Solstice d'hiver 2025 : les jours rallongent enfin, voici tout ce qu'il faut savoir

Le solstice d'hiver 2025 est passé. Ce dimanche 21 décembre restera la journée la plus sombre de l'année, mais elle annonce surtout le retour progressif de la lumière. Heure précise, durée du jour et explications : le point sur cet événement astronomique majeur.

L'Institut de mécanique céleste et de calcul éphémérides (IMCCE) a annoncé que le solstice d'hiver 2025 a eu lieu ce dimanche 21 décembre, à 16 heures 03 minutes et 1 seconde (heure de Paris) très exactement (21h48 UTC). Lors du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum. Nous entrons dans les jours les plus froids de l'année.

Paradoxalement, à compter de ce dimanche, les jours vont se rallonger, gagnant quelques secondes de soleil de manière progressive, jusqu'au solstice d'été, le phénomène inverse prévu le 21 juin. Si sur Terre le phénomène du solstice d'hiver s'étend sur une journée complète, le solstice ne dure qu'un instant d'un point de vue astronomique, quelques minutes tout au plus : lorsque la position du soleil vue depuis la planète bleue atteint son extrême septentrional ou méridional.

L'hiver est arrivé ! Et avec lui le froid et la grisaille, même si ces derniers se sont installés avec quelques jours d'avance. Dans l'hémisphère nord, la saison hivernale a commencé officiellement ce dimanche 21 décembre 2025 avec le solstice d'hiver. Les Français auront vécu le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue. A titre d'exemple, ce jour ne dure que 8h19 et la nuit commence à 16h58 sur la capitale, à Paris.

Dernières mises à jour

19:20 - Comment l'Observatoire de Paris calcule-t-il la survenue des solstices ? Les dates des saisons sont déterminées scientifiquement à partir de la "longitude apparente géocentrique du soleil" : "Le solstice d'hiver correspond à l'instant où la longitude apparente géocentrique du Soleil est égale à 270°", précise l'IMCCE sur son site. La "longitude géocentrique" est la distance apparente du soleil vu de la Terre. Plus prosaïquement, dans notre calendrier grégorien actuel (qui est un calendrier solaire), le solstice d'hiver est susceptible de se produire le 20, 21, 22 ou 23 décembre. Et a lieu le plus souvent lieu les 21 ou le 22 décembre. Dans notre calendrier, la durée des saisons varie en se basant sur une grande période de temps : les dates des saisons ne sont pas fixes, mais l'établissement d'un calendrier solaire a permis de limiter leur dérive.

18:03 - Quels rituels autour du solstice d'hiver ? Les solstices ont été célébrés par de nombreuses civilisations, de l'Egypte antique aux sociétés chrétiennes. Aujourd'hui, on ne célèbre presque plus le solstice d'hiver. L'introduction de Noël le 25 décembre par le christianisme a en effet contribué à la disparition de certains rites païens qui avaient traditionnellement lieu ce même mois, dont la fête de Yule, qui marquait chez les peuples germaniques le solstice d'hiver et donc l'arrivée de cette saison des neiges. Cette célébration était ainsi une fête de la lumière puisqu'à partir du solstice d'hiver, les jours commencent à se rallonger. Concrètement, les personnes qui célèbrent aujourd'hui encore la fête de Yule allument des bougies, font des feux, vont ramasser des choses dans la nature, fabriquent des couronnes et s'offrent des cadeaux, le plus souvent faits à la main.

17:00 - Quelle différence entre solstice et équinoxe ? L'événement du solstice s'oppose à celui de l'équinoxe, le moment où le jour et la nuit ont la même durée. L'équinoxe est un instant de l'année qui marque la traversée du soleil d'un hémisphère céleste à un autre. Ce jour-là, l'astre passe pile au zénith sur l'équateur terrestre (autrement dit, le point du ciel situé à l'exacte verticale de l'équateur). Le solstice est le contraire de l'équinoxe. Il ne marque pas une durée égale entre le jour et la nuit, mais une durée de jour minimale (l'hiver) ou maximale (l'été). Et parfois à l'extrême : il fait nuit toute la journée au cercle polaire nord et jour tout le temps au cercle polaire sud ! Dans l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps a lieu en mars et l'équinoxe d'automne en septembre quand les solstices ont lieu en juin (pour le solstice d'été) et en décembre (côté solstice d'hiver). Dans l'hémisphère sud, c'est tout l'inverse ! Mais équinoxes et solstices possèdent tout de même un point commun : par convention, les dates d'équinoxe et de solstice marquent le passage d'une saison à l'autre.

15:50 - A quelle heure va se produire le solstice d'hiver ce 21 décembre 2025 ? Dans à peine quelques minutes exactement ! L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) fournit chaque année la date et l'heure exactes du solstice d'hiver. Pour cette année 2025, selon les observations et les calculs, le solstice d'hiver se produit ce dimanche 21 décembre à 16 heures 03 minutes et 1 seconde (heure de Paris).

13:00 - Quelle est la durée du jour et de la nuit au solstice d'hiver ? Les durées du jour et de la nuit dépendent de la latitude ainsi que du lieu d'habitation. Globalement, le jour du solstice d'hiver, il fait jour à peine plus de 8 heures dans l'hémisphère nord. Pour une nuit qui s'étale donc quasiment sur les deux tiers d'un cycle de 24 heures, soit 16 heures !

11:00 - Quel ensoleillement au cours du solstice d'hiver ? Au cours du solstice d'hiver, l'ensoleillement est à son minimum, notre hémisphère reçoit surtout des rayons rasants à l'effet chauffant limité. Au même moment, l'été commence dans l'hémisphère Sud, avec un soleil à son zénith au-dessus du tropique du Cancer... Chacun son tour ! Sur la capitale, ce dimanche 21 décembre 2025, le soleil nous offre 8h19 d'ensoleillement. Ce phénomène s'accentue à mesure que l'on se dirige vers le pôle nord qui se retrouve plongé littéralement dans le noir ! Plus vous habitez au nord, plus la durée du jour est courte. Il existe ainsi une différence d'ensoleillement d'une heure le jour du solstice entre Ajaccio (9h11) et Lille (8h03) par exemple. Les habitants du nord de l'Europe vivent quant à eux des journées très courtes comme à Helsinki en Finlande où l'ensoleillement ne dure que 5h50.