"Solstice d'hiver 2022 : la date et l'heure approchent, tout sur le phénomène"

DATE HIVER 2022. Les jours vont enfin se rallonger après ce mercredi 21 décembre 2022. Quelle est la vraie définition du solstice d'hiver et sa différence avec l'équinoxe ? Heure, signification, toutes les explications.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 19h19] Le solstice d'hiver correspond pour la majorité d'entre nous à un jour unique pris dans son ensemble. A cette date, le mercredi 21 décembre 2022, la durée du jour sera la plus courte de l'année, la durée de la nuit sera donc la plus longue. Mais en réalité, le solstice est un événement astronomique qui ne dure qu'un instant, au moment où la position apparente du soleil vue de notre planète atteint son extrême septentrional ou méridional. Cet événement s'oppose à l'équinoxe, le moment où le jour et la nuit ont la même durée.

Selon les prévisions de l'Institut de mécanique céleste et de calcul éphémérides (IMCCE), le solstice d'hiver 2022 se produira ce 21 décembre à 22h48 minutes 10 secondes (heure de Paris) très exactement (21h48 UTC). Lors du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum (-23°26,1').

Cet hiver, notre hémisphère recevra surtout des rayons rasants à l'effet chauffant limité et le Pôle Nord se retrouvera même plongé dans le noir ! Au même moment, l'été commencera dans l'hémisphère Sud, avec un soleil à son zénith au-dessus du tropique du Cancer (chacun son tour).

Lors du solstice d'hiver, la position de la Terre par rapport au soleil atteint son inclinaison maximale. Résultat : le soleil vu de notre planète est à son extrême méridional (point le plus au Sud par rapport à l'horizon), l'ensoleillement est le plus court possible. Lors du solstice d'été, c'est l'inverse. Le soleil est le plus au Nord et on vit alors le jour le plus long de l'année, marquant l'arrivée de l'été. Le tout à ne pas confondre avec les équinoxes d'automne ou de printemps, lors desquelles nuit et jour ont la même durée...

Scientifiquement, le solstice d'hiver correspond au moment de l'année où la trajectoire du soleil, vue de la terre, atteint son maximum méridional (dans l'hémisphère nord) ou septentrional (dans l'hémisphère sud). Autrement dit, sous nos latitudes, au moment du solstice d'hiver, le soleil ne s'élève que de 18° par rapport à l'horizon (quand durant le solstice d'été, il est visible à 65° d'altitude, toujours par rapport à l'horizon). C'est aussi le jour où l'inégalité du jour et de la nuit est maximale, avec un maximum de nuit dans l'hémisphère nord et un maximum de jour dans l'hémisphère sud (qui vit en réalité son solstice d'été). Le schéma ci-dessous vous aidera à mieux visualiser le phénomène du solstice d'hiver (ici représenté à droite) :

Le solstice d'hiver est représenté à droite. © Peter Hermes Furian / 123RF

L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) fournit chaque année la date et l'heure exactes du solstice d'hiver. Pour 2022, selon les observations et les calculs, le solstice d'hiver aura lieu le mercredi 21 décembre à "21h 48m 10s" en temps universel (UTC), soit 22 heures 48 heure 10 secondes, heure de Paris.

Mais comment l'Observatoire de Paris calcule-t-il la survenue des solstices, qu'il estime actuellement jusqu'en 2999 ? En termes scientifiques, les dates des saisons sont déterminées à partir de la "longitude apparente géocentrique du soleil" : "Le solstice d'hiver correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est égale à 270°", précise l'IMCCE sur son site. La "longitude géocentrique" est la distance apparente du soleil vu de la Terre.

Plus prosaïquement, dans notre calendrier grégorien actuel (qui est un calendrier solaire), le solstice d'hiver est susceptible de se produire le 20, 21, 22 ou 23 décembre. Et a le plus souvent lieu le 21 ou le 22 décembre. Dans notre calendrier, la durée des saisons varie en se basant sur une grande période de temps : les dates des saisons ne sont pas fixes, mais l'établissement d'un calendrier solaire a permis de limiter leur dérive.

Les durées du jour et de la nuit dépendent de la latitude ainsi que du lieu d'habitation. Globalement, le jour du solstice d'hiver, il fait jour à peine plus de 8 heures dans l'hémisphère nord. Pour une nuit qui s'étale donc quasiment sur les deux tiers d'un cycle de 24 heures, soit 16 heures !

