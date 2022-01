"Épiphanie 2022 : d'où vient la recette de la galette des Rois ?"

EPIPHANIE. A la base, la galette des Rois était une recette très simple. Zoom sur l'histoire de cette pâtisserie qui fait partie de la culture française, mais aussi sur l'origine de la fête de l'Épiphanie et de la fève qui lui est associée. On vous livre également la recette moderne de la galette des Rois à la frangipane.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 15h34] On sait que la galette des Rois se consomme à l'Epiphanie ce jeudi 6 janvier 2022, qu'elle contient une fève et que celui qui tombe sur cette petite surprise a le droit de porter une couronne. Pour la distribution des parts de cette galette, le plus jeune des convives se glisse sous la table pour désigner à qui revient chaque morceau, sans pouvoir voir si la part en question est la part "gagnante". Oui, mais pourquoi la version classique de la galette des Rois, commercialisée et industrialisée aujourd'hui, est-elle composée de pâte feuilletée et de frangipane ?

A la base, les galettes des Rois étaient faites avec du pain et un haricot pour fève, avant de devenir un véritable gâteau. Au fil des siècles, les recettes se sont multipliées. De la Franche-Comté à la Bresse, en passant par le Périgord ou les Cévennes, plusieurs manières de préparer la galette ont vu le jour.

La galette à pâte feuilletée et fourrée de crème frangipane aurait fait son apparition au XVIIe siècle : Anne d'Autriche et son fils Louis XIV en auraient partagé une la veille de l'Epiphanie de 1650. Notons également que la galette feuilletée est désignée comme la forme "parisienne", opposée à la galette des Rois en brioche en forme de couronne connue dans le sud de la France. Quant au "gâteau des Rois", il s'agit d'une brioche aux fruits confits. Aujourd'hui encore, plusieurs recettes de galettes des Rois se font donc concurrence bien que celle à la frangipane soit la préférée des galettes des Rois.

C'est à partir des années 1870 que les fèves en porcelaine se sont généralisées dans les galettes des Rois. Avant, les graines de fèves trouvaient place dans cette pâtisserie. Après avoir représenté l'enfant Jésus ou un bonnet phrygien pendant la Révolution française, voire une pièce d'or, la fève prend aujourd'hui de multiples formes.

La recette de la galette des Rois moderne, à la frangipane, peut effrayer les moins hardis en cuisine. Elle est pourtant des plus simples. Il s'agit d'associer une pâte feuilletée à de la frangipane, autrement dit un mélange de crème pâtissière, de beurre, de sucre et de poudre d'amandes. Il est généralement admis qu'une galette des Rois frangipane, outre la pâte feuilletée, soit composée environ pour un quart de beurre, pour un quart de sucre et pour un quart de poudre d'amande. Une composition basique à laquelle on ajoute des œufs, du lait entier, et parfois du rhum, de l'amidon de blé ou de maïs, de la vanille ou encore des amandes. Sur Internet, les recettes de galette des Rois foisonnent avec plusieurs variantes, allant de l'ajout de chocolat ou de noix de coco, à la disposition de pommes. Découvrez notre recette en vidéo :

Avant d'évoquer la recette de la galette des rois, encore faut-il savoir quelle galette des rois choisir. De nos jours, la galette composée de pâte feuilletée et de frangipane semble s'être imposée dans l'imaginaire collectif. Mais l'authentique galette des rois est-elle la frangipane, la briochée ou le gâteau aux fruits confits ? A l'origine, les galettes des rois étaient de simples pains dans lesquels un haricot était utilisé en guise de fève. Mais progressivement, plusieurs régions ont ajouté à cette galette de pain sa spécificité.

La brioche, encore en usage dans de nombreuses régions, notamment dans le sud de la France, serait donc la forme la plus traditionnelle de la galette des rois, puisqu'elle est la plus proche d'une boule de pain. Dans le Nord, mais aussi en Provence et dans le Languedoc, elle est devenue le "gâteau des rois", recouverte de sucre et de fruits confits. La frangipane quant à elle serait née au XVIIe siècle sous l'impulsion d'Anne d'Autriche et de son fils Louis XIV. La galette feuilletée aurait ainsi vu le jour à Paris, à tel point qu'elle sera un temps surnommée "la parisienne".

Aujourd'hui, la galette des rois, consommée par 85% des Français, s'achète surtout à la frangipane (80%). Si son coût moyen de fabrication s'établit à 5 euros, le prix moyen de vente grimpe, lui, à 20 euros : la faute au grand écart entre une galette à la frangipane de 8 parts vendue 3,37 euros chez Carrefour et celle commercialisée, par exemple, à 32 euros par le pâtissier-chocolatier lyonnais Sébastien Bouillet.



