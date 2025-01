Chandeleur 2025 : à quelle date tombe la fête des crêpes, à l'origine très ancienne ?

La Chandeleur, fête traditionnelle autour des crêpes, est imminente. Retrouvez toutes les infos pour bien préparer cet événement très apprécié des petits et grands gourmands en 2025 !

Ce dimanche 2 février sera célébrée la Chandeleur. Savez-vous d'ailleurs à quoi correspond cette fête de la Chandeleur ? Dans la tradition chrétienne, elle marque la présentation de Jésus au Temple. Mais son nom, Chandeleur, vient de plus loin. Il fait référence au nom "candela" en latin et fait référence au retour de la lumière. En effet, les crêpes, si elles sont surtout bonnes, représentent le soleil et les jours plus longs qui s'annoncent.

Pour les gourmands, c'est surtout l'occasion de se réunir et de cuisiner des crêpes délicieuses. Vous pouvez les faire sucrées ou salées, peu importe ! Si vous avez envie de célébrer la Chandeleur comme il se doit, voici toutes les infos ainsi que quelques conseils pour réaliser simplement vos crêpes.

Quelle est l'origine de la Chandeleur ?

Apparue au Ve siècle, la Chandeleur n'est pas du tout spécifique à la Bretagne. Le pape en fonction à l'époque, Gélase, souhaitait alors récompenser avec des crêpes les pèlerins venus à Rome pour fêter la présentation de Jésus au Temple. Le choix des crêpes n'est pas anodin. Elles représentent, par leur forme ronde, le Soleil et l'abondance. À cette époque, les crêpes sont préparées avec de la farine qui date de l'an passé. Au début du XXIe siècle, la plupart des Français perpétuent ce rite gastronomique, avec des particularités régionales qui se sont affirmées ces dernières décennies : calvados et pommes en Normandie, bière dans la pâte en Alsace et dans le Nord, farine de Froment en Bretagne, etc. En fonction des goûts, l'accompagnement varie : chocolat, beurre salé, miel, caramel, confiture, crème de marron, citron, fruits...

La tradition, oubliée aujourd'hui, va même plus loin. Elle veut que l'on fasse sauter des crêpes en tenant la poêle de la main droite et une pièce d'or dans l'autre main. En France, la tradition veut que cette pièce soit un Louis d'or. Un signe de prospérité pour l'année à venir. Cette tradition n'est pas uniquement suivie en France. Elle est également respectée en Belgique, en Suisse Romande et au Luxembourg. La Chandeleur est aussi célébrée au Mexique, mais sous une autre forme que celle de l'Europe.

Quelle est la signification de la Chandeleur ?

Pour les chrétiens, le 2 février correspond à un épisode biblique : la Présentation de Jésus au Temple. Il est raconté par l'évangéliste Luc : "Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur". Traditionnellement, le rite juif demandait aux parents d'un nouveau né de participer à une cérémonie de purification de la mère, quarante jours après l'accouchement. Dans la Bible, Marie et Joseph se présentent au Temple à Jérusalem (qui fut plus tard détruit par Rome) à ce moment précis et procèdent au sacrifice de deux colombes, selon les préceptes révélés par Moïse.

Un vieil homme sage nommé Syméon serait entré dans le Temple et aurait reconnu la "nature divine" du nouveau-né en le prenant dans ses bras. L'homme aurait vu dans l'enfant la "lumière" qui éclairerait les païens. La scène de la présentation au Temple a servi de sujet à de nombreux peintres : Fra Bartolomeo, Hans Holbein, Philippe de Champaigne, Simon Vouet... Un cantique en est aussi né, ou chant de Syméon, composé à partir des paroles qu'aurait alors tenues le prophète : "Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix, tu peux me laisser reposer... car mes yeux ont vu le Salut que tu prépares à la face des peuples."C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Pour les chrétiens, cette clarté rappelle la "lumière" prodiguée par le Christ et est un symbole du renouvellement de la foi mais aussi de la pureté de la Vierge Marie.

Quelle est la date de la Chandeleur en 2025 ?

En 2025, la Chandeleur tombe un dimanche 2 février. La chrétienté s'est appropriée la date du 2 février, au moins à partir du IVe siècle, avant que l'événement ne soit officialisé par le pape Gélase. Ce jour-là, les chrétiens célèbrent la présentation du Christ au Temple, 40 jours après Noël, le jour de son apparition dans le monde. Lors de la présentation du fils de Marie, Syméon aurait reconnu la "nature divine" de Jésus. C'est ce fait sacré qui donnera pour les chrétiens le sens de la Chandeleur, où l'on célébrera la lumière apportée sur la Terre. Les croyants vont alors développer l'usage d'allumer des cierges. D'où le nom de la Chandeleur, qui vient du latin "Festa candelarum", "fête des chandelles".