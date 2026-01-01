Épiphanie 2026 : à quelle date faut-il manger la galette des rois ?

L'Épiphanie et sa traditionnelle galette des rois marquent le premier rendez-vous convivial de l'année.

Serez-vous le chanceux et trouverez-vous la fève cette année ? Quelques jours après le Nouvel An, les Français ont pour habitude de manger une galette des Rois. L'occasion de célébrer l'Épiphanie, et l'arrivée des trois rois mages à Bethléem, lieu de naissance de Jésus. En effet initialement, l'Épiphanie est une fête religieuse.

Selon la tradition chrétienne, l'Épiphanie se tient douze jours après la naissance du christ, et donc le 6 janvier. Mais une réforme est venue transférer la date au premier dimanche du mois de janvier, afin que chacun puisse en profiter. En général, la galette est donc dégustée le deuxième dimanche après Noël. Nombre de Français se jetteront sur le gâteau ce dimanche 4 janvier 2026. Et les boulangeries et pâtisseries ne s'arrêteront pas de sitôt, vous pourrez déguster une galette des rois au moins jusqu'à la mi-janvier !

L'Epiphanie est le résultat d'une longue tradition, remontant très loin avant la naissance de Jésus et résultant d'un mélange de traditions païennes et chrétiennes (comme pour la Chandeleur). A l'origine, il s'agissait dans l'antiquité de fêter le dieu Dionysos. Dieu de la vigne, du vin, mais aussi de la fête et des excès dans la mythologie grecque, Dionysos est intimement lié aux saisons et donc aux cycles de la végétation. La fête donnée en son honneur au milieu de l'hiver, et concomitante avec le solstice d'hiver, symboliserait sa résurrection, le retour de la lumière et donc la renaissance de cette végétation.

Représentation de Dionysos alias Bacchus, dieu de la vigne et du vin. © jharela / fotolia

On évoque aussi la fête païenne dite des "Saturnales" pour expliquer l'origine de l'Epiphanie, tout comme on l'invoque concernant le solstice. Cette fois, c'est le dieu Saturne qui était célébré par les Romains. Un temps associé à l'agriculture et aux semences, notamment grâce à une faucille qu'il porte à la main droite, ce dieu reste relativement mystérieux. "En sommeil" une grande partie de l'année, il renaît chez les Romains au cœur de l'hiver, au "crépuscule de l'année", soit une période qui, cette fois, précède le solstice d'hiver. Il symboliserait plus généralement la protection des "liens" de la famille et de la cité.

Dans les premières communautés chrétiennes d'Orient, au IVe siècle, on commence à associer cette fête à la période suivant la naissance de Jésus. L'Epiphanie est née et correspond à une "manifestation" dans le grec ancien. Autrement dit : après avoir fêté la naissance de Jésus stricto-sensu pendant Noël, les Chrétiens vont commencer à célébrer le "messie", c'est-à-dire le personnage providentiel qu'il représente. Il faut donc chercher des signes de cette messianité, soit les premières manifestations qui authentifient le Christ. Elles sont au nombre de trois dans les prémices de la chrétienté : certains évoquent le premier miracle réalisé par Jésus lors des noces de Cana, d'autres parlent de son baptême dans l'eau du Jourdain, mais au plus proche de sa naissance, la première "manifestation" de son caractère sacré est vite associée à la quête et à l'adoration des rois mages qui, eux-mêmes, reconnaissent le Messie peu de temps après sa naissance.

Le 6 janvier, soit 12 jours après Noël, devient ainsi la toute première fête sacrée du calendrier liturgique. En Occident, l'Epiphanie va progressivement absorber les anciennes traditions romaines et païennes, et on va petit à petit se réunir autour d'une galette pour la célébrer. L'acceptation de la galette des rois n'a pourtant pas été de tout repos : luthériens, calvinistes et même certains catholiques ont un temps rejeté cette coutume païenne. En 1664, le chanoine de Senlis a notamment confié dans des discours qu'il était contre le côté un peu trop festif de la galette.

