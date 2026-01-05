Épiphanie 2026 : c'est la date officielle pour manger la galette des rois

La Rédaction

Quand faut-il manger la galette des rois en 2026 ? Entre tradition chrétienne et gourmandise partagée, voici tout ce qu'il faut savoir sur la date et l'origine de l'Épiphanie.

Serez-vous le chanceux qui décrochera la fève cette année ? Ce mardi 6 janvier 2026 marque la date officielle de l'Épiphanie. Si nombre de Français ont déjà commencé à "tirer les rois" ce dimanche 4 janvier pour des raisons de convivialité, la tradition chrétienne reste fixée au 6 janvier, soit précisément 12 jours après Noël.

Cette fête célèbre originellement l'arrivée des rois mages à Bethléem pour saluer la naissance de Jésus. Mais au-delà de l'aspect religieux, l'Épiphanie est surtout devenue le rendez-vous incontournable des gourmands. Si le pic de consommation est attendu ce 6 janvier, pas de panique pour les retardataires : les boulangeries et pâtisseries continueront de proposer leurs galettes à la frangipane ou leurs couronnes briochées au moins jusqu'à la mi-janvier. Vous avez donc encore quelques jours pour devenir le roi ou la reine de la saison !

18:00 - Quelle est l'origine de l'Épiphanie ?

L'Épiphanie, traditionnellement fixée au 6 janvier, célèbre la présentation de Jésus aux Rois Mages douze jours après sa naissance, mais tire aussi ses racines des Saturnales romaines où l'on désignait déjà un "roi d'un jour" grâce à une fève dissimulée dans un gâteau. Si la date historique demeure le 6 janvier, une réforme liturgique permet aujourd'hui de la fêter le premier dimanche de l'année — comme ce fut le cas ce dimanche 4 janvier 2026 — afin de faciliter le partage de la galette en famille. Qu’elle soit à la frangipane ou briochée, cette gourmandise reste la star des boulangeries qui prolongent ce moment de convivialité au moins jusqu'à la mi-janvier, offrant à chacun la chance de devenir le roi ou la reine de la saison.

