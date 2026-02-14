Saint-Valentin : les sorties de dernière minute, recettes et films pour une soirée réussie

Nous y sommes, c'est le grand jour ! Ce samedi 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. À cette occasion, découvrez notre sélection de sorties, de films captivants et de recettes créatives.

Envie d'être original pour ce week-end de Saint-Valentin ? Ce samedi 14 février 2026 marque le jour de la fête de tous les amoureux. Et pour sortir des sentiers battus, nous avons préparé une sélection de films et des menus complets, de l'apéritif au dessert, pour orchestrer un dîner romantique digne des plus grandes tables, le tout sans quitter votre cocon. On oublie les classiques roses-restaurant et on ose l'inattendu : activité insolite ou confort d'un tête-à-tête privé, notre dossier spécial a été spécialement conçu pour vous.

Et pourquoi ne pas prolonger la magie ? Ce 14 février tombant un samedi, toutes les conditions sont réunies pour s'offrir une véritable parenthèse enchantée le temps d'un week-end. De l'escale bien-être à l'aventure urbaine, nous avons compilé les expériences les plus marquantes de 2026. Laissez-vous guider par nos inspirations pour surprendre votre moitié et créer des souvenirs mémorables.

Quelles sorties pour une Saint-Valentin insolite ?

Vous souhaitez faire quelque chose d'original pour la fête des amoureux ? Sortez des sentiers battus avec notre sélection de sorties originales, à Paris et dans toute la France :

Quelle sortie à Paris pour la Saint-Valentin ?

Pour une balade romantique sur la capitale, rendez-vous aux Mur des Je t'aime. Œuvre murale de 40 m² reproduisant 311 "Je t'aime" en 250 langues différentes, le Mur des Je t'aime se découvre à deux aux Abesses, dans le square Jean Rictus. Réalisé par Frédéric Baron et Claire Kito en 2000, il vous fera découvrir aussi bien des langues familières (italien, espagnol, allemand) que des dialectes rares (kurde, occitan, yiddish, innuktitut). Promenez-vous sur l'Île Saint-Louis, le long des quais de Seine à la découverte des magnifiques façades, porches et devantures de l'île, et prenez la rue principale pour admirer les hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Flânez au calme dans les passages couverts parisiens : du Passage du Bourg-l'Abbé à la galerie Vivienne en passant par le Passage du Grand Cerf ou la Galerie de la Madeleine, arpentez, main dans la main, le Paris du début XIXe siècle. Toutes les adresses des passages parisiens.

Où passer un week-end de Saint-Valentin en France ?

Cette année, la Saint-Valentin tombe à une date pratique pour ceux qui ambitionnent un week-end romantique. On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Quel repas pour la Saint-Valentin ?

Nous vous livrons nos conseils, de l'entrée au dessert, en passant par la déco et les boissons, pour un repas original de Saint-Valentin. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte.

Le Journal des femmes propose des menus de la Saint-Valentin. Parmi les recettes qui recueillent le plus de succès (nombre d'avis et d'étoiles), nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères de type panna cotta :

Côté déco, place aux fleurs et bougies sur la table, des grands classiques certes, mais indispensables pour créer une atmosphère envoûtante, complétée par une lumière tamisée et une musique douce. Sur la table, optez pour votre plus belle vaisselle. On ne saurait trop vous conseiller de soigner la décoration de votre table avec une petite touche d'originalité, à l'aide d'un pliage de serviette qui sort de l'ordinaire :

Quels films romantiques regarder à la Saint-Valentin ?

Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, La La Land, Call Me By Your Name, Laurence Anyways... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

Quelle musique romantique pour la Saint-Valentin ?

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Hallelujah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

Quel est le calendrier de la Saint-Valentin ?

Voici les jours de la semaine auxquels auront lieu les prochaines Saint-Valentin, à partir de la Saint-Valentin 2026 :