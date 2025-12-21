Solstice d'hiver 2025 : à quelle heure et pourquoi est-ce le jour le plus court de l'année ?

Ce dimanche 21 décembre 2025 marque le solstice d'hiver. Heure exacte, durée du jour record et retour de la lumière : tout savoir sur le jour le plus court de l'année.

C'est officiel : l'hiver est là. Ce dimanche 21 décembre 2025 marque le solstice d'hiver dans notre hémisphère nord, une date synonyme de froid et de grisaille. Pour les Français, c'est le jour le plus court de l'année. À Paris, le soleil ne brille que durant 8h19, tirant sa révérence dès 16h58. Mais cette obscurité record marque toutefois une bonne nouvelle : nous commençons enfin à regagner de précieuses secondes de lumière chaque jour !

D'un point de vue purement astronomique, le solstice ne dure pas une journée, mais un instant précis. Il se produit au moment où la position du soleil, vue depuis notre planète, atteint son extrême méridional. Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), ce basculement aura lieu ce dimanche 21 décembre à 16h03 et 1 seconde très exactement (heure de Paris).

Lors du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum. Si nous entrons dans les jours les plus froids de l'année, nous commençons aussi le cycle inverse. Paradoxalement, c'est à partir de ce point de bascule que les jours vont se rallonger progressivement jusqu'au solstice d'été, prévu le 21 juin prochain.