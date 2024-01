"Chandeleur 2024 : une recette de crêpe simple et délicieuse !"

CHANDELEUR. Alors que la fête des crêpes a lieu ce vendredi 2 février, vous êtes à la recherche d'une recette de pâte à crêpes à la fois classique et savoureuse ? Cet article est fait pour vous !

[Mis à jour le 29 janvier 2024 à 15h40] Ce vendredi 2 février, c'est la Chandeleur et les gourmands salivent déjà ! Si cette fête est de tradition chrétienne, elle est pour beaucoup l'occasion de manger des crêpes. Farine, œufs, lait et beurre : après avoir réuni les ingrédients de base, il est temps de passer en cuisine. Connaissez-vous la véritable recette des crêpes de la Chandeleur ? Si chacun rajoute son ingrédient secret (quelques gouttes de bière, de la fleur d'oranger ou de la cannelle), les gestes principaux sont les mêmes pour tous et assurent un goûter réussi.

"Simple comme les crêpes"

Recette classique (ingrédients pour 4 personnes) : 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel.

: 250 grammes de farine, 0,5 litre de lait, 50 grammes de beurre fondu, 4 oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel. Préparation : D'abord, mettre de la farine dans un saladier. Ajouter ensuite du sucre, des œufs et du beurre fondu . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de laisser reposer la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter.

: D'abord, mettre de la dans un saladier. Ajouter ensuite . Battre ensuite le tout, en versant petit à petit du lait : vous obtiendrez ainsi une pâte fluide et lisse. Il convient ensuite de la pâte à température ambiante pendant une à deux heures. Une phase ultra-importante, qu'il convient de ne pas éviter. Cuisson : Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de la faire sauter, comme l'exige la tradition de la Chandeleur . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, un coup de poignet sec et ferme devrait donner le résultat escompté !

: Après la préparation et le temps d'attente, vous pouvez verser la pâte sur une poêle chauffée. N'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque crêpe à l'aide d'un essuie-tout. Sans cela, il sera impossible de . Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule, puis secouez la poêle, pour vous assurer que la crêpe est bien décollée. Ensuite, devrait donner le résultat escompté ! Garniture : En fonction des goûts, l'accompagnement varie : sucre, chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits... En somme, la garniture des crêpes se décline à l'infini. Et il existe aussi des particularités régionales : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace...

Cette fête des crêpes ne se limite pas qu'à la France. Elle est célébrée également en Suisse, au Luxembourg et même au Mexique, où elle baptisée Día de la candelaria ! Les Mexicains se réunissent autour de tamales, une sorte de crêpes à la sauce sud-américaine. La fête ressemble à celle des rois mages, puisque lors de la Chandeleur au Mexique, un gâteau des rois est dégusté, dans lequel est cachée une fève représentant l'enfant Jésus. Celui qui tire la fève est chargé de préparer les tamales. Cette pratique a été exportée par les communautés mexicaines qui se sont installées partout dans le monde. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel en France.

Au Luxembourg, les crêpes ne sont pas les seules stars de la Chandeleur. Aussi attendue qu'en France par les écoliers, la Chandeleur se croise quelque peu avec Halloween dans le pays. Les enfants, munis de lanternes colorées, appelées Liichtebengelcher et généralement fabriquées en classe, arpentent les rues à la recherche de quelques pièces de monnaie ou de sucreries. À États-Unis et au Canada, où la crêpe est remplacée par le pancake, la Chandeleur a laissé place au "jour de la marmotte", qui consiste à attendre patiemment qu'une marmotte sorte de son terrier. À la manière d'une prédiction, selon les mouvements de l'animal, on pourrait ainsi savoir si l'hiver sera long.

La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".