîne de l'Église italienne.

Le fabuleux nid de Pâques en chocolat ! © san_ta / Adobe Stock

Si les chocolatiers sont actuellement ouverts en cette période de Covid-19, moins de clients font leurs achats en boutiques, préférant l'achat des chocolats pendant leurs courses au supermarché. Pour remédier à la perte des recettes, de nombreux chocolatiers livrent à domicile. Que vous soyez à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon et partout en France, la plateforme Pas sans mon chocolat vous offre la possibilité de trouver le chocolatier qui propose la livraison près de chez vous et vous donne les contacts pour procéder à la commande. "C'est la période de Pâques, et soutenir les commerçants locaux, c'est primordiale", avait confié une acheteuse amatrice des chocolats à BFMTV.

Mais au fait, quelles sont les origines et traditions de cette fête de Pâques ? Quelle est la symbolique des œufs et la tradition des cloches ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS

Pour bien comprendre Pâques, il faut d'abord partir de l'héritage des traditions et croyances juives, chrétiennes mais aussi païennes. Pâques est une des principales fêtes chrétiennes d'aujourd'hui. Mais elle emprunte son nom à la fête juive, la Pâque, qui se déroule à la même période. Deux fêtes qui n'ont pourtant pas la même signification. Dans la religion juive, Pâque est "la fête des fêtes". Elle commémore la fuite d'Egypte du peuple hébreu, soumis à l'esclavage à l'époque de Pharaon. D'après la Bible et le livre de l'Exode, le jour de Pâque, la Mer Rouge se serait ouverte pour laisser passer Moïse et les Hébreux, poursuivis par les troupes de Pharaon, leur permettant ainsi de rejoindre la Terre Promise d'Israël. Pâque marque donc la naissance du peuple d'Israël et se veut, plus largement, une fête de liberté. En hébreu, Pâque se dit d'ailleurs "Pessah" qui signifie passage.

Quant aux Pâques chrétiennes, elles célèbrent la résurrection de Jésus. Selon les évangiles, la mort et la résurrection du Christ ont lieu au moment de la Pâque juive, ce qui explique que la fête chrétienne emprunte le même nom. Pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection de Jésus, trois jours après sa mort, et le "passage" vers la vie éternelle. Mais Pâques, multiple, commémore aussi pour les croyants du christianisme les événements précédant la renaissance de Jésus (dernière Cène ou repas, Passion du Christ désignant son arrestation et sa mort ). C'est une des fêtes les plus importantes de l'année - pour les orthodoxes, la plus importante - qui s'échelonne sur toute la Semaine sainte. Pâques est au coeur de la foi chrétienne.

La Semaine Sainte est, pour les chrétiens du monde entier, la semaine qui précède Pâques. Débutant par le Dimanche des Rameaux, elle commémore la Passion du Christ. Plusieurs dates clés ponctuent la Semaine Sainte. Après le Dimanche des Rameaux qui commémore le jour où Jésus arrive à Jérusalem, acclamé par la foule, arrive le Jeudi Saint, à trois jours du dimanche de Pâques, qui célèbre le dernier repas, la Cène, pris par Jésus avec ses disciples. Puis, il y a le Vendredi Saint qui commémore le jour de la crucifixion, jour de jeûne pour les Chrétiens, et le Samedi Saint, un jour de silence et de recueillement, avant la veillée pascale, le soir, qui précède la célébration de sa Résurrection le Dimanche de Pâques.

Le dimanche de Pâques, date de la fin du Carême, marque la rupture d'une période de privation alimentaire pour les pratiquants. Autrefois, cette tradition était plus respectée qu'aujourd'hui. Et pendant les 40 jours de jeûne, les fidèles ne mangeaient pas d'œufs. A la fin de la période, les croyants s'offraient les productions de leurs poules qu'ils avaient accumulées. Des œufs qui pouvaient être décorés, dès la Renaissance. Quant au chocolat, il aurait fait son apparition d'abord dans les coquilles d'œufs avant que des œufs tout chocolat n'émergent dans la première moitié du XIXe siècle. Depuis, un peu aidés par le marketing, les oeufs en chocolat sont devenus le symbole de Pâques dans l'inconscient collectif, comme le sont la galette de l'Epiphanie ou les crêpes de la Chandeleur.

Le dimanche de Pâques est, pour les Chrétiens du monde entier, un jour de fête durant lequel tous les interdits du Carême sont levés et l'œuf, symbole de vie, est omniprésent. Pour toutes les cultures païennes, l'œuf semble avoir été l'emblème de la vie, la fécondité et la renaissance. Certaines sources rapportent que les Perses s'offraient déjà des œufs il y a 5 000 ans à l'approche du printemps. Ce fut ensuite le tour des Gaulois et des Romains. Ces traditions ont été alors assimilées par la chrétienté. La résurrection du Christ est accueillie dans la joie, c'est pourquoi un repas de fête traditionnel est préparé avec le retour des cloches.

Saviez-vous que l'œuf est un symbole de renouveau depuis des millénaires ? Chez les Égyptiens ou encore les Romains, il était ainsi de coutume d'offrir un œuf, pour signifier la vie, au moment du printemps. Si dès le Moyen-Âge, l'Eglise a interdit de manger des œufs durant le Carême, ils étaient conservés et décorés à la fin du jeûne. Au XVIIIe siècle, les œufs étaient vidés pour être remplis de chocolat à la fin du jeûne du Carême. C'est ainsi qu'apparurent les premiers œufs en chocolat, une tradition qui perdura avec le temps avec des techniques proposant des saveurs et formes variées. Les œufs de Pâques russes et ukrainiens sont de nos jours de véritables œuvres d'art, aux motifs et aux couleurs incroyables, représentant parfois la croix du Christ. Ils sont bénis avant d'être offerts aux proches.

En Russie, la tradition est de peindre les oeufs de Pâques avec un pinceau de cire chaude et des bains de colorants naturels. © Anneke / Adobe Stock

C'est le moment de réjouir les enfants, qui pourront réaliser des œufs de Pâques personnalisés avec des décorations. Consultez notre fiche pratique Oeuf de Pâques : comment le peindre et le décorer ? A vos pinceaux !

Entre le Jeudi saint au soir et le dimanche de Pâques, les cloches des églises ne sonnent pas en signe de deuil. Mais c'est dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu'elles se mettent à carillonner pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Selon la tradition, on racontait aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome et qu'à leur retour, à Pâques, elles carillonnaient et répandaient œufs et cloches dans les jardins. La tradition du lapin provient quant à elle de l'est de la France et d'Allemagne. Le lièvre de Pâques, appelé Osterhase, est symbolique de fertilité et de renouveau dans la tradition païenne germanique. En Lorraine germanophone et en Alsace, c'est le lièvre de Pâques qui disperse les œufs dans les jardins.