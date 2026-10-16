"Vacances de la Toussaint 2026 : dates, calendrier complet par zone (A, B, C) et PDF à télécharger"

C'est le grand départ ! Les vacances de la Toussaint débutent ce samedi 17 octobre 2026. Consultez les dates pour les zones A, B, C et téléchargez le calendrier PDF gratuit.

C'est officiel : la toute première pause de l'année scolaire a lieu ce vendredi soir ! Dès ce samedi 17 octobre 2026, l'ensemble des élèves de France métropolitaine (zones A, B et C) s'accordent deux semaines de répit bien méritées jusqu'au lundi 2 novembre.

Des fêtes de fin d'année aux ponts du printemps, en passant par les départs échelonnés des vacances d'hiver en février, nous avons rassemblé toutes les dates clés de l'Éducation nationale dans des tableaux comparatifs zone par zone (A, B et C). Enfin, pour ne rien manquer des échéances à venir et anticiper vos longs week-ends, téléchargez notre calendrier scolaire 2026-2027 officiel et gratuit au format PDF ci-dessous.

Télécharger le calendrier des vacances scolaires 2026-2027 en PDF

Le calendrier 2026-2027 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C ainsi que les jours fériés 2026-2027, et mentionne les jours de la semaine. Téléchargez-le ci-dessous.

Calendrier 2026-2027 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2026-2027 au format PDF

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.

Vacances scolaires 2026 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2026

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2026 Fin des cours : samedi 17 octobre 2026

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2026 Fin des cours : samedi 17 octobre 2026

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2026 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2026

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre 2026

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre 2026

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Vacances de février Fin des cours : samedi 13 février 2027

Reprise des cours : lundi 1er mars 2027 Fin des cours : samedi 20 février 2027

Reprise des cours : lundi 8 mars 2027 Fin des cours : samedi 6 février 2027

Reprise des cours : lundi 22 février 2027 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 10 avril 2027

Reprise des cours : lundi 26 avril 2027 Fin des cours : samedi 17 avril 2027

Reprise des cours : lundi 3 mai 2027 Fin des cours : samedi 3 avril 2027

Reprise des cours : lundi 19 avril 2027 Vacances d'été Fin des cours : samedi 3 juillet 2027 Fin des cours : samedi 3 juillet 2027 Fin des cours : samedi 3 juillet 2027

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Le calendrier des vacances scolaires 2026-2027 à Paris

L'académie de Paris est située dans la zone C. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. Voici le calendrier des vacances scolaires de Paris en 2026-2027 :

Période de vacances Dates Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2026

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2026 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2026

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2027

Reprise des cours : lundi 22 février 2027 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 3 avril 2027

Reprise des cours : lundi 19 avril 2027 Vacances d'été Fin des cours : samedi 3 juillet 2027

Zone A, B ou C... Quelles sont les zones des vacances scolaires ?

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.