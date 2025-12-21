Solstice d'hiver 2025 : à quelle heure et pourquoi est-ce le jour le plus court de l'année ?
Ce dimanche 21 décembre 2025 marque le solstice d'hiver. Heure exacte, durée du jour record et retour de la lumière : tout savoir sur le jour le plus court de l'année.
C'est officiel : l'hiver est là. Ce dimanche 21 décembre 2025 marque le solstice d'hiver dans notre hémisphère nord, une date synonyme de froid et de grisaille. Pour les Français, c'est le jour le plus court de l'année. À Paris, le soleil ne brille que durant 8h19, tirant sa révérence dès 16h58. Mais cette obscurité record marque toutefois une bonne nouvelle : nous commençons enfin à regagner de précieuses secondes de lumière chaque jour !
D'un point de vue purement astronomique, le solstice ne dure pas une journée, mais un instant précis. Il se produit au moment où la position du soleil, vue depuis notre planète, atteint son extrême méridional. Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), ce basculement aura lieu ce dimanche 21 décembre à 16h03 et 1 seconde très exactement (heure de Paris).
Lors du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum. Si nous entrons dans les jours les plus froids de l'année, nous commençons aussi le cycle inverse. Paradoxalement, c'est à partir de ce point de bascule que les jours vont se rallonger progressivement jusqu'au solstice d'été, prévu le 21 juin prochain.
07:00 - Qu'est-ce que le solstice d'hiver ?
Scientifiquement, le solstice d'hiver correspond au moment de l'année où la trajectoire du soleil, vue de la terre, atteint son maximum méridional (dans l'hémisphère nord) ou septentrional (dans l'hémisphère sud). Autrement dit, sous nos latitudes, au moment du solstice d'hiver, le soleil ne s'élève que de 18° par rapport à l'horizon (quand durant le solstice d'été, il est visible à 65° d'altitude, toujours par rapport à l'horizon). C'est aussi le jour où l'inégalité du jour et de la nuit est maximale, avec un maximum de nuit dans l'hémisphère nord et un maximum de jour dans l'hémisphère sud (qui vit en réalité son solstice d'été).
06:00 - Le solstice d'hiver marque le début des trois mois les plus froids de l'année
Lors du phénomène astronomique du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum (-23°26,1'), ce qui correspond au moment où les rayons du soleil nous éclairent le moins. Le solstice d'hiver marque ainsi le début des trois mois les plus froids de l'année. Mais au milieu de toute cette grisaille, il y a cependant une bonne nouvelle ! A partir du lendemain, lundi 22 décembre 2025, commence le début du rallongement des journées jusqu'au solstice d'été du 21 juin prochain.