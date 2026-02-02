"Chandeleur 2026 : la recette de crêpe inratable et les astuces de chefs"

C'est la Chandeleur ce lundi 2 février 2026 ! Découvrez notre recette de crêpes express inratable et les astuces de chefs pour une pâte sans grumeaux et sans repos.

La Chandeleur 2026, c'est aujourd'hui ! Ce lundi 2 février, pas de panique : que vous soyez en retard pour la pâte à crêpe ou que vous redoutiez l’étape fatidique du premier saut de crêpe, nous avons la solution. Découvrez notre recette express sans temps de repos et les secrets de chefs pour garantir des crêpes fines, légères et garanties sans grumeaux. Nous vous livrons également des variantes gourmandes et régionales de crêpes pour surprendre vos proches, avec des garnitures variées. Nous vous proposons également de plonger dans les origines de cette fête millénaire : pourquoi cette forme ronde et quel est ce fameux secret de la pièce de monnaie ? Devenez un expert de la Chandeleur pour briller à table ce soir !

Dernières mises à jour

08:32 - Les 3 commandements à retenir pour une Chandeleur 2026 réussie L'astuce anti-grumeaux : si vous êtes pressé, utilisez du lait tiède. C'est le secret pour zapper le temps de repos sans sacrifier la texture.

: si vous êtes pressé, utilisez du lait tiède. C'est le secret pour zapper le temps de repos sans sacrifier la texture. Le saut de fortune de la première crêpe : pour attirer la prospérité, la tradition veut que l’on fasse sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant fermement une pièce de monnaie dans la main gauche. Si la crêpe retombe parfaitement dans la poêle, c'est le signe que l'argent ne manquera pas au foyer durant toute l'année 2026 !

: pour attirer la prospérité, la tradition veut que l’on fasse sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant fermement une pièce de monnaie dans la main gauche. Si la crêpe retombe parfaitement dans la poêle, c'est le signe que l'argent ne manquera pas au foyer durant toute l'année 2026 ! L'astuce pour des crêpes moelleuses : Empilez vos crêpes sous une feuille d'aluminium. La condensation est votre alliée pour éviter que vos crêpes ne durcissent. 07:10 - La recette express de crêpes sans repos et prête en 5 minutes Aujourd'hui c'est la Chandeleur et vous êtes pressés ? On vous livre la recette la plus rapide pour une pâte nature parfaite, idéale pour le sucré comme pour le salé. Les ingrédients (pour 10 crêpes) : Farine : 250 g

Lait : 50 cl

Œufs : 3

Huile : Une huile neutre (tournesol ou pépins de raisin) La préparation : Faites tiédir légèrement votre lait au micro-ondes. C'est l'astuce ultime pour éviter les grumeaux et sauter l'étape du repos ! Versez la farine dans un saladier, creusez un puits et cassez-y les 3 œufs. Mélangez au centre à l'aide d'un fouet et versez le lait tiède petit à petit jusqu'à obtenir une pâte fluide. Dans une poêle antiadhésive bien chaude et huilée, versez une louche. Laissez dorer quelques minutes de chaque côté. L’astuce du chef pour le moelleux : Empilez vos crêpes au fur et à mesure dans une assiette et couvrez-les avec du papier aluminium. La vapeur va les garder bien souples et chaudes ! 01/02/26 - 20:47 - Quelle est la recette traditionnelle et classique de la crêpe ? Ce lundi 2 février 2026, c'est la Chandeleur ! Si vous avez une ou deux heures devant vous, c'est la recette qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que le secret d'une crêpe d'exception réside dans la patience. Les ingrédients (pour 4 personnes) : Farine : 250 g

Lait : 0,5 litre

Beurre fondu : 50 g (le secret du goût !)

Œufs : 4

Sucre : 2 cuillères à soupe

Sel : 1 pincée La préparation dans les règles de l'art : Dans un saladier, versez la farine. Ajoutez le sucre, les œufs et le beurre fondu. Battez le tout énergiquement en versant le lait très progressivement. Vous devez obtenir une texture fluide et parfaitement lisse. Laissez reposer la pâte à température ambiante pendant 1 à 2 heures. C'est cette phase qui permet à l'amidon de la farine de bien s'hydrater pour des crêpes qui ne se déchirent pas. Une fois la poêle bien chaude et huilée, décollez légèrement les bords avec une spatule. Secouez la poêle : si la crêpe glisse, lancez un coup de poignet sec et ferme pour la faire voler ! Idées de garnitures originales : en Normandie, on mise sur le duo pommes et Calvados, en Alsace, on ajoute souvent une lichette de bière directement dans la pâte. Sucre, chocolat, crème de marron ou citron ? La garniture se décline à l'infini !

La Chandeleur, ou "Fête des Chandelles", est célébrée chaque année le 2 février, exactement 40 jours après Noël. Si elle puise ses racines dans des rites païens liés à la fertilité et au retour de la lumière, elle est aujourd'hui indissociable de la dégustation de crêpes. Par leur forme ronde et leur couleur dorée, les crêpes symbolisent le soleil et l'arrivée prochaine du printemps. Qu'elles soient sucrées, salées ou revisitées, elles sont au cœur d'un moment de partage incontournable qui réunit petits et grands en cuisine.