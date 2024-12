Solstice d'hiver : c'est ce samedi 21 décembre, pourquoi cette date et quel est ce phénomène ?

L'hiver démarre ce samedi 21 décembre 2024 avec le solstice d'hiver. Quel est ce phénomène qui correspond au jour le plus court de l'année et pourquoi cette date ?

L'hiver est arrivé ! Et avec lui le froid et la grisaille, même si ces derniers se sont installés avec quelques jours d'avance. Dans l'hémisphère nord, la saison hivernale commence officiellement ce samedi 21 décembre 2024 avec le solstice d'hiver. Les Français auront vécu le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue. A titre d'exemple, ce jour ne dure que 8h14 et cette nuit 15h46 sur la capitale, à Paris.

Paradoxalement, à compter de ce samedi les jours vont se rallonger, gagnant quelques secondes de soleil de manière progressive, jusqu'au solstice d'été, le phénomène inverse prévu le 21 juin. Si sur Terre le phénomène du solstice d'hiver s'étend sur une journée complète, le solstice ne dure qu'un instant d'un point de vue astronomique , quelques minutes tout au plus : lorsque la position du soleil vue depuis la planète bleue atteint son extrême septentrional ou méridional.

L'Institut de mécanique céleste et de calcul éphémérides (IMCCE) a annoncé que le solstice d'hiver 2024 a lieu ce samedi 21 décembre, à 9h20 minutes et 30 secondes (heure de Paris) très exactement (21h48 UTC). Lors du solstice d'hiver, la déclinaison du Soleil est à son minimum. Nous entrons dans les jours les plus froids de l'année.