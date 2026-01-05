Épiphanie 2026 : c'est la date officielle pour manger la galette des rois
Quand faut-il manger la galette des rois en 2026 ? Entre tradition chrétienne et gourmandise partagée, voici tout ce qu'il faut savoir sur la date et l'origine de l'Épiphanie.
Serez-vous le chanceux qui décrochera la fève cette année ? Ce mardi 6 janvier 2026 marque la date officielle de l'Épiphanie. Si nombre de Français ont déjà commencé à "tirer les rois" ce dimanche 4 janvier pour des raisons de convivialité, la tradition chrétienne reste fixée au 6 janvier, soit précisément 12 jours après Noël.
Cette fête célèbre originellement l'arrivée des rois mages à Bethléem pour saluer la naissance de Jésus. Mais au-delà de l'aspect religieux, l'Épiphanie est surtout devenue le rendez-vous incontournable des gourmands. Si le pic de consommation est attendu ce 6 janvier, pas de panique pour les retardataires : les boulangeries et pâtisseries continueront de proposer leurs galettes à la frangipane ou leurs couronnes briochées au moins jusqu'à la mi-janvier. Vous avez donc encore quelques jours pour devenir le roi ou la reine de la saison !