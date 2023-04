"Pâques 2023 : chasses aux œufs et meilleures sorties en famille"

PÂQUES. Dimanche 9 avril 2023, qui dit Pâques dit chasse aux œufs en famille à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou Strasbourg... Découvrez également notre sélection des meilleures sorties en famille.

[Mis à jour le 5 avril 2023 à 16h11] Le week-end de Pâques arrive à grands pas et les chasses aux oeufs vont ravir toute la famille ! Emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance, l'œuf est omniprésent à chaque Pâques, date de la résurrection du Christ. Qu'ils soient en sucre ou en chocolat, les œufs de Pâques sont un vrai régal chaque année. Boulangeries, chocolateries et supermarchés croulent sous les chocolats à offrir et surtout à retrouver cachés dans les jardins, lors des traditionnelles chasses aux œufs de Pâques.

L'œuf est un symbole de renouveau depuis des millénaires. Chez les Égyptiens ou encore les Romains, il était ainsi de coutume d'offrir un œuf, pour signifier la vie, au moment du printemps. De nombreuses chasses aux oeufs sont organisées ce dimanche et même à l'occasion du lundi de Pâques. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg... Petit tour de France des chasses aux œufs prévues ce long week-end de Pâques.

À Paris , le Secours populaire organise une chasse aux œufs solidaire dans le parc André Citroën de 9h30 à 17h30 le dimanche avril, dans le 15e arrondissement de la capitale. Le permis de chasse coûte 6 euros pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés. Les stands et animations du village associatif sont accessibles grâce à ce même permis.

Au-delà des chasses aux œufs, à Pâques, les grands parcs, les zoos ou les châteaux vous ouvrent leurs portes. Si vous faites un tour en Alsace, fêtez Pâques dans la plus pure tradition à Colmar, avec ses marchés et ses expositions d'artisans. Pour ceux qui veulent s'amuser, la Foire du Trône, plus grande fête foraine d'Europe, ouvre ses portes à Paris, et sinon, pourquoi ne pas participer à une partie d'escape game entre amis ? Retrouvez toutes nos idées originales ci-dessous :

Saviez-vous que l'œuf est un symbole de renouveau depuis des millénaires ? Chez les Égyptiens ou encore les Romains, il était ainsi de coutume d'offrir un œuf, pour signifier la vie, au moment du printemps. Si dès le Moyen-Âge, l'Eglise a interdit de manger des œufs durant le Carême, ils étaient conservés et décorés à la fin du jeûne. Au XVIIIe siècle, les œufs étaient vidés pour être remplis de chocolat à la fin du jeûne du Carême. C'est ainsi qu'apparurent les premiers œufs en chocolat, une tradition qui perdura avec le temps avec des techniques proposant des saveurs et formes variées. Les œufs de Pâques russes et ukrainiens sont de nos jours de véritables œuvres d'art, aux motifs et aux couleurs incroyables, représentant parfois la croix du Christ. Ils sont bénis avant d'être offerts aux proches.

En Russie ou en Ukraine, la tradition est de peindre les oeufs de Pâques avec un pinceau de cire chaude et des bains de colorants naturels. © Anneke / Adobe Stock

C'est le moment de réjouir les enfants, qui pourront réaliser des œufs de Pâques personnalisés avec des décorations. Consultez notre fiche pratique Oeuf de Pâques : comment le peindre et le décorer ? A vos pinceaux !

Entre le Jeudi saint au soir et le dimanche de Pâques, les cloches des églises ne sonnent pas en signe de deuil. Mais c'est dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu'elles se mettent à carillonner pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Selon la tradition, on racontait aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome et qu'à leur retour, à Pâques, elles carillonnaient et répandaient œufs et cloches dans les jardins. La tradition du lapin provient quant à elle de l'est de la France et d'Allemagne. Le lièvre de Pâques, appelé Osterhase, est symbolique de fertilité et de renouveau dans la tradition païenne germanique. En Lorraine germanophone et en Alsace, c'est le lièvre de Pâques qui disperse les œufs dans les jardins.

