Vacances scolaires 2023 : les vacances d'été bientôt raccourcies ?

VACANCES SCOLAIRES. Le gouvernement d'Emmanuel Macron souhaiterait avancer la rentrée scolaire au 20 août au lieu du 4 septembre. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 28 août 2023 à 12h49] Les "grandes vacances", méritent bien leur surnom puisqu'elles s'étalent sur 8 semaines ! Une vraie coupure pour les écoliers et la perspective de vrais moments en famille. Mais voilà que le président de la République Emmanuel Macron a proposé mercredi dernier d'avancer la rentrée scolaire au 20 août, du moins pour les élèves en difficulté pour rattraper leur retard. Selon l'OCDE, les vacances d'été creuseraient les inégalités en mathématiques et en français. Le président de la République avait déclaré le 27 juin dernier au cours de son déplacement dans la cité phocéenne que les grandes vacances détruisaient "en quelque sorte de l'apprentissage collectif".

La proposition du chef de l'Etat est loin de faire l'unanimité chez les élèves et les professeurs : "Je trouve qu'ils sont trop importants, ces deux mois de vacances. Ça permet de bien se poser, bien couper avec les cours", confie une élève à France Info. De l'avis d'un professeur du lycée Drancy en Seine-Saint-Denis "les inégalités scolaires apparaissent dès les premiers mois (…) de la scolarité. Il faut résoudre le problème à ce moment-là mais de manière structurelle, du début à la fin de l'année scolaire".

La réaction des parents est quant à elle plus mitigée : Un père estime que "les vacances sont beaucoup trop longues" tandis qu'une mère estime que "ce n'est pas forcément une bonne solution, ça fait beaucoup marcher l'économie". Avec huit semaines de vacances d'été, la France figure dans la moyenne européenne. Elle reste derrière l'Autriche, la Suède ou l'Italie qui proposent 9 à 12 semaines de vacances d'été, mais devant la Suisse ou l'Angleterre qui proposent 5 à 6 semaines seulement de grandes vacances.

En attendant, la rentrée 2023 approche à grands pas, le lundi 4 septembre 2023. Si vous êtes déjà nostalgiques de ces vacances d'été, vous êtes peut-être en train de planifier vos prochaines vacances en famille. Zone A, B ou C, vous pouvez retrouver notre calendrier PDF à télécharger juste en dessous. Ce calendrier vous permettra de connaître les dates des prochaines vacances scolaires, afin que vous puissiez organiser vos voyages en conséquence.

Le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 pour les zones A, B et C, avec jours fériés. © Linternaute.com

Télécharger le calendrier scolaire officiel 2023-2024 (PDF)

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.

Vacances scolaires 2023-2024 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire Lundi 4 septembre 2023 Lundi 4 septembre 2023 Lundi 4 septembre 2023 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 21 octobre 2023

Reprise des cours : lundi 6 novembre 2023 Fin des cours : samedi 21 octobre 2023

Reprise des cours : lundi 6 novembre 2023 Fin des cours : samedi 21 octobre 2023

Reprise des cours : lundi 6 novembre 2023 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 23 décembre 2023

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Fin des cours : samedi 23 décembre 2023

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Fin des cours : samedi 23 décembre 2023

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Vacances de février Fin des cours : samedi 17 février 2024

Reprise des cours : lundi 4 mars 2024 Fin des cours : samedi 24 février 2024

Reprise des cours : lundi 11 mars 2024 Fin des cours : samedi 10 février 2024

Reprise des cours : lundi 26 février 2024 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 13 avril 2024

Reprise des cours : lundi 29 avril 2024 Fin des cours : samedi 20 avril 2024

Reprise des cours : lundi 6 mai 2024 Fin des cours : samedi 6 avril 2024

Reprise des cours : lundi 22 avril 2024 Vacances d'été Samedi 6 juillet 2024 Samedi 6 juillet 2024 Samedi 6 juillet 2024

Vacances scolaires 2024-2025 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Fin des cours : samedi 19 octobre 2024

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2024 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre 2024

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Vacances de février Fin des cours : samedi 22 février 2025

Reprise des cours : lundi 10 mars 2025 Fin des cours : samedi 8 février 2025

Reprise des cours : lundi 24 février 2025 Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 19 avril 2025

Reprise des cours : lundi 5 mai 2025 Fin des cours : samedi 5 avril 2025

Reprise des cours : mardi 22 avril 2025 Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025

Quelle est la carte des zones de vacances scolaires ?

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2023 à Paris et partout en France ? Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Retrouvez toutes les dates des vacances scolaires 2023 pour la zone A :

La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2023 de la zone B :

La zone C comprend les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2023 pour la zone C :

Bonne nouvelle sur le calendrier des jours fériés de l'année 2023 : les jours fériés mobiles qui étaient tombés un dimanche en 2022 tombent un lundi en 2023 !

