"Pâques 2023 : agneau, œuf en chocolat, gâteau, les meilleures recettes"

PÂQUES. Ce dimanche 9 avril 2023, cuisiner l'agneau pascal, ou faire soi-même les œufs, lapins ou cloches en chocolat, sont de bons moyens de célébrer Pâques. Voici les recettes de Pâques, mais aussi les sorties et chasses aux œufs à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou encore, Strasbourg.

[Mis à jour le 7 avril 2023 à 7h00] C'est une fête incontournable du calendrier des chrétiens : Pâques. Mais pour les gourmands, il s'agit aussi d'une occasion inespérée de manger des mets tous plus délicieux les uns que les autres. Et les recettes qui se prêtent à l'événement ne manquent pas.

De l'agneau pascal aux œufs, cloches et lapins en chocolat, il y en a pour tous les goûts. Un vrai régal pour les plus petits qui ne manqueront pas de partir à la chasse aux œufs de Pâques. Retrouvez ci-dessous nos idées de recettes, les nombreuses chasses aux œufs organisées ce week-end et nos idées de sorties insolites !

A Pâques, l'agneau, le lapin et les œufs sont les trois produits phares du repas traditionnel. L'agneau pascal en est l'option la plus traditionnelle pour votre menu. Pour ceux qui n'aiment pas l'agneau, optez pour le lapin. Quant aux végétariens, ils préféreront les œufs ! A Pâques, outre un menu comprenant les plats traditionnels comme l'agneau pascal et les œufs en chocolat, on peut également préparer des mets innovants. Retrouvez ci-dessous plusieurs recettes, ainsi que leurs significations.

A vous de sélectionner le morceau, entre l'épaule, le gigot, le carré ou la souris d'agneau, et de découvrir la recette qui vous donne le plus l'eau à la bouche :

Découvrez également notre recette, simple et facile à réaliser, des chocolats de Pâques faits maison via ce tutoriel, ou consultez nos meilleures recettes sur le sujet :

Lapin en chocolat de Pâques. © and.one - stock.adobe.com

Sachez qu'il n'y a pas que les œufs en chocolat comme sucreries à Pâques. Si vous souhaitez rester dans la tradition, alors optez pour le petit agneau de Pâques alsacien baptisé osterlammele. Ces petits agneaux de Pâques riches en œufs sont offerts à l'origine le matin après la messe de Pâques. La tradition veut qu'il soit surmonté d'un petit fanion en papier de soie aux couleurs alsaciennes. Si vous souhaitez rester dans l'esprit des lapins en chocolat, pourquoi ne pas préparer des biscuits de Pâques aux carottes en forme de lapins ou un gâteau aux carottes de Pâques, un must-have chez les anglais ? Pour ceux qui préfèrent des gâteaux plus chocolatés, essayez-vous au nid de Pâques en chocolat, aux cookies de Pâques chocolat oréo façon pot de fleur ou au bavarois parfumé à l'orange et décoré d'œufs en chocolat... Miam ! Et si vous souhaitez redoubler d'inventivité, pourquoi ne pas vous procurer des moules en forme d'animaux comme l'agneau ? N'oubliez pas de décorer vos gâteaux avec des œufs de Pâques ou des mini poussins !

A Paris et en région, les grands parcs, les zoos ou les châteaux vous ouvrent leurs portes. Si vous faites un tour en Alsace, fêtez Pâques dans la plus pure tradition à Colmar, avec ses marchés et ses expositions d'artisans. Pour ceux qui veulent s'amuser, la Foire du Trône, plus grande fête foraine d'Europe, ouvre ses portes à Paris, et sinon, pourquoi ne pas participer à une partie d'escape game entre amis ? Retrouvez toutes nos idées originales ci-dessous :

À Paris , le Secours populaire organise une chasse aux œufs solidaire dans le parc André Citroën de 9h30 à 17h30 le dimanche avril, dans le 15e arrondissement de la capitale. Le permis de chasse coûte 6 euros pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés. Les stands et animations du village associatif sont accessibles grâce à ce même permis.

, le Secours populaire organise une chasse aux œufs solidaire dans le parc André Citroën de 9h30 à 17h30 le dimanche avril, dans le 15e arrondissement de la capitale. Le permis de chasse coûte 6 euros pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés. Les stands et animations du village associatif sont accessibles grâce à ce même permis. À Provins , 8 000 oeufs en chocolat sont cachés dans la cité médiévale du 9 au 10 avril de 14h à 17h. Accessible jusqu'à l'âge de 12 ans, la chasse aux œufs de Pâques de Provins est gratuite et sans réservation. Les plus gourmands peuvent participer à des ateliers de création de chocolat à la Biscuiterie médiévale (activité payante à 13 euros).