Le lapin est à l'honneur sur les gâteaux de Pâques, même les tiramisù ! © san_ta / Adobe Stock

Le dimanche de Pâques a lieu le 9 avril 2023, suivi du jour férié du lundi de Pâques, le 10 avril. Comment la date de la fête de Pâques se programme-t-elle chaque année ? Pendant longtemps, les chrétiens ont fêté Pâques en même temps que la Pâque juive, qui pouvait tomber aussi bien un dimanche qu'un lundi ou un samedi. La Pâque juive se calcule en effet sur le calendrier lunaire (le mois commence avec la nouvelle lune) et tombe le 15 Nissan, le premier mois de l'année, à cheval sur mars et avril. Mais en 325, le concile œcuménique de Nicée décide que Pâques doit désormais se dérouler un dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Il établit pour cela un savant calcul connu sous le nom de "Comput". Le jour de Pâques est fixé le premier dimanche après la pleine lune qui suit le premier jour du printemps... Comme l'Ascension ou la Pentecôte, Pâques est donc une fête mobile, célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. Autre différence : pour les orthodoxes qui utilisent le calendrier julien et non le calendrier grégorien, le printemps arrive le 3 avril et non le 20 ou le 21 mars. Chaque année, la Pâque orthodoxe (qui s'emploie aussi au singulier) est donc célébrée quelques jours plus tard.

Pour bien comprendre Pâques, il faut d'abord partir de l'héritage des traditions et croyances juives, chrétiennes mais aussi païennes. Pâques est une des principales fêtes chrétiennes d'aujourd'hui. Mais elle emprunte son nom à la fête juive, la Pâque, qui se déroule à la même période. Deux fêtes qui n'ont pourtant pas la même signification. Dans la religion juive, Pâque est "la fête des fêtes". Elle commémore la fuite d'Egypte du peuple hébreu, soumis à l'esclavage à l'époque de Pharaon. D'après la Bible et le livre de l'Exode, le jour de Pâque, la Mer Rouge se serait ouverte pour laisser passer Moïse et les Hébreux, poursuivis par les troupes de Pharaon, leur permettant ainsi de rejoindre la Terre Promise d'Israël. Pâque marque donc la naissance du peuple d'Israël et se veut, plus largement, une fête de liberté. En hébreu, Pâque se dit d'ailleurs "Pessah" qui signifie passage.

Quant aux Pâques chrétiennes, elles célèbrent la résurrection de Jésus. Selon les évangiles, la mort et la résurrection du Christ ont lieu au moment de la Pâque juive, ce qui explique que la fête chrétienne emprunte le même nom. Pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection de Jésus, trois jours après sa mort, et le "passage" vers la vie éternelle. Mais Pâques, multiple, commémore aussi pour les croyants du christianisme les événements précédant la renaissance de Jésus (dernière Cène ou repas, Passion du Christ désignant son arrestation et sa mort ). C'est une des fêtes les plus importantes de l'année - pour les orthodoxes, la plus importante - qui s'échelonne sur toute la Semaine sainte. Pâques est au coeur de la foi chrétienne.

La Semaine Sainte est, pour les chrétiens du monde entier, la semaine qui précède Pâques. Débutant par le Dimanche des Rameaux, elle commémore la Passion du Christ. Plusieurs dates clés ponctuent la Semaine Sainte. Après le Dimanche des Rameaux qui commémore le jour où Jésus arrive à Jérusalem, acclamé par la foule, arrive le Jeudi Saint, à trois jours du dimanche de Pâques, qui célèbre le dernier repas, la Cène, pris par Jésus avec ses disciples. Puis, il y a le Vendredi Saint qui commémore le jour de la crucifixion, jour de jeûne pour les Chrétiens, et le Samedi Saint, un jour de silence et de recueillement, avant la veillée pascale, le soir, qui précède la célébration de sa Résurrection le Dimanche de Pâques.

Le dimanche de Pâques est, pour les Chrétiens du monde entier, un jour de fête durant lequel tous les interdits du Carême sont levés et l'œuf, symbole de vie, est omniprésent. Pour toutes les cultures païennes, l'œuf semble avoir été l'emblème de la vie, la fécondité et la renaissance. Certaines sources rapportent que les Perses s'offraient déjà des œufs il y a 5 000 ans à l'approche du printemps. Ce fut ensuite le tour des Gaulois et des Romains. Ces traditions ont été alors assimilées par la chrétienté. La résurrection du Christ est accueillie dans la joie, c'est pourquoi un repas de fête traditionnel est préparé avec le retour des cloches.