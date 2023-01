"Chandeleur 2023 : à quand remonte la tradition ?"

CHANDELEUR. Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ? Si le 2 février correspond à un événement biblique pour les chrétiens, les crêpes auraient une origine athée.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 19h30] Jeudi 2 février sera célébrée la Chandeleur. Le fait de célébrer la chandeleur en mangeant des crêpes a-t-il un lien avec la chrétienté ? L'origine de la Chandeleur, fête des chandelles, est en réalité assez disputée. Dans l'antiquité romaine, c'est à cette période de l'année, au début du mois de février, que l'on fêtait les Lupercales, célébration de la divinité de la fécondité et de l'élevage, Faunus. La fête n'avait rien à voir avec les crêpes, il s'agissait plutôt d'une cérémonie poussant les individus à se livrer à une certaine débauche. Mais l'esprit de la fête était de marquer l'entrée dans une nouvelle période de l'année, avec notamment les premières semailles dans les champs. Dans le monde antique, de nombreuses fêtes existent à travers l'Europe à cette période pour célébrer le renouveau et le retour de la lumière (les jours rallongent enfin de manière significative). En Irlande, par exemple, c'est à une divinité de la fécondité, Imbolc, à qui l'on rendait hommage.

La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".

Si certains tiennent à respecter la recette de la crêpe classique, d'autres aiment rajouter un peu de fantaisie à la tradition en optant pour une version régionale ou complètement originale. Et tous les ingrédients sont permis. Voici en premier lieu ci-dessous, une recette de crêpe facile en vidéo, puis vous trouverez en-dessous la recette classique des crêpes, suivie de recettes plus originales, de la crêpe Suzette à la crêpe de pommes au Sabayon de Calavados en passant par le gâteau de crêpes, la recette bretonne du Farz Buen ou autrichienne du kaiserschmarrn.

"Simple comme les crêpes"

Recette classique (ingrédients pour 4 personnes) : 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel.

: 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel. Préparation : D'abord, mettre de la farine dans un saladier. Ajouter ensuite du sucre, des œufs et du beurre fondu . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de laisser reposer la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter.

: D'abord, mettre de la dans un saladier. Ajouter ensuite . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter. Cuisson : Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de la faire sauter, comme l'exige la tradition de la Chandeleur . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, un coup de poignet sec et ferme devrait donner le résultat escompté !

: Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, devrait donner le résultat escompté ! Garniture : En fonction des goûts, l'accompagnement varie : sucre, chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits... En somme, la garniture des crêpes se décline à l'infini. Et il existe aussi des particularités régionales : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace...

La crêpe Suzette est une recette traditionnelle de crêpe flambée pour les puristes. Elle mélange un zeste d'une orange, du beurre, des morceaux de sucre, du jus de l'orange avec une tasse de Grand Marnier. Avec le restant de Grand Marnier, il est de tradition de flamber les crêpes devant les invités ébahis. Découvrir la recette de crêpe au Grand Marnier ou la recette simple de la crêpe Suzette.

En Bretagne, le Farz Buen est une pâte à crêpe très épaisse, qui se mélange à la poêle comme si c'était des œufs brouillés, avec beaucoup de beurre et de sucre. On réduit le mélange en petits morceaux dorés et légèrement grillés à l'aide de la spatule. On agrémente le tout avec de la confiture ou du cacao en poudre. La recette.

est une pâte à crêpe très épaisse, qui se mélange à la poêle comme si c'était des œufs brouillés, avec beaucoup de beurre et de sucre. On réduit le mélange en petits morceaux dorés et légèrement grillés à l'aide de la spatule. On agrémente le tout avec de la confiture ou du cacao en poudre. La recette. Spécialité autrichienne, le kaiserschmarrn est la recette de crêpes préférée de François-Joseph II et l'impératrice Sissi, un vrai délice destiné à ceux qui ont pour habitude de rater leurs crêpes ! Il s'agit d'une pâte à crêpe allégée par les blancs montés en neige, que l'on coupe en gros morceaux irréguliers, très facile à réaliser. Agrémentée de raisins secs trempés ou non dans le rhum, elle peut être accompagnée de compote de prunes ou de quetsches. Découvrir la recette.

Le gâteau de crêpe est le résultat d'une dizaine de crêpes empilées en multiples étages. Ensuite, à vous de l'agrémenter avec les ingrédients que vous préférez. Le gâteau de crêpes peut être au chocolat noir, au nutella, à la crème de citron, au coulis de fraise, au caramel, et même dans sa version salée, aux œufs durs et au thon, au saumon ou au crabe/avocat ! Découvrez toutes les déclinaisons de la recette du gâteau de crêpe.

Gâteau de crêpe arc-en-ciel. © Srinrat Wuttichaikitcharoen / Adobe Stock

A la recherche de crêpes encore plus originales ? Sushi de crêpes sucrées, crêpes aux couleurs de l'arc-en-ciel, petites crêpes à la banane, crêpes dentelles sans gluten, aumônière ou sucettes de crêpes, crêpe au citron vert et au coco, crêpes samossas, crêpes au chocolat intense, crêpes en cornet, bouquet de roses de crêpes... Nos 47 recettes de crêpes les plus originales.

Au début du XXIe siècle, la plupart des Français perpétuent ce rite gastronomique, avec des particularités régionales qui se sont affirmées ces dernières décennies : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace et dans le Nord, farine de Froment en Bretagne, etc. Retrouvez toutes nos suggestions de garnitures ci-dessous, avec les recettes qui les accompagnent lorsque cela peut s'avérer plus complexe qu'un simple ajout de confiture :

Crêpes de pomme au sabayon de Calvados. © chefphotography / Adobe Stock

En fonction des goûts, les ingrédients varient : banane et chocolat, beurre salé, fleur d'oranger, miel, pomme et caramel, crème de marron, pomme et cidre Val de Rance, confiture, bière, citron, fruits, sirop d'érable, bonbons ou tout simplement avec un peu de sucre.

La Chandeleur doit son nom à la "Festa candelarum" : en latin, "fête des chandelles". Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges ou des chandelles. Cette tradition est notamment vivace dans les églises : chez les catholiques, le prêtre peut profiter de cette fête pour bénir les chandelles des personnes venues prier, achetées à l'avance et qui seront utilisées dans l'année. Les fidèles en ramènent souvent une chez eux et l'exposent à leur fenêtre le 2 février. Autrefois, il était d'usage d'enlever les objets liés à Noël (houx, crèche...) à l'occasion de la Chandeleur. Chair dorée et forme de disque, l'apparence des crêpes de la Chandeleur ressemble à celle de la galette de l'Epiphanie. Dans les campagnes, on disait que la farine de l'année serait perdue si elle ne servait pas aux crêpes de la Chandeleur. Aux alentours du Ve siècle, les paysans utilisaient donc la farine en trop des semailles pour préparer des crêpes symbolisant une prospérité à venir.

La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".