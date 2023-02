"Saint-Valentin 2023 : où passer un week-end en amoureux en France ?"

SAINT VALENTIN. Profitez de la fête des amoureux pour sortir des sentiers battus et piochez parmi nos idées de sortie originale et week-end insolite pour la Saint-Valentin en 2023 !

Cette année, la Saint-Valentin tombe à une date moyennement pratique, le mardi 14 février 2023, pour ceux qui ambitionnent un week-end romantique dans des destinations dépaysantes. Mais rien ne vous empêche de partir en week-end prolongé en posant des jours de congés ou RTT.

Certes, il faudra donc un peu d'organisation pour bien préparer la soirée ou organiser son départ. Nous avons compilées les meilleures sorties et escapades pour passer une bonne Saint-Valentin 2023 à Paris ou ailleurs.

Vous souhaitez offrir ou faire quelque chose d'original ? Vous souhaitez sortir du traditionnel bouquet de roses rouges ? Sortez des sentiers battus avec notre sélection de sorties originales, dans toute la France :

On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, réservez-vous une escapade dans ces châteaux, restaurants et jardins de France marqués historiquement par l'amour avec un grand A. Suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

A la Saint-Valentin, les fleurs sont le cadeau incontournable pour exprimer ses sentiments à l'élu de son coeur. Le classique bouquet de roses continue de faire ses preuves, avec la rose rouge symbolique de passion. A quand remonte cette tradition ? L'histoire mythologique de Valentin de Terni raconte que le jour de son exécution, il aurait envoyé des fleurs en forme de coeur à Julia, la jeune femme ayant recouvré la vue grâce à un miracle. On cite aussi régulièrement la déesse grecque de l'amour, Aphrodite, souvent symbolisée une rose à la main. Et c'est ainsi que la tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui.

Si en Europe, il est de coutume d'offrir des fleurs le jour de la fête des amoureux, la Saint-Valentin ne se fête pas pour autant partout de la même manière. Les cadeaux diffèrent d'un pays à l'autre, les coutumes aussi. En Inde notamment, les amoureux n'offrent pas un cadeau à leur douce, mais à leur belle-mère, rapporte Sud-Ouest. Et il s'agit généralement de fleurs. Au Japon, pas besoin de se creuser les méninges non plus, c'est le chocolat qui est mis à l'honneur pour l'occasion, en général offert par les femmes... à leur patron. Dans son article, la journaliste Fanny Parise affirme qu'il est de coutume d'attribuer l'événement aux chocolatiers "qui l'auraient eux-mêmes introduit dès la fin des années 1950 [...] afin d'accroître leurs ventes". Et aussi curieux que cela puisse être, la Saint-Valentin se fête en deux temps : le 14 février, puis le 14 mars, le "white day". La tradition veut que les femmes offrent des chocolats en février et que les hommes, un mois après, donnent à leur tour des chocolats blancs, voire des bijoux ou de la lingerie en fonction des chocolats qu'ils ont reçus auparavant.

D'après un sondage de la plateforme de shopping en ligne ShopAlike, les cadeaux les plus fréquemment offerts pour la Saint-Valentin sont, dans l'ordre :

Du parfum

Des bijoux

Des fleurs

Du chocolat

Des vêtements

Les cadeaux à la main, high-tech, livres, box mensuelles ou de maquillage se retrouvent, eux, plutôt à la traîne. Toujours selon le sondage mis en ligne par ShopAlike, les cadeaux (abordables) qu'hommes ou femmes souhaitent recevoir se révèlent être :

Côté femmes : 1 / Des fleurs ( 46% ) ; 2 / Un cadeau fait à la main ( 28% ) ; 3 / Un dîner aux chandelles ( 14% )

Côté hommes : 1 / Des câlins et gestes affectueux ( 14% ) ; 2 / Des fleurs ( 7% ) ; 3 / Du chocolat ( 6%).

Voici les jours de la semaine auxquels auront lieu les Saint-Valentin suivant la prochaine Saint-Valentin, à partir de la Saint-Valentin 2023 :