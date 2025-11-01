Toussaint 2025 : ce jour férié n'est pas le Jour des Morts, et voici pourquoi

Si la Toussaint et le Jour des Morts se suivent dans le calendrier, leur signification est radicalement différente.

Le 1er novembre en France est synonyme de cimetières fleuris, de chrysanthèmes et de recueillement. A cette même période, à des milliers de kilomètres au Mexique, on assiste à une explosion de couleurs, de musique et de festivités. Les cimetières se transforment en lieux de pique-nique géants, la Catrina est à l'honneur et le pan de muertos est servi pour accueillir les âmes des défunts. Tandis que la Toussaint est une commémoration, le Día de Muertos (Jour des Morts) est une célébration. Cette grande différence révèle de notre propre tradition.

Comment expliquer cela ? Après avoir instauré la fête de la Toussaint, l'Église a très vite considéré qu'il fallait y accoler un nouveau jour de célébration afin de prier pour les personnes décédées qui ne sont pas encore entrées dans l'au-delà. Il a donc été décidé que ce jour d'hommage à l'ensemble des défunts chrétiens aurait lieu le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre. C'est donc à cette date que l'Église célèbre officiellement la Commémoration des Défunts (ou Jour des Morts). Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que ce second jour de fête est entré définitivement dans le calendrier liturgique romain. Un point de détail largement méconnu dans nos sociétés contemporaines, qu'il est néanmoins utile de rappeler. Vous saurez tout dans notre dossier, en commençant par les origines.

A l'origine, la Toussaint est une création de l'Eglise catholique, qui n'est jamais mentionnée dans la Bible. La Toussaint, fête de tous les saints, a été créée par le pape Boniface IV, en 610 de notre ère. Le pontife voulait ainsi honorer la mémoire des martyrs parmi les premiers chrétiens. En effet, les convertis à cette religion monothéiste furent massacrés par les Romains au début de notre ère. A partir du IVe siècle, les chrétiens avaient rendu des hommages posthumes à ces premiers croyants, exaltant leur courage et échangeant leurs reliques.

La création d'une fête commune permettait à la hiérarchie catholique de regrouper toutes ces célébrations non-officielles. Depuis, le 1er novembre, les catholiques célèbrent ainsi la Toussaint. Ce jour-là, les croyants fêtent tous les martyrs et saints de la chrétienté, connus et inconnus. Les saints sont des personnes remarquables, données en exemple pour leurs actions. Pour devenir saint, il faut avoir accompli des miracles ou des actes particulièrement vertueux aux yeux de l'Eglise, qui peuvent engager une procédure de canonisation. Comme rappelé au début de cet article, ce n'est donc pas, en théorie, le 1er novembre que nous devrions aller fleurir les tombes de nos proches défunts. Le 2 novembre est en effet, dans le calendrier liturgique, le jour officiel d'hommage à l'ensemble des défunts chrétiens.

La Toussaint fait partie des 11 jours fériés reconnus dans l'Hexagone et figure dans l'article L3133-11 du Code du travail. Avant la Révolution française, on comptait près de 50 jours fériés religieux en France, parmi lesquels la Toussaint. Afin de réduire l'influence du catholicisme et par souci d'efficacité économique, ils seront supprimés avec l'avènement du calendrier révolutionnaire, qui entrera en vigueur le 6 octobre 1793 (ou 15 vendémiaire de l'an II de la République). Dans les villages, on se prête de mauvaise grâce à ce nouvel état de fait et l'on continue de chômer le jour de la Saint-Jean ou de la Toussaint. En 1802, Napoléon rétablit quatre jours fériés religieux, un par saison : Noël en hiver, l'Ascension au printemps, l'Assomption en été et la Toussaint en automne. Malgré son anticléricalisme, la IIIe République ne reviendra pas sur cet héritage religieux. La crise pourrait, en revanche, remettre en cause l'existence de certains jours fériés religieux : en 2012, le Portugal a supprimé la Toussaint de sa liste de journées chômées...