Dans l'imaginaire chrétien, la galette des rois fait référence aux trois rois mages qui, guidés par une étoile, se sont rendus à Bethléem, pour se recueillir devant la crèche où serait né Jésus, offrant à l'enfant de précieux présents. Mais on apprend vite, en se penchant sur la question, que l'Epiphanie (ou son équivalent) était déjà fêtée bien avant l'avènement de la religion chrétienne.

On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme ronde, une description qui peut rappeler le soleil et donc le culte des Saturnales, également lié au solstice, d'hiver comme d'été. Pendant ces festivités de 7 jours, les excès étaient permis et il était d'usage d'offrir des gâteaux à son entourage. Une tradition qui, au Moyen Âge, est devenue celle du "gâteau des rois". Pour certains, l'appellation viendrait de la redevance qu'il fallait verser à son seigneur à la même époque. Redevance généralement accompagnée elle-même d'un gâteau.

Quant à la fève, elle aurait précédé la galette puisqu'elle date elle aussi de l'empire romain. Il était d'usage en effet dans la Rome antique de tirer au sort le roi d'un festin grâce à un jeton noir ou blanc. Il est aussi dit qu'un roi était désigné par ce biais parmi les soldats d'une garnison ou dans une famille lors des Saturnales et qu'il pouvait ainsi, pendant une journée, réaliser tous ses désirs et commander tout ce qu'il lui plaisait. Une légende rapporte également une autre origine de la fève : la légende de Peau d'âne, inspirée du conte de Charles Perrault. C'est ainsi en oubliant sa bague dans un gâteau destiné au prince que Peau d'âne aurait inspiré cette étrange coutume.

Enfin, la tradition d'envoyer le plus jeune des convives sous la table pour désigner à qui revient chaque morceau de la galette serait arrivée à la même époque. Lors des Saturnales toujours, le maître de maison demandait en effet au plus jeune de la famille, censé être le plus innocent, de désigner à quel convive il devait distribuer la part qu'il tenait en main. L'enfant est alors généralement surnommé Phébé (pour "Phœbus" ou "Apollon"), en référence à un oracle d'Apollon.

De nos jours, la galette composée de pâte feuilletée et de frangipane semble s'être imposée dans l'imaginaire collectif. Mais l'authentique galette des rois est-elle la frangipane, la briochée ou le gâteau aux fruits confits ? A l'origine, les galettes des rois étaient de simples pains dans lesquels un haricot était utilisé en guise de fève. Mais progressivement, plusieurs régions ont ajouté à cette galette de pain sa spécificité.

La brioche, encore en usage dans de nombreuses régions, notamment dans le sud de la France, serait donc la forme la plus traditionnelle de la galette des rois, puisqu'elle est la plus proche d'une boule de pain. Dans le Nord, mais aussi en Provence et dans le Languedoc, elle est devenue le "gâteau des rois", recouverte de sucre et de fruits confits. La frangipane quant à elle serait née au XVIIe siècle sous l'impulsion d'Anne d'Autriche et de son fils Louis XIV. La galette feuilletée aurait ainsi vu le jour à Paris, à tel point qu'elle sera un temps surnommée "la parisienne". Aujourd'hui, la galette des rois, consommée par 85% des Français, s'achète surtout à la frangipane (80%). Mais plusieurs recettes de galettes des rois se font donc concurrence bien que celle à la frangipane soit la préférée des galettes des rois.



L'Epiphanie, aussi appelée la fête des Rois, se déroule le mardi 6 janvier 2026 dans le calendrier chrétien. Si vous décidez de respecter la date originelle, il faut attendre cette date pour déguster la fameuse galette des rois, traditionnelle à la frangipane ou au chocolat. Le 6 janvier tombant régulièrement en pleine semaine après les vœux de bonne année, une réforme a toutefois transféré la date au second dimanche suivant Noël, soit quasi systématiquement au premier dimanche à partir du 1er janvier. La galette des rois peut donc être découpée le dimanche, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié consacré à l'Epiphanie. Et vous pourrez déguster la galette des rois au moins jusqu'à la mi-janvier !