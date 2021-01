"Chandeleur 2021 : de la recette de crêpes simple à la plus originale"

CHANDELEUR - Mardi 2 février 2021 sera célébrée la Chandeleur. Vous cherchez une recette de pâte à crêpes à la fois simple, rapide et savoureuse ou une recette plus originale ? Mais au fait, à quand remonte la tradition de la chandeleur ? A-t-elle un lien avec la chrétienté ?

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 20h36] Avec le retour de la Chandeleur ce mardi 2 février 2021, ce sont les bonnes odeurs des crêpes chaudes qui reviennent envahir les cuisines et les narines des gourmands. Chocolat, sucre, miel, sirop d'érable, fruits confits ou frais, crème de marrons, confiture, caramel, noisettes.... À chacun sa préférence au moment de la Chandeleur ! Et en matière de recettes, là encore, les possibilités sont infinies !

Si certains respecteront scrupuleusement la recette familiale pour la Chandeleur 2021, d'autres souhaiteront peut-être pour une fois rajouter une petite fantaisie à la tradition ou opter pour une version salée au déjeuner. Vous manquez d'imagination pour pimenter votre Chandeleur en famille ou entre amis ? Retrouvez toutes nos recettes, des plus classiques aux plus originales.

Voici en premier lieu une recette des crêpes facile à réaliser, puis trouvez en-dessous la recette classique des crêpes. Pour réaliser les crêpes les plus simples, la recette est bien connue :

Recette classique - ingrédients pour 4 personnes : 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel.

Préparation : D'abord, mettre de la farine dans un saladier. Ajouter ensuite du sucre, des œufs et du beurre fondu . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de laisser reposer la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter.

Cuisson : Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de la faire sauter, comme l'exige la tradition de la Chandeleur . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, un coup de poignet sec et ferme devrait donner le résultat escompté !

Garnitures : en fonction des goûts, les ingrédients varient : banane et chocolat, beurre salé, fleur d'oranger, miel, pomme et caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits, sirop d'érable, bonbons ou tout simplement avec un peu de sucre. En somme, la recette des crêpes se décline à l'infini. Et il existe aussi des particularités régionales : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace et dans le Nord, farine de Froment en Bretagne...

Gâteau de crêpe arc-en-ciel. © Srinrat Wuttichaikitcharoen / Adobe Stock

Envie d'encore plus d'originalité ? La recette du gâteau de crêpe est le résultat d'une dizaine de crêpes empilées en multiples étages. Ensuite, à vous de l'agrémenter avec les ingrédients que vous préférez. Le gâteau de crêpes peut être au chocolat noir, au nutella, à la crème de citron, au coulis de fraise, au caramel, et même dans sa version salée, aux oeufs durs et au thon, au saumon ou au crabe/avocat ! Découvrez toutes les déclinaisons de la recette du gâteau de crêpe.

Le gâteau au crêpe thé Matcha : le gâteau de crêpe se décline même en version matcha, recette que l'on trouve dans le restaurant Joia, l'adresse d'Hélène Darroze localisée dans le 2e arrondissement de Paris. La recette de la crêpe au thé matcha, facile, requiert un demi-litre de lait, 200 grammes de farine, 50 grammes de maïzena, trois oeufs, 80 grammes de sucre, une cuillère à soupe de thé matcha, une cuillère à soupe d'huile et une pincée de sel.

Le gâteau de crêpe au thé Matcha © supaleka / Adobe Stock

Apparue au Ve siècle, la Chandeleur n'est pas du tout spécifique à la Bretagne. Le pape en fonction à l'époque, Gélase, souhaitait alors récompenser avec des crêpes les pèlerins venus à Rome pour fêter la présentation de Jésus au Temple. Le choix des crêpes n'est pas anodin. Elles représentent, par leur forme ronde, le Soleil et l'abondance. À cette époque, les crêpes sont préparées avec de la farine qui date de l'an passé. Au début du XXIe siècle, la plupart des Français perpétuent ce rite gastronomique, avec des particularités régionales qui se sont affirmées ces dernières décennies : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace et dans le Nord, farine de Froment en Bretagne, etc. En fonction des goûts, l'accompagnement varie : chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits...

Crêpes de pomme au sabayon de Calvados. © chefphotography / Adobe Stock

La tradition, oubliée aujourd'hui, va même plus loin. Elle veut que l'on fasse sauter des crêpes en tenant la poêle de la main droite et une pièce d'or dans l'autre main. En France, la tradition veut que cette pièce soit un Louis d'or. Un signe de prospérité pour l'année à venir. Cette tradition n'est pas uniquement suivie en France. Elle est également respectée en Belgique, en Suisse Romande et au Luxembourg. La Chandeleur est aussi célébrée au Mexique, mais sous une autre forme que celle de l'Europe.

À chaque pays sa Chandeleur

Les Mexicains se réunissent autour de tamales, une sorte de crêpes à la sauce sud-américaine. La fête ressemble à celle des rois mages, puisque lors de la Chandeleur au Mexique, un gâteau des rois est dégusté, dans lequel est cachée une fève représentant l'enfant Jésus. Celui qui tire la fève est chargé de préparer les tamales. Cette pratique a été exportée par les communautés mexicaines qui se sont installées partout dans le monde. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel en France.

Les tamales mexicaines sont cuites à la vapeur dans des feuilles de bananiers ou dans des gaines d'épis de maïs. © Marcos / Adobe Stock

Au Luxembourg, les crêpes ne sont pas les seules stars de la Chandeleur. Aussi attendue qu'en France par les écoliers, la Chandeleur se croise quelque peu avec Halloween dans le pays. Les enfants, munis de lanternes colorées, appelées Liichtebengelcher et généralement fabriquées en classe, arpentent les rues à la recherche de quelques pièces de monnaie ou de sucreries. À États-Unis et au Canada, la Chandeleur a laissé place au "jour de la marmotte", qui consiste à attendre patiemment qu'une marmotte sorte de son terrier. À la manière d'une prédiction, selon les mouvements de l'animal, on pourrait ainsi savoir si l'hiver sera long.