Quand allez-vous manger de la galette des rois en 2022 ? Tout dépend si vous décidez de respecter scrupuleusement ou non la coutume. L'Epiphanie est traditionnellement fixée dans le calendrier chrétien au 6 janvier, soit douze jours après la naissance de Jésus selon la liturgie romaine. Le 6 janvier tombant régulièrement en pleine semaine (un jeudi cette année 2022) après les vœux de bonne année, une réforme a toutefois transféré la date au second dimanche suivant Noël, soit, quasi-systématiquement, au premier dimanche après le 1er janvier. La galette des rois a pu donc être découpée à cette date, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié dédié à l'Epiphanie. Mais rassurez-vous, les boulangeries et pâtisseries ne s'arrêteront pas de sitôt, et vous pourrez déguster la galette des rois au moins jusqu'à la mi-janvier !

Dans l'imaginaire chrétien, la galette des rois fait référence aux trois rois mages qui, guidés par une étoile, se sont rendus à Bethléem, pour se recueillir devant la crèche où serait né Jésus, offrant à l'enfant de précieux présents. Mais on apprend vite, en se penchant sur la question, que l'Epiphanie (ou son équivalent) était déjà fêtée bien avant l'avènement de la religion chrétienne.

On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme ronde, une description qui peut rappeler le soleil et donc le culte des Saturnales, également lié au solstice, d'hiver comme d'été. Pendant ces festivités de 7 jours, les excès étaient permis et il était d'usage d'offrir des gâteaux à son entourage. Une tradition qui, au Moyen Âge, est devenue celle du "gâteau des rois". Pour certains, l'appellation viendrait de la redevance qu'il fallait verser à son seigneur à la même époque. Redevance généralement accompagnée elle-même d'un gâteau.

En vidéo - Comme l’œuf de Pâques ou la bûche du repas de Noël, la galette des rois est devenu "un repère pour les Français" :

Quant à la fève, elle aurait précédé la galette puisqu'elle date elle aussi de l'empire romain. Il était d'usage en effet dans la Rome antique de tirer au sort le roi d'un festin grâce à un jeton noir ou blanc. Il est aussi dit qu'un roi était désigné par ce biais parmi les soldats d'une garnison ou dans une famille lors des Saturnales et qu'il pouvait ainsi, pendant une journée, réaliser tous ses désirs et commander tout ce qu'il lui plaisait. Une légende rapporte également une autre origine de la fève : la légende de Peau d'âne, inspirée du conte de Charles Perrault. C'est ainsi en oubliant sa bague dans un gâteau destiné au prince que Peau d'âne aurait inspiré cette étrange coutume.

Enfin, la tradition d'envoyer le plus jeune des convives sous la table pour désigner à qui revient chaque morceau de la galette serait arrivée à la même époque. Lors des Saturnales toujours, le maître de maison demandait en effet au plus jeune de la famille, censé être le plus innocent, de désigner à quel convive il devait distribuer la part qu'il tenait en main. L'enfant est alors généralement surnommé Phébé (pour "Phœbus" ou "Apollon"), en référence à un oracle d'Apollon.

L'Epiphanie est le résultat d'une longue tradition, remontant très loin avant la naissance de Jésus et résultant d'un mélange de traditions païennes et chrétiennes (comme pour la Chandeleur). A l'origine, il s'agissait dans l'antiquité de fêter le dieu Dionysos. Dieu de la vigne, du vin, mais aussi de la fête et des excès dans la mythologie grecque, Dionysos est intimement lié aux saisons et donc aux cycles de la végétation. La fête donnée en son honneur au milieu de l'hiver, et concomitante avec le solstice d'hiver, symboliserait sa résurrection, le retour de la lumière et donc la renaissance de cette végétation.

On évoque aussi la fête païenne dite des "Saturnales" pour expliquer l'origine de l'Epiphanie, tout comme on l'invoque concernant le solstice. Cette fois, c'est le dieu Saturne qui était célébré par les Romains. Un temps associé à l'agriculture et aux semences, notamment grâce à une faucille qu'il porte à la main droite, ce dieu reste relativement mystérieux. "En sommeil" une grande partie de l'année, il renaît chez les Romains au cœur de l'hiver, au "crépuscule de l'année", soit une période qui, cette fois, précède le solstice d'hiver. Il symboliserait plus généralement la protection des "liens" de la famille et de la cité.

