Pâques 2026 : agneau, œufs en chocolat, gâteaux... les recettes incontournables

Préparez un menu de Pâques gourmand ce dimanche 5 avril 2026. Retrouvez nos meilleures recettes d'agneau fondant, de desserts chocolatés et de gâteaux pour une table de fête inoubliable.

Pâques est fêtée ce dimanche 5 avril 2026. Pour les Chrétiens, elle évoque le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité en l'an 30. Ce dimanche de Pâques est un jour de réjouissances pour tous les catholiques, car il arrive après la semaine Sainte, lorsque Jésus prit son dernier repas avec les apôtres (Jeudi Saint) avant d'être crucifié (Vendredi Saint) puis ressuscité le dimanche de Pâques.

Emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance, l'œuf est omniprésent à chaque Pâques, date de la résurrection du Christ. Cette coutume n'étant pas que chrétienne, les œufs revêtent une symbolique également païenne. À part les œufs en chocolat, y a-t-il des mets spécialement conçus pour le jour de Pâques en France ? Découvrez toutes nos meilleures recettes d'agneau fondant, nos desserts chocolatés et nos gâteaux de fête pour un menu de Pâques traditionnel et gourmand.

Quelles sont les recettes traditionnelles du repas de Pâques ?

A Pâques, l'agneau, le lapin et les œufs sont les trois produits phares du repas traditionnel. L'agneau pascal en est l'option la plus traditionnelle pour votre menu. Pour ceux qui n'aiment pas l'agneau, optez pour le lapin. Quant aux végétariens, ils préféreront les œufs ! A Pâques, outre un menu comprenant les plats traditionnels comme l'agneau pascal et les œufs en chocolat, on peut également préparer des mets innovants. Retrouvez ci-dessous plusieurs recettes, ainsi que leurs significations.

Comment cuisiner l'agneau pascal ?

A vous de sélectionner le morceau, entre l'épaule, le gigot, le carré ou la souris d'agneau, et de découvrir la recette qui vous donne le plus l'eau à la bouche :

Quelles sont les meilleures recettes de chocolats de Pâques ?

Découvrez également notre recette, simple et facile à réaliser, des chocolats de Pâques faits maison via ce tutoriel, ou consultez nos meilleures recettes sur le sujet :

Lapin en chocolat de Pâques. © and.one - stock.adobe.com

Quelles sont les différentes recettes de gâteaux de Pâques ?

Sachez qu'il n'y a pas que les œufs en chocolat comme sucreries à Pâques. Si vous souhaitez rester dans la tradition, alors optez pour le petit agneau de Pâques alsacien baptisé osterlammele. Ces petits agneaux de Pâques riches en œufs sont offerts à l'origine le matin après la messe de Pâques. La tradition veut qu'il soit surmonté d'un petit fanion en papier de soie aux couleurs alsaciennes. Si vous souhaitez rester dans l'esprit des lapins en chocolat, pourquoi ne pas préparer des biscuits de Pâques aux carottes en forme de lapins ou un gâteau aux carottes de Pâques, un must-have chez les anglais ? Pour ceux qui préfèrent des gâteaux plus chocolatés, essayez-vous au nid de Pâques en chocolat, aux cookies de Pâques chocolat oréo façon pot de fleur ou au bavarois parfumé à l'orange et décoré d'œufs en chocolat... Miam ! Et si vous souhaitez redoubler d'inventivité, pourquoi ne pas vous procurer des moules en forme d'animaux comme l'agneau ? N'oubliez pas de décorer vos gâteaux avec des œufs de Pâques ou des mini poussins !

Que symbolisent les œufs, lapins et cloches de Pâques ?

Si dès le Moyen-Âge, l'Eglise a interdit de manger des œufs durant le Carême, ils étaient conservés et décorés à la fin du jeûne. Au XVIIIe siècle, les œufs étaient vidés pour être remplis de chocolat à la fin du jeûne du Carême. C'est ainsi qu'apparurent les premiers œufs en chocolat, une tradition qui perdura avec le temps avec des techniques proposant des saveurs et formes variées. Les oeufs de Pâques russes et ukrainiens sont de nos jours de véritables œuvres d'art, aux motifs et aux couleurs incroyables, représentant parfois la croix du Christ.

Entre le Jeudi saint au soir et le dimanche de Pâques, les cloches des églises ne sonnent pas en signe de deuil. Mais c'est dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu'elles se mettent à carillonner pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Selon la tradition, on racontait aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome et qu'à leur retour, à Pâques, elles carillonnaient et répandaient œufs et cloches dans les jardins. La tradition du lapin provient quant à elle de l'est de la France et d'Allemagne. Le lièvre de Pâques, appelé Osterhase, est symbolique de fertilité et de renouveau dans la tradition païenne germanique. En Lorraine germanophone et en Alsace, c'est le lièvre de Pâques qui disperse les œufs dans les jardins.