"Chandeleur 2022 : comment réaliser des crêpes originales ? Les recettes"

CHANDELEUR. Mercredi 2 février 2022, place à la fête des crêpes, une tradition aux origines lointaines. Crêpe classique, crêpe Suzette, gâteau de crêpes, kaiserschmarrn... Découvrez toutes nos recettes de crêpes simples ou originales.

[Mis à jour le 26 janvier 2022 à 19h15] Avec l'arrivée de la fête de la Chandeleur mercredi 2 février, ce sont les bonnes odeurs des crêpes chaudes qui reviennent envahir les cuisines et les narines des gourmands. Chocolat, sucre, miel, sirop d'érable, fruits confits ou frais, crème de marrons, confiture, caramel, noisettes.... À chacun sa préférence au moment de la Chandeleur ! Et en matière de recettes, là encore, les possibilités sont infinies...

Si certains respecteront scrupuleusement la recette familiale pour la Chandeleur 2022, d'autres souhaiteront ajouter de la fantaisie à la tradition en optant pour une version régionale ou complètement originale. Et tous les ingrédients sont permis. Retrouvez toutes nos recettes, des plus classiques aux plus originales.

Voici en premier lieu une recette de crêpe facile à réaliser, puis trouvez en-dessous la recette classique des crêpes. Pour réaliser les crêpes les plus simples, la recette est bien connue :

"Simple comme les crêpes"

Recette classique - ingrédients pour 4 personnes : 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel.

: 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel. Préparation : D'abord, mettre de la farine dans un saladier. Ajouter ensuite du sucre, des œufs et du beurre fondu . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de laisser reposer la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter.

: D'abord, mettre de la dans un saladier. Ajouter ensuite . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter. Cuisson : Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de la faire sauter, comme l'exige la tradition de la Chandeleur . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, un coup de poignet sec et ferme devrait donner le résultat escompté !

: Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, devrait donner le résultat escompté ! Garniture : En fonction des goûts, l'accompagnement varie : sucre, chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits... En somme, la garniture des crêpes se décline à l'infini. Et il existe aussi des particularités régionales : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace...

Envie d'un peu plus d'originalité ? La crêpe Suzette est une recette traditionnelle de crêpe flambée pour les puristes. Elle mélange un zeste d'une orange, du beurre, des morceaux de sucre, du jus de l'orange avec une tasse de Grand Marnier. Avec le restant de Grand Marnier, il est de tradition de flamber les crêpes devant les invités ébahis. Découvrir la recette de crêpe au Grand Marnier ou la recette simple de la crêpe Suzette.

Envie d'encore plus d'originalité ? Recette de crêpes préférée de François-Joseph II et l'impératrice Sissi, la spécialité autrichienne du kaiserschmarrn est un vrai délice destiné à ceux qui ont pour habitude de rater leurs crêpes ! Il s'agit d'une pâte à crêpe allégée par les blancs montés en neige, que l'on coupe en gros morceaux irréguliers, très facile à réaliser. Agrémentée de raisins secs trempés ou non dans le rhum, elle peut être accompagnée de compote de prunes ou de quetsches. Découvrir la recette.

La recette du gâteau de crêpe est le résultat d'une dizaine de crêpes empilées en multiples étages. Ensuite, à vous de l'agrémenter avec les ingrédients que vous préférez. Le gâteau de crêpes peut être au chocolat noir, au nutella, à la crème de citron, au coulis de fraise, au caramel, et même dans sa version salée, aux oeufs durs et au thon, au saumon ou au crabe/avocat ! Découvrez toutes les déclinaisons de la recette du gâteau de crêpe.