Les origines de la Chandeleur demeurent disputées. Dans l'Empire Romain, il était d'usage, mi-février, de fêter les Lupercales. Cette période, riche en célébrations débridées (à l'image des Saturnales de la mi-décembre, qui auraient engendré Noël), se célébrait au Lupercal, une grotte située au pied du Palatin à Rome, en l'honneur de Faunus, divinité des troupeaux et de la fécondité. Or, le mois de février marquait, dans une société fondée sur l'agriculture, une période importante : celle des premières semailles.

La Chandeleur, réminiscence d'Imbolc. Basé sur d'anciennes traditions païennes, l'Imbolc est un festival gaélique célébrant la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. © LNP/Shutterstock/SIPA

La période correspond également, en Europe du nord, à l'ancien culte celte irlandais d'Imbolc. Les paysans célébraient alors la divinité de la fécondité en organisant des parades aux flambeaux. Pas sûr, néanmoins, que ces fêtes païennes aient directement engendré la fête que nous connaissons. La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Des réjouissances célébrant la présentation de Jésus au Temple, quarante jours après la veillée de Noël, sont signalées dans les textes au Proche-Orient dès le IVe siècle. Le pape Gélase aurait "officialisé" le rite un peu plus tard, l'étendant à l'ensemble de la chrétienté, qui n'était pas encore divisée (les églises catholiques, orthodoxes ou protestantes apparaîtront bien plus tard). La fête aurait également été popularisée par l'empereur bizantin Justinien.

La Chandeleur doit son nom à la "Festa candelarum" : en latin, "fête des chandelles". Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges ou des chandelles. Cette tradition est notamment vivace dans les églises : chez les catholiques, le prêtre peut profiter de cette fête pour bénir les chandelles des personnes venues prier, achetées à l'avance et qui seront utilisées dans l'année. Les fidèles en ramènent souvent une chez eux et l'exposent à leur fenêtre le 2 février. Autrefois, il était d'usage d'enlever les objets liés à Noël (houx, crèche...) à l'occasion de la Chandeleur.

Chair dorée et forme de disque, l'apparence des crêpes de la Chandeleur ressemble à celle de la galette de l'Epiphanie. Dans les campagnes, on disait que la farine de l'année serait perdue si elle ne servait pas aux crêpes de la Chandeleur. Aux alentours du Ve siècle, les paysans utilisaient donc la farine en trop des semailles pour préparer des crêpes symbolisant une prospérité à venir.

Pour les chrétiens, le 2 février correspond à un épisode biblique : la Présentation de Jésus au Temple. Il est raconté par l'évangéliste Luc : "Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur". Traditionnellement, le rite juif demandait aux parents d'un nouveau né de participer à une cérémonie de purification de la mère, quarante jours après l'accouchement.

Dans la Bible, Marie et Joseph se présentent au Temple à Jérusalem (qui fut plus tard détruit par Rome) à ce moment précis et procèdent au sacrifice de deux colombes, selon les préceptes révélés par Moïse. Un vieil homme sage nommé Syméon serait entré dans le Temple et aurait reconnu la "nature divine" du nouveau-né en le prenant dans ses bras. L'homme aurait vu dans l'enfant la "lumière" qui éclairerait les païens. La scène de la présentation au Temple a servi de sujet à de nombreux peintres : Fra Bartolomeo, Hans Holbein, Philippe de Champaigne, Simon Vouet... Un cantique en est aussi né, ou chant de Syméon, composé à partir des paroles qu'aurait alors tenues le prophète : "Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix, tu peux me laisser reposer... car mes yeux ont vu le Salut que tu prépares à la face des peuples."

C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Pour les chrétiens, cette clarté rappelle la "lumière" prodiguée par le Christ et est un symbole du renouvellement de la foi mais aussi de la pureté de la Vierge Marie. De nombreuses traditions liées aux crêpes ont vu le jour, notamment en France. L'une d'elles consiste à tenir un louis d'or (ou plus communément, une pièce de monnaie) dans une main et à retourner une crêpe en la jetant en l'air depuis sa poêle. Une retombée élégante et non pliée de la pâte serait de bonne augure pour les finances du foyer. Par ailleurs, les plus superstitieux conserveront la première crêpe dans une armoire : là, elle aurait le don d'attirer la chance.

Rendez-vous mardi 2 février 2021 pour fêter la Chandeleur cette année. Pour savoir à quel moment de la semaine vous allez déguster vos crêpes, voici les dates des fêtes de la Chandeleur des prochaines années :

Chandeleur 2021 : mardi 2 février 2021

: mardi 2 février 2021 Chandeleur 2022 : mercredi 2 février 2022

: mercredi 2 février 2022 Chandeleur 2023 : jeudi 2 février 2023

Le chiffre à retenir est 40. Dans la liturgie chrétienne, la Chandeleur est fixée au 2 février, c'est à dire 40 jours après la veillée de Noël du 24 décembre. La date est en effet censée représenter un épisode biblique : la Présentation au temple de l'enfant Jésus par sa mère, Marie. Cet événement raconté dans la Bible aurait eu lieu 40 jours après la naissance du Christ. Plus tard, au IVe siècle, la papauté a fixé la célébration de la naissance du Christ au 25 décembre, jour de la Nativité, c'est à dire Noël. La Chandeleur est donc fixée quarante jours après Noël, au 2 février, dans la tradition catholique. Il s'agit du 33ème jour de l'année et même la survenue d'années bissextiles ne change pas sa date.