Dans les premières communautés chrétiennes d'Orient, au IVe siècle, on commence à associer cette fête à la période suivant la naissance de Jésus. L'Epiphanie est née et correspond à une "manifestation" dans le grec ancien. Autrement dit : après avoir fêté la naissance de Jésus stricto-sensu pendant Noël, les Chrétiens vont commencer à célébrer le "messie", c'est-à-dire le personnage providentiel qu'il représente. Il faut donc chercher des signes de cette messianité, soit les premières manifestations qui authentifient le Christ. Elles sont au nombre de trois dans les prémices de la chrétienté : certains évoquent le premier miracle réalisé par Jésus lors des noces de Cana, d'autres parlent de son baptême dans l'eau du Jourdain, mais au plus proche de sa naissance, la première "manifestation" de son caractère sacré est vite associée à la quête et à l'adoration des rois mages qui, eux-mêmes, reconnaissent le Messie peu de temps après sa naissance.

Le 6 janvier, soit 12 jours après Noël, devient ainsi la toute première fête sacrée du calendrier liturgique. En Occident, l'Epiphanie va progressivement absorber les anciennes traditions romaines et païennes, et on va petit à petit se réunir autour d'une galette pour la célébrer. L'acceptation de la galette des rois n'a pourtant pas été de tout repos : luthériens, calvinistes et même certains catholiques ont un temps rejeté cette coutume païenne. En 1664, le chanoine de Senlis a notamment confié dans des discours qu'il était contre le côté un peu trop festif de la galette.

Dernier élément de la galette des rois, la fève est la touche finale d'une Epiphanie réussie. A l'origine, il s'agissait d'une fève alimentaire, c'est-à-dire d'un légume-grain qui était le plus consommé en Europe. La fève est une plante solide qui peut se développer dans n'importe quel terrain, ce qui explique sa popularité dès le Moyen Âge. Issue d'une grande plante aux fleurs blanches qui peut dépasser un mètre de haut, la fève est d'abord contenue dans une gousse. Chaque gousse donne entre 5 et 10 grains, qui peuvent être consommés crus ou cuits, verts ou noirs. Ce premier légume du printemps, contenant d'ailleurs un embryon, était un symbole de fécondité cher aux Romains et aux Grecs.

Le dénicheur de la fève devait payer sa tournée à la tablée. Nadine Cretin, historienne et anthropologue, précise même : "Certains prétendent que les plus avares avalaient la fève afin de ne pas débourser d'argent. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine, pour que le 'roi' craigne de l'avaler". Dès le XVIIIe siècle, les premières fèves en porcelaine apparaissent. Elles représentent d'abord l'enfant Jésus, pour reprendre la tradition chrétienne de l'Epiphanie. Mais à la révolution, les fèves vont prendre d'autres aspects, à commencer par celui du bonnet phrygien ou de la pièce en or.

Après le Second Empire, cette fève en porcelaine se généralise et se régionalise, représentant toute sorte de personnages, d'objets ou de métiers. Au XXe siècle, la fève en plastique va encore multiplier les possibilités, transformant parfois l'objet en support publicitaire ou en figurine de dessin animé. La fève est ainsi devenue un objet de collection. Un musée situé à Blain, en Loire-Atlantique, y est consacré et rassemble des milliers de pièces.

Le terme a une signification bien précise puisqu'il renvoie à la compréhension soudaine d'un phénomène ou de l'essence de quelque chose. Une épiphanie est donc une révélation, une prise de conscience brutale. Dans son acception religieuse, elle renvoie à la manifestation de Jésus aux Mages.

Si l'Épiphanie n'a pas le même poids que Noël en France, la fête est très importante chez nos voisins. C'est notamment le cas en Espagne ou au Portugal, où l'on fête le jour des Rois mages. Les enfants reçoivent en effet leurs cadeaux le 6 janvier plutôt que la veille ou le matin de Noël. Le Père Noël est d'ailleurs un personnage secondaire pour les plus petits, qui préfèrent envoyer leurs lettres à Gaspard, Melchior et Balthazar. De grands défilés mettant en scène les Rois mages sur des chars sont organisés dans les villes et villages ibériques, mais aussi en Amérique Latine.

Cette tradition de fête dans la rue est également respectée en Belgique et aux Pays-Bas, même si elle est en perte de vitesse. Ces deux pays furent des possessions de l'Espagne au XVIe siècle. Elle est souvent considérée en Europe du nord comme le coup d'envoi des préparatifs du carnaval, qui aura lieu un mois plus tard. Au Mexique, on célèbre la fête en dévorant la "Rosca", un gâteau en forme de couronne souvent glacé au sucre. Là aussi, on cache une fève pour désigner le roi. Et aux quatre coins de la Russie, des milliers de gens sautent carrément dans l'eau glacée chaque année au moment de l'Epiphanie... En mémoire du baptême du Christ.