Sachez que la tradition des chrysanthèmes n'est pas forcément celle que vous croyez. Si à l'origine, la Toussaint est bel et bien en fête religieuse (lire ci-dessous), les chrysanthèmes viennent d'une volonté politique : celle de célébrer, à partir de 1919, les soldats tombés pour la France lors de la Première guerre mondiale. Cette année là, après l'armistice du 11 novembre dont on fêtera le centenaire dans quelques jours, la France tente tant bien que mal de se relever de l'horreur des tranchées. C'est dans ce contexte d'après-guerre que Raymond Poincaré, alors président de la République, demande aux Français d'aller fleurir les tombes des soldats morts pour la patrie, avec un chrysanthème.

Lors de la Toussaint, la fleur va très vite sortir du stricte cadre commémoratif et se propager, partout en France et en Europe, comme le principal moyen de rendre hommage à tous les défunts. Jusqu'ici en effet, ce sont des bougies qui étaient disposées sur les tombes lors de la Toussaint. Mais la chrysanthème n'a pas toujours la même signification à l'étranger : au Japon, c'est le symbole de l'Empereur (on parle parfois du "trône du chrysanthème"). Car la chrysanthème est originaire d'extrême-orient (Corée, Chine, Japon). Elle aurait été crée par l'hybridation de plusieurs espèces sauvages. Elle fleurit naturellement en automne et résiste bien au gel : elle est donc parfaitement adaptée au climat automnal du début du mois de Novembre.

La Toussaint est une occasion de visiter les cimetières parisiens, dont certains sont particulièrement propices à la promenade, comme le célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris. © emilio - stock.adobe.com

La Fête des morts ou Jour des morts a lieu le 2 novembre : on lit des prières à destination de l'ensemble des défunts, afin d'assurer le salut de leur âme. La tradition est apparue dans les communautés de bénédictins, notamment à Cluny, peu avant l'an mil, avant de se propager à toute l'Europe avec l'assentiment des papes. Dans certains pays comme le Mexique, c'est le 2 novembre qui compte le plus. Au cours du Día de Muertos, des familles entières se réunissent dans les cimetières pour faire des offrandes (nourriture, statuettes à tête de mort, fleurs...) sur les autels dressés en l'honneur des défunts. Le caractère joyeux de cette fête contraste avec nos célébrations très solennelles.

Le Jour des Morts est fêté au Mexique le 2 novembre. © Aaron Lavinsky/AP/SIPA

Quelques jours après le changement d'heure d'hiver, la fête païenne d'Halloween devance la Toussaint dans cette série d'événements qui nous font réellement entrer dans l'automne. La fête à la citrouille née dans les pays celtiques se célèbre en effet lors de la soirée du 31 octobre, à J-1 de la Toussaint. Son nom-même fait référence à la fête des morts : la version longue d'origine, le mot écossais Allhallow-even, signifie "la veillée de la Toussaint". A compter du VIIIe siècle, l'Eglise catholique initie un rapprochement avec la futur Halloween, alors fête païenne célébrée par les Celtes au début de l'automne sous le nom de "Fête de Samain". Le pape Grégoire III introduit à ce moment-là le jour de la Toussaint ou fête de tous les saints à la date du 1er novembre, dans le calendrier des grandes fêtes chrétiennes de l'Eglise catholique.

La Toussaint est célébrée chaque année en France le 1er novembre. En 2025, la date tombe un samedi. La date de la Toussaint a connu une histoire mouvementée. Lorsque Boniface IV a décidé la célébration de la Toussaint, celle-ci avait lieu le 13 mai. C'est en effet ce jour là que le pape avait sacré le Panthéon, temple romain transformé en sépulture des martyrs chrétiens. Le Panthéon célébrait tous les dieux, la Toussaint célébrera tous les saints. C'est vers 835 que le pape Grégoire IV décale la fête au 1er novembre. Ce changement de calendrier liturgique pourrait tirer son origine de la dédicace d'une chapelle de l'église Saint-Pierre de Rome à l'ensemble des saints par l'un de ses prédécesseurs.