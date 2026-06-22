Hellfest 2026 : un samedi d'anthologie, des adieux de Megadeth au triomphe de Limp Bizkit

Entre les riffs légendaires de Megadeth, le show dantesque de Limp Bizkit et les sculptures monumentales : revivez le Jour 3 du Hellfest 2026 !

Si le Hellfest s'impose chaque année comme la Mecque incontournable du metal en France, la journée du samedi s'annonçait clairement comme "la grosse journée" de cette édition 2026. Malgré quelques annulations de dernière minute qui auraient pu jeter un froid (Cavalera, Tom Morello, Volbeat), l'organisation aux petits oignons et l'ambiance inégalée de Clisson ont immédiatement remis les pendules à l'heure.

Dès que l'on pénètre au Hell City Square (cette zone commerciale aux allures de rue londonienne style Camden punk juste avant d'entrer sur le site des concerts), le ton est donné : on est accueillis par la véritable mascotte du Hellfest. Depuis sa commande par Ben Barbaud en 2023, la monumentale Gardienne des Ténèbres, imaginée par François Delarozière (de la compagnie nantaise La Machine), continue de fasciner les festivaliers. Cette créature d'acier et de bois de 35 tonnes, mi-femme, mi-scorpion, haute de 10 mètres, s'éveille trois fois par jour pour transformer Clisson en un véritable passage vers les enfers. Manipulée par 19 techniciens grâce à des exosquelettes, elle crache du feu, de l'eau et de la fumée dans un ballet mécanique hypnotique, au son de ses propres cris.

Lilith, la Gardienne des Ténèbres, déploie ses 8 pattes d’araignée au cœur du Hell City Square. Un spectacle d’acier, de feu et de fumée qui fascine les Hellbangers à chaque réveil. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

En fin d'après-midi, la tension est montée d'un cran. Pour se préparer au choc des titans, rien de tel que le set d'A Perfect Circle. Le groupe a délivré un metal alternatif posé, planant et d'une pureté rare. Calé sur son estrade tel un chef d'orchestre, Maynard James Keenan a hypnotisé la foule avec une prestation vocale magnifique.

A 21h50, place aux riffs affûtés de Megadeth ! Un moment chargé d'une immense émotion : pour leur dernière date en France dans le cadre de leur tournée mondiale d'adieu This Was Our Life, Dave Mustaine, 64 ans, a confirmé la fin définitive du groupe après 40 ans de carrière, poussé par des soucis de santé (maladie de Dupuytren et arthrose). Pas de faux départs à la Mötley Crüe ici : Mustaine tire sa révérence avec dignité et sincérité.

Dave Mustaine, chanteur de Megadeth, fidèle à sa légendaire chemise blanche, sur la Mainstage 2 du Hellfest 2026. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Un moment chargé d'une immense emotion : pour leur dernière date en France dans le cadre de leur tournée mondiale d'adieu This Was Our Life, Dave Mustaine, 64 ans, a confirmé la fin définitive du groupe après 40 ans de carrière, poussé par des soucis de santé (maladie de Dupuytren et arthrose). Pas de faux départs à la Mötley Crüe ici : Mustaine tire sa révérence avec dignité et sincérité.

Si sa voix de Mustaine était un ton en dessous et qu'il confie désormais la quasi-totalité des solos à l'excellent guitariste Teemu Mäntysaari, la magie a opéré à 100 %. Mustaine s'est même fendu d'un échange complice avec le public dans un français impeccable : "Je m'en fous, c'est ça ? Je m'en fous… I don't care !", avant de dérouler les hymnes immortels du groupe : Hangar 18, Sweating Bullets, Symphony of Destruction et un À Tout le Monde repris en chœur par des milliers de voix. En quittant la scène sur son traditionnel "You’ve been great, and we’ve been Megadeth", le groupe laisse derrière lui un héritage indélébile. Merci pour tout, Dave.

Teemu Mäntysaari tout sourire sur la Main Stage du Hellfest, assurant la relève des riffs mythiques de Megadeth aux côtés de Dave Mustaine. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

La grosse claque imprévisible qui a retourné le festival

On pensait avoir tout vu, mais à 23h10, on a pris une claque monumentale qu'on n'avait presque pas vue venir : le show du groupe de nu metal légendaire qui a émergé en 1999 : Limp Bizkit ! 8 ans après leur dernier passage qui avait déçu les Hellbangers, Fred Durst (55 ans, barbe et cheveux blancs) et sa bande sont venus pour tout ravager. Dès l'intro, le ton est foutraque et fiévreux : un medley Megadeth/Metallica enchaîné avec... une reprise de George Michael (Faith). Scénographie barrée à coup de memes sur les écrans géants, Fred Durst à la voix parfaitement posée dans sa "machine à remonter le temps", et surtout une déferlante historique de crowd surfers dans le public. Face à 60 000 spectateurs totalement conquis, le groupe a enchaîné ses plus grands tubes, de My Way à My Generation en passant par Break Stuff et un petit Behind Blue Eyes. Puissant, lourd, parfaitement exécuté : c'était sans conteste le concert le plus fou et survolté de la journée !

La nouvelle sculpture de 6 mètres signée Philippe Pasqua, véritable monument érigé à l'entrée du festival en hommage au "Prince des Ténèbres". © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Pour clore cette journée mémorable, impossible de quitter le site sans saluer le tout nouveau monument du festival, une impressionnante statue en bronze de 6 mètres de haut dédiée au regretté Ozzy Osbourne (décédé en 2025). Conçue par Philippe Pasqua, elle impose un sourire machiavélique aux 60 000 métalleux présents. Face à cette œuvre d'art à ciel ouvert, l'esthétique du festival est une fois de plus irréprochable. C'est devant ce monstre sacré que s'achève notre samedi, les yeux pleins d'étoiles (et de flammes) et des riffs légendaires plein la tête. Vivement l'année prochaine pour le 20e anniversaire du Hellfest !