L'événement du solstice s'oppose à celui de l'équinoxe, le moment où le jour et la nuit ont la même durée. L'équinoxe est un instant de l'année qui marque la traversée du soleil d'un hémisphère céleste à un autre. Ce jour-là, l'astre passe pile au zénith sur l'équateur terrestre (autrement dit, le point du ciel situé à l'exacte verticale de l'équateur). Le solstice est le contraire de l'équinoxe. Il ne marque pas une durée égale entre le jour et la nuit, mais une durée de jour minimale (l'hiver) ou maximale (l'été). Et parfois à l'extrême : il fait nuit toute la journée au cercle polaire nord et jour tout le temps au cercle polaire sud ! Dans l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps a lieu en mars et l'équinoxe d'automne en septembre quand les solstices ont lieu en juin (pour le solstice d'été) et en décembre (côté solstice d'hiver). Dans l'hémisphère sud, c'est tout l'inverse ! Mais équinoxes et solstices possèdent tout de même un point commun : par convention, les dates d'équinoxe et de solstice marquent le passage d'une saison à l'autre.

La date du solstice d'hiver marque le début de l'hiver astronomique, et il est un repère dans les sociétés pour délimiter les moments forts du calendrier et des saisons. Les solstices ont donc été célébrés par de nombreuses civilisations, de l'Egypte antique aux sociétés chrétiennes. On remarque par exemple qu'en Europe, la célébration de Noël correspond, à quelques heures près, au moment de l'année où l'hémisphère nord entre dans l'hiver. Dans "Noël : Une si longue histoire", les historiens Alain Cabantous (Paris-I) et François Walter (université de Genève) s'arrêtent sur un solstice d'hiver considéré comme le jour de naissance du "soleil invaincu", où la lumière diurne se remet à croître. Pour les auteurs, le solstice est en effet porteur d'un "symbolisme cosmique" chez les chrétiens : il devient ainsi pour eux "le jour où naît le "vrai" soleil de justice identifié au Christ".

A vrai dire, la chrétienté s'est appuyée sur une fête païenne, qui existait bien avant que l'on ne célèbre la venue au monde du Christ. Noël tire son étymologie du latin Natalis dies (jour de la naissance), qui désignait en Occident le moment à partir duquel les jours se rallongent à nouveau.

La fête païenne dont se sont inspirés les chrétiens correspond aux Saturnales, ces célébrations en l'honneur du dieu romain des semailles et de la fertilité : Saturne. Pratiquées dans la Rome Antique, les festivités s'étalent alors sur sept jours, du 17 au 24 décembre. Les romains se rassemblaient en famille ou entre amis, parmi la végétation et les guirlandes, et se faisaient mutuellement cadeau de figurines faites de pain ou de terre cuite. La tunique des pauvres et des esclaves se substituait à la toge habituelle. Quand Jules César réforme le calendrier lunaire, le calendrier solaire "julien" le remplace. Et le solstice d'hiver se retrouve improprement fixé au 25 décembre (alors qu'il a lieu le 21 ou le 22 !). L'esprit de fête, lui, est bel et bien resté et a traversé les âges. Quand on vous dit qu'il y a des raisons de se réjouir...

Aujourd'hui, on ne célèbre presque plus le solstice d'hiver. Comme l'explique Slate, l'introduction de Noël le 25 décembre par le christianisme a en effet contribué à la disparition de certains rites païens qui avaient traditionnellement lieu ce même mois, dont la fête de Yule, qui marquait chez les peuples germaniques le solstice d'hiver et donc l'arrivée de cette saison des neiges. Cette célébration était ainsi une fête de la lumière puisqu'à partir du solstice d'hiver, les jours commencent à se rallonger. Concrètement, les personnes qui célèbrent aujourd'hui encore la fête de Yule allument des bougies, font des feux, vont ramasser des choses dans la nature, fabriquent des couronnes et s'offrent des cadeaux, le plus souvent faits à la main.

Voici les dates et heures précises des prochains changements de saison nous faisant basculer en hiver, pour les années à venir, jusqu'en 2026, en heure de Paris :

Le 21 décembre 2022 à 22h48

Le 22 décembre 2023 à 4h27

Le 21 décembre 2024 à 10h20

Le 21 décembre 2025 à 16h03

Le 21 décembre 2026 à 21h50