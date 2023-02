"Saint-Valentin 2023 : nos idées de repas et plans de dernière minute"

SAINT VALENTIN. C'est déjà la Saint-Valentin 2023 ! Comment fêter ce rendez-vous des amoureux dignement ? Quel menu ? Quelle musique ? Ou quel film ? Retrouvez tout notre dossier.

[Mis à jour le 14 février 2023 à 22h02] Pour la Saint-Valentin, les plus romantiques d'entre nous ont sûrement déjà prévu leur programme depuis quelques jours déjà, mais pris par les aléas de la vie, il est aussi possible, grand romantique que l'on soit, de s'être fait prendre par le temps. Pas de problème, si vous manquez d'idées pour passer une Saint-Valentin originale, pour concocter un menu de Saint-Valentin aussi glamour que délicieux, pour votre playlist de musiques romantiques ou votre sélection de films de Saint-Valentin à regarder sans modération toute la semaine, vous devriez trouver chaussure à votre pied dans notre dossier complet. À noter que si le temps vous manque pour vous organiser pour ce mardi 14 février, l'option de mettre sur pied une petite escapade romantique ce week-end et passer une bonne Saint-Valentin 2023 un peu décalée est toujours envisageable !

Cuisinier(e) d'un soir : Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte. Consultez des recettes sur le Journal des Femmes ou des livres consacrés à la cuisine et décorez vos assiettes comme les plus grands chefs. Se faire passer pour Tom Cruise : Pour rendre la fête un peu plus folle, pourquoi ne vous lanceriez-vous pas dans un cocktail maison ? Mais attention, préférez une recette un peu glamour, le Ti punch c'est chouette mais le Sex on the Beach c'est juste hot ! Autre option, si vous habitez Paris ou la petite couronne, piochez dans la cave d'All Apero Night qui livre à domicile de 20h à 6h du matin. Une Saint-Valentin à la lueur des bougies : Devenez un ou une véritable spécialiste de l'esthétique pour une soirée. Allez faire quelques courses au Sephora du coin pour lui concocter un programme beauté. Au menu, un bain relaxant aux huiles parfumées, un masque et un soin du visage hydratant, pour finir avec un massage. Le tout dans une ambiance de musique zen et à la lueur des bougies. (Et aussi : Apprenez à faire un massage de tête) Rendre exceptionnel ce qui ne l'est pas vraiment : "Et si on se faisait une soirée cinéma tous les deux... à la maison ?" Après tout, pas besoin de sortir le grand jeu pour passer une belle soirée en amoureux, et puis de toute façon trouver une baby-sitter à la dernière minute c'est mission impossible. Vous avez zappé la Saint-Valentin, il va donc falloir faire profil bas et même quelques concessions sur le choix du film. L'occasion de revoir "Casablanca", "9 1/2 semaines" ou "In the mood for love"... Bluffer : "Comment ça tu n'es pas prête ? Parce que ce soir je t'emmène à l'hôtel !" Casser la routine avec une nuit d'hôtel improvisée à la dernière minute, c'est une Saint-Valentin dont vous risquez de vous souvenir pour quelques temps. Si aucune chambre d'hôtel ne devait être disponible à moins de 100 kilomètres, il va falloir quand même trouver un moyen de faire rentrer cette soirée au moins dans le top 5 de l'année. On vous laisse creuser.

Outre le classique bouquet de fleurs, les femmes apprécieront tout particulièrement une bouteille de leur parfum préféré, mais aussi un pendentif, une bague ou un bracelet gravé avec vos noms ou date de votre rencontre, un cadre avec une jolie photo romantique de votre couple, un marque-page avec un petit message doux, et, bien sûr, dîner dans un restaurant gastronomique !

Quant aux hommes, ils aiment être surpris. Si c'est un aventurier, emmenez-le faire un escape game ou dîner dans un restaurant insolite. S'il aime l'humour, trouvez-lui un cadeau rigolo : mini golf pour toilettes, carte du monde à gratter... Piochez sur le site de L'avant gardiste. Ces idées de cadeaux ne manquent pas sur la toile ! Enfin, si votre homme est quelqu'un de stressé, emmenez-le faire un massage en duo dans un spa à l'atmosphère enchanteresse comme La Sultane de Saba à Paris.

Et si vous préférez rester au chaud à la maison ? Si vous voulez vraiment vous mettre au fourneau, de nombreux sites de cuisine donnent des idées toutes plus variées que les autres. Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le chocolat ou le gingembre. Côté boissons, apprendre à réaliser un cocktail fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Les combinaisons de cocktails sont quasi infinies et, là encore, de nombreux sites vous guident pas à pas dans leur confection.

Parmi les recettes qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Entrée : Les tomates cerises d'amour

: Les tomates cerises d'amour Plat : Le carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et son caramel de vinaigre balsamique...

: Le carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et son caramel de vinaigre balsamique... Dessert : Le tourbillon défendu (un assemblage de textures différentes dans un même gâteau au chocolat noir, noix de pécan et caramel)

: Le tourbillon défendu (un assemblage de textures différentes dans un même gâteau au chocolat noir, noix de pécan et caramel) Déco : Pourquoi ne pas décorer votre table à l'aide d'un pliage de serviette original ? Comment réaliser une recette de A à Z pour l'élu de votre cœur ?

Dîner au restaurant ou aux chandelles, c'est le type de repas privilégié pour célébrer la Saint-Valentin. Mais comment faire quand on manque de moyens ou si l'on est un(e) piètre cuisinier(ère) ? Dans le premier cas, des bons plans pas cher et sympa existent pour mettre le nez dehors tout en faisant plaisir à sa moitié. Il suffit souvent de les dénicher sur internet : à Paris, "capitale des amoureux", les bons plans ne manquent pas entre un dîner-concert sur un bateau à quai, un brunch romantique ou un souper rythmé par une playlist de lover. Paris recèle aussi de restaurants romantiques qui ne demandent qu'à être découverts. Tous les restaurants ne proposent pas toujours des menus spécialement préparés pour la Saint-Valentin, mais découvrir ces adresses à l'ambiance feutrée, souvent nichées dans des ruelles secrètes ou dans des quartiers historiques à Paris ou en province, valent le détour en ce jour si particulier :

La capitale de l'Amour regorge de nombreuses adresses à l'ambiance intime pour fêter la Saint-Valentin ce mardi 14 février 2023. Découvrez sans plus attendre notre sélection d'hôtels, de restaurants et de sorties en extérieur ou en intérieur à Paris et ailleurs :

On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, réservez-vous une escapade dans ces châteaux, restaurants et jardins de France marqués historiquement par l'amour avec un grand A. Suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Quels films romantiques regarder à la Saint-Valentin ?

La La Land, Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, Call Me By Your Name... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Halleluyah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