, 8 000 oeufs en chocolat sont cachés dans la cité médiévale du 9 au 10 avril de 14h à 17h. Accessible jusqu'à l'âge de 12 ans, la chasse aux œufs de Pâques de Provins est gratuite et sans réservation. Les plus gourmands peuvent participer à des ateliers de création de chocolat à la Biscuiterie médiévale (activité payante à 13 euros). À Lyon , CitizenKid vous donne rendez-vous du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023 de 10h à 17h30 pour 4 parcours-jeux dans 3 quartiers différents : Place de la Croix-Rousse, le Parc de la Tête d'Or (Roseraie et Serres), le Vieux-Lyon (Maison de Guignol). L'événement est sur inscriptions.

, CitizenKid vous donne rendez-vous du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023 de 10h à 17h30 pour 4 parcours-jeux dans 3 quartiers différents : Place de la Croix-Rousse, le Parc de la Tête d'Or (Roseraie et Serres), le Vieux-Lyon (Maison de Guignol). L'événement est sur inscriptions. Non loin de Toulouse , dans la ferme du Château de Bergues, une chasse aux oeufs est organisée et les animaux accueillent les enfants pour des animations. Pour les plus téméraires, le Gouffre de Padirac organise une chasse au trésor inédite sous terre ! Enfin, le parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège organise une chasse de Pâques pleine de surprises pour les familles le lundi 10 avril de 10h à 18h.

, dans la ferme du Château de Bergues, une chasse aux oeufs est organisée et les animaux accueillent les enfants pour des animations. Pour les plus téméraires, le Gouffre de Padirac organise une chasse au trésor inédite sous terre ! Enfin, le parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège organise une chasse de Pâques pleine de surprises pour les familles le lundi 10 avril de 10h à 18h. À Marseille , les aventuriers les plus courageux sont invités au zoo de La Barben pour participer à une énorme chasse aux œufs de Pâques jusqu'au 30 avril 2023, sous forme d'un grand jeu de piste ! Si de nombreux chocolats sont à la clé, une grande surprise est promise à celui qui parviendra à mettre la main sur les œuf d'or et d'argent !

, les aventuriers les plus courageux sont invités au zoo de La Barben pour participer à une énorme chasse aux œufs de Pâques jusqu'au 30 avril 2023, sous forme d'un grand jeu de piste ! Si de nombreux chocolats sont à la clé, une grande surprise est promise à celui qui parviendra à mettre la main sur les œuf d'or et d'argent ! À Bordeaux et dans ses alentours, plusieurs chasses aux œufs sont également organisées. Le château Tourteau Chollet propose une chasse au œufs ce samedi 8 avril 2023, qui convient aux petits comme aux grands.

et dans ses alentours, plusieurs chasses aux œufs sont également organisées. Le château Tourteau Chollet propose une chasse au œufs ce samedi 8 avril 2023, qui convient aux petits comme aux grands. À Strasbourg et dans ses environs, plusieurs chasses aux œufs ont aussi lieu. À Marmoutier notamment, est organisée la chasse aux œufs par l'association Maurirock.

Le dimanche de Pâques a lieu le 9 avril 2023, suivi du jour férié du lundi de Pâques, le 10 avril. Comment la date de la fête de Pâques se programme-t-elle chaque année ? Pendant longtemps, les chrétiens ont fêté Pâques en même temps que la Pâque juive, qui pouvait tomber aussi bien un dimanche qu'un lundi ou un samedi. La Pâque juive se calcule en effet sur le calendrier lunaire (le mois commence avec la nouvelle lune) et tombe le 15 Nissan, le premier mois de l'année, à cheval sur mars et avril. Mais en 325, le concile œcuménique de Nicée décide que Pâques doit désormais se dérouler un dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Il établit pour cela un savant calcul connu sous le nom de "Comput". Le jour de Pâques est fixé le premier dimanche après la pleine lune qui suit le premier jour du printemps... Comme l'Ascension ou la Pentecôte, Pâques est donc une fête mobile, célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. Autre différence : pour les orthodoxes qui utilisent le calendrier julien et non le calendrier grégorien, le printemps arrive le 3 avril et non le 20 ou le 21 mars. Chaque année, la Pâque orthodoxe (qui s'emploie aussi au singulier) est donc célébrée quelques jours plus tard.