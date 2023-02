"Saint-Valentin 2023 : cadeau, repas, resto, sortie... Piochez dans nos idées !"

SAINT VALENTIN. Ce mardi 14 février 2023 est fêtée la Saint-Valentin. Quelles idées de cadeaux insolites ou de recettes pour votre moitié ? Où passer une fête des amoureux originale à Paris ou ailleurs en France ? Tous nos conseils.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 7h00] La Saint-Valentin a lieu ce mardi 14 février 2023. Les amoureux en quête de cadeaux, d'idées originales ou d'un restaurant vraiment romantique sauront trouver le bon plan qu'il leur faut dans notre dossier. Vous préférez organiser un dîner à la maison ? Pas de problème, nous vous livrons les meilleures recettes, de l'entrée au dessert, pour un repas original de Saint-Valentin. Enfin, nous avons compilé les meilleures sorties pour passer une bonne Saint-Valentin 2023 à Paris ou ailleurs.

Outre le classique bouquet de fleurs, les femmes apprécieront tout particulièrement une bouteille de leur parfum préféré, mais aussi un pendentif, une bague ou un bracelet gravé avec vos noms ou date de votre rencontre, un cadre avec une jolie photo romantique de votre couple, un marque-page avec un petit message doux, et, bien sûr, dîner dans un restaurant gastronomique !

Quant aux hommes, ils aiment être surpris. Si c'est un aventurier, emmenez-le faire un escape game ou dîner dans un restaurant insolite. S'il aime l'humour, trouvez-lui un cadeau rigolo : mini golf pour toilettes, carte du monde à gratter... Piochez sur le site de L'avant gardiste. Ces idées de cadeaux ne manquent pas sur la toile ! Enfin, si votre homme est quelqu'un de stressé, emmenez-le faire un massage en duo dans un spa à l'atmosphère enchanteresse comme La Sultane de Saba à Paris.

Et si vous préférez rester au chaud à la maison ? Si vous voulez vraiment vous mettre au fourneau, de nombreux sites de cuisine donnent des idées toutes plus variées que les autres. Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le chocolat ou le gingembre. Côté boissons, apprendre à réaliser un cocktail fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Les combinaisons de cocktails sont quasi infinies et, là encore, de nombreux sites vous guident pas à pas dans leur confection.

Parmi les recettes qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Entrée : Les tomates cerises d'amour

: Les tomates cerises d'amour Plat : Le carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et son caramel de vinaigre balsamique...

: Le carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et son caramel de vinaigre balsamique... Dessert : Le tourbillon défendu (un assemblage de textures différentes dans un même gâteau au chocolat noir, noix de pécan et caramel)

: Le tourbillon défendu (un assemblage de textures différentes dans un même gâteau au chocolat noir, noix de pécan et caramel) Déco : Pourquoi ne pas décorer votre table à l'aide d'un pliage de serviette original ? Comment réaliser une recette de A à Z pour l'élu de votre cœur ?

Dîner au restaurant ou aux chandelles, c'est le type de repas privilégié pour célébrer la Saint-Valentin. Mais comment faire quand on manque de moyens ou si l'on est un(e) piètre cuisinier(ère) ? Dans le premier cas, des bons plans pas cher et sympa existent pour mettre le nez dehors tout en faisant plaisir à sa moitié. Il suffit souvent de les dénicher sur internet : à Paris, "capitale des amoureux", les bons plans ne manquent pas entre un dîner-concert sur un bateau à quai, un brunch romantique ou un souper rythmé par une playlist de lover. Paris recèle aussi de restaurants romantiques qui ne demandent qu'à être découverts. Tous les restaurants ne proposent pas toujours des menus spécialement préparés pour la Saint-Valentin, mais découvrir ces adresses à l'ambiance feutrée, souvent nichées dans des ruelles secrètes ou dans des quartiers historiques à Paris ou en province, valent le détour en ce jour si particulier :

La capitale de l'Amour regorge de nombreuses adresses à l'ambiance intime pour fêter la Saint-Valentin ce mardi 14 février 2023. Découvrez sans plus attendre notre sélection d'hôtels, de restaurants et de sorties en extérieur ou en intérieur à Paris et ailleurs :

On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, réservez-vous une escapade dans ces châteaux, restaurants et jardins de France marqués historiquement par l'amour avec un grand A. Suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Voici les jours de la semaine auxquels auront lieu les Saint-Valentin suivant la prochaine Saint-Valentin, à partir de la Saint-Valentin 2023 :