Vacances scolaires 2025 : les dates de Pâques par zone, le calendrier

VACANCES SCOLAIRES. La date des vacances de Printemps approche. Zone A, zone B, zone C... Quand tombent les prochaines vacances scolaires ? On fait le point sur le calendrier 2025-2026.

Les vacances de Pâques approchent. Que vous souhaitiez partir en bord de mer pour profiter des températures douces du printemps, prendre un bon bol d'air à la montagne ou profiter de skier en t-shirt sur les rares pistes de ski encore enneigées, les possibilités de voyage sont nombreuses. Comme pour les vacances d'hiver, les dates de ces vacances de Pâques varient d'une zone à l'autre. Dès le samedi 5 avril au soir, les élèves de la zone B ouvriront le bal. Ils seront suivis par la zone C le samedi 12 avril, puis la zone A le samedi 19 avril, toujours après les cours. Ces vacances scolaires dureront deux semaines, quelle que soit la zone.

La date des vacances scolaires suivantes pour les enfants seront celles de l'été ! Les "grandes vacances", méritent bien leur surnom puisqu'elles s'étaleront sur 8 semaines ! Retrouvez ci-dessous le calendrier des vacances scolaires de l'année 2025 à télécharger avec également les dates fort avantageuses des jours fériés de l'année, qui commencent ce mois d'avril. Au programme, de nombreux week-ends prolongés vous attendent ! Vous trouverez également plus bas le tableau récapitulatif des dates officielles des vacances scolaires dans le détail, par zones, ainsi que des vacances scolaires 2025-2026 pour ceux qui souhaitent anticiper à l'avance leurs futurs voyages.

Télécharger le calendrier des vacances scolaires 2025 en PDF

Le calendrier 2025 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C et les jours fériés 2025, et mentionne les jours de la semaine. Téléchargez-le ci-dessous.

Calendrier 2025 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2025 au format PDF

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.

Vacances scolaires 2025 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 22 février 2025

Reprise des cours : lundi 10 mars 2025 Fin des cours : samedi 8 février 2025

Reprise des cours : lundi 24 février 2025 Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 19 avril 2025

Reprise des cours : lundi 5 mai 2025 Fin des cours : samedi 5 avril 2025

Reprise des cours : mardi 22 avril 2025 Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026

Le calendrier des vacances scolaires 2025 à Paris

L'académie de Paris est située dans la zone C. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. Voici le calendrier des vacances scolaires de Paris en 2025 :

Période de vacances Dates Vacances de février Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de printemps Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026

Quelles sont les dates du calendrier scolaire 2025-2026 ?

Vacances scolaires 2025 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Vacances de février Fin des cours : samedi 7 février 2026

Reprise des cours : lundi 23 février 2026 Fin des cours : samedi 14 février 2026

Reprise des cours : lundi 2 mars 2026 Fin des cours : samedi 21 février 2026

Reprise des cours : lundi 9 mars 2026 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 4 avril 2026

Reprise des cours : lundi 20 avril 2026 Fin des cours : samedi 11 avril 2026

Reprise des cours : mardi 27 avril 2026 Fin des cours : samedi 18 avril 2026

Reprise des cours : lundi 4 mai 2026 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026

Zone A, B ou C... Quelles sont les zones des vacances scolaires ?

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