Gâteau de crêpe arc-en-ciel. © Srinrat Wuttichaikitcharoen / Adobe Stock

Le gâteau de crêpe thé Matcha : le gâteau de crêpe se décline même en version matcha, recette que l'on trouve dans le restaurant Joia, l'adresse d'Hélène Darroze localisée dans le 2e arrondissement de Paris. La recette de la crêpe au thé matcha, facile, requiert un demi-litre de lait, 200 grammes de farine, 50 grammes de maïzena, trois oeufs, 80 grammes de sucre, une cuillère à soupe de thé matcha, une cuillère à soupe d'huile et une pincée de sel.

Le gâteau de crêpe au thé Matcha © supaleka / Adobe Stock

A la recherche de crêpes encore plus originales ? sushi de crêpes sucrées, crêpes aux couleurs de l'arc-en-ciel, petites crêpes à la banane, crêpes dentelles sans gluten, aumônière ou sucettes de crêpes, crêpe au citron vert et au coco, crêpes samossas, crêpes au chocolat intense, crêpes en cornet, bouquet de roses de crêpes... Nos 47 recettes de crêpes les plus originales.

Au début du XXIe siècle, la plupart des Français perpétuent ce rite gastronomique, avec des particularités régionales qui se sont affirmées ces dernières décennies : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace et dans le Nord, farine de Froment en Bretagne, etc. Retrouvez toutes nos suggestions de garnitures ci-dessous, avec les recettes qui les accompagnent lorsque cela peut s'avérer plus complexe qu'un simple ajout de confiture :

Crêpes de pomme au sabayon de Calvados. © chefphotography / Adobe Stock

En fonction des goûts, les ingrédients varient : banane et chocolat, beurre salé, fleur d'oranger, miel, pomme et caramel, crème de marron, pomme et cidre Val de Rance, confiture, bière, citron, fruits, sirop d'érable, bonbons ou tout simplement avec un peu de sucre.

La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".

Apparue au Ve siècle, la Chandeleur n'est pas du tout spécifique à la Bretagne. Le pape en fonction à l'époque, Gélase, souhaitait alors récompenser avec des crêpes les pèlerins venus à Rome pour fêter la présentation de Jésus au Temple. Le choix des crêpes n'est pas anodin. Elles représentent, par leur forme ronde, le Soleil et l'abondance. À cette époque, les crêpes sont préparées avec de la farine qui date de l'an passé.

La tradition, oubliée aujourd'hui, va même plus loin. Elle veut que l'on fasse sauter des crêpes en tenant la poêle de la main droite et une pièce d'or dans l'autre main. En France, la tradition veut que cette pièce soit un Louis d'or. Un signe de prospérité pour l'année à venir. Cette tradition n'est pas uniquement suivie en France. Elle est également respectée en Belgique, en Suisse Romande et au Luxembourg. La Chandeleur est aussi célébrée au Mexique, mais sous une autre forme que celle de l'Europe.

Les Mexicains se réunissent autour de tamales, une sorte de crêpes à la sauce sud-américaine. La fête ressemble à celle des rois mages, puisque lors de la Chandeleur au Mexique, un gâteau des rois est dégusté, dans lequel est cachée une fève représentant l'enfant Jésus. Celui qui tire la fève est chargé de préparer les tamales. Cette pratique a été exportée par les communautés mexicaines qui se sont installées partout dans le monde. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel en France.

Les tamales mexicaines sont cuites à la vapeur dans des feuilles de bananiers ou dans des gaines d'épis de maïs. © Marcos / Adobe Stock

Au Luxembourg, les crêpes ne sont pas les seules stars de la Chandeleur. Aussi attendue qu'en France par les écoliers, la Chandeleur se croise quelque peu avec Halloween dans le pays. Les enfants, munis de lanternes colorées, appelées Liichtebengelcher et généralement fabriquées en classe, arpentent les rues à la recherche de quelques pièces de monnaie ou de sucreries. À États-Unis et au Canada, la Chandeleur a laissé place au "jour de la marmotte", qui consiste à attendre patiemment qu'une marmotte sorte de son terrier. À la manière d'une prédiction, selon les mouvements de l'animal, on pourrait ainsi savoir si l'hiver sera long.