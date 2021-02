"Mardi gras 2021 : quel lien entre les beignets, le carnaval et Jésus ?"

MARDI GRAS - Ce mardi 16 février 2021, place aux recettes de beignets les plus délicieux. Pourquoi mange-t-on gras à Mardi gras ? D'où vient cette idée de se déguiser en tout et n'importe quoi ? Et que vient faire le Christ dans cette histoire ? Le point sur la fête la plus grasse de l'année !

[Mis à jour le 15 février 2021 à 11h31] Le Mardi gras est l'occasion de profiter d'une nouvelle fête, après la Chandeleur et la Saint-Valentin, qui ne requiert ni de consacrer sa soirée à son amoureux ou son amoureuse (et de faire des cadeaux...), ni de passer une journée du week-end en famille pour manger des crêpes. Ceux qui célèbrent Mardi gras se font avant tout plaisir ! C'est d'ailleurs l'essence même de cette journée : à Mardi gras, il faut profiter... Il s'agit effectivement du dernier jour de "bombance" avant des jours plus maigres, incarnés par la période de Carême chez les chrétiens.

"Merveilles" à Bordeaux, "Bugnes" à Lyon... Le Mardi gras, on mange gras ! Il est de coutume de s'en mettre plein la panse en mangeant des beignets, des gaufres ou des crêpes. Si la tradition de cette fête est de manger gras et en abondance, l'origine de Mardi gras est peu connue. Cette célébration est passée en quelques siècles de fête païenne marquant la fin de l'hiver à une célébration chrétienne aux alentours du IVe siècle, avant de devenir la journée de tous les excès dans notre société.

Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assurera avoir la "vraie" recette de Mardi Gras :

Les bugnes sont une recette traditionnelle de Mardi Gras arrivée à Lyon au XVIe siècle grâce aux marchands italiens. © larik_malasha / Adobe Stock

Vous manquez cette année d'inspiration pour célébrer Mardi Gras dans les règles de la gourmandise ? Retrouvez toutes nos meilleures compilations de recettes ci-dessous :

Pourquoi se régale-t-on de merveilles, bugnes et autres beignets (mais aussi gaufres, crêpes et churros) à Mardi gras ? Dixit Nadine Cretin, historienne des fêtes interrogée par Madame Figaro, manger en abondance est traditionnellement d'usage à la veille du jeûne du Carême, mais aussi du retour du printemps, avec un "festin qui comprenait viandes et bouillons gras et se terminait par des pâtisseries simples à faire : des crêpes ou des beignets, des bugnes lyonnaises, des merveilles d'Aquitaine ou des gaufres".

Les beignets sont en fête le jour de Mardi Gras ! © ChristArt / Adobe Stock

Pour celle qui est aussi l'auteure de "Fêtes de la table et traditions alimentaires" (Ed. Le Pérégrinateur) et de "Fête des Fous, Saint-Jean et Belles de Mai. Les fêtes du calendrier" (Ed. Seuil) le Mardi gras "sous-entendait la prospérité, la fertilité, le retour de la lactation dans les étables et les bergeries, le renouveau de la nature".

En 2021, Mardi gras est fixé au 16 février, une situation fréquente car Mardi gras a davantage lieu en février qu'en mars. Les prochaines dates de Mardi gras tombent au choix en février ou en mars, mais, comme le nom de la célébration l'indique, toujours un mardi. Quel sont les jours exacts concernés jusqu'en 2025 ? En 2022, Mardi gras est fixé le 1er mars 2022, suivront le 21 février 2023, le 13 février 2024 puis le 4 mars 2025.

Pâques survient comme toujours 47 jours après le Mardi gras. Cette fête est directement liée aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Elle marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "Trois Joyeuses".

Mardi gras est le dernier jour du Carnaval. Le mot italien provient du latin "carnis levare" ("ôter la viande"). Il fait référence aux derniers repas "gras" pris avant le Carême (on parlait au XVIIIe siècle de "Dimanche gras" ou de "Lundi gras" avant Mardi gras). Autrefois, cette saison correspondait, dans une société encore majoritairement agricole, à l'une des périodes les plus critiques. En effet, en février et en mars, les paysans puisaient dans leurs dernières réserves de nourriture stockées avant ou pendant l'hiver : la facilité à stocker œufs et beurre a favorisé - au même titre que pour la Chandeleur - la tradition consistant à préparer crêpes et gaufres pendant cette période.

Des rituels païens existaient dans la période proche de mardi gras : ils annonçaient ou célébraient la renaissance de la nature (durée du jour en progression, début du dégel, puis premiers bourgeons...). C'est cette réalité qui était traduite dans le calendrier romain, où le jour de l'an était fixé au 1er mars... D'ailleurs, il a fallu attendre le XVIe siècle pour le que jour de l'an soit fixé au 1er janvier ! Avec l'avènement de la chrétienté et la mise en place de la tradition du jeûne du Carême (au IVe siècle), la fête se transforme en période d'exubérance précédant les rigueurs de l'avant-Pâques.

Au Moyen Âge, le Carême correspondait à une période des plus contraignantes pour la population, privée de danse, de fête, de nourriture copieuse, de sexe et de plaisir, relevait l'historien des religions Odon Vallet sur France 2 en 2014. Avant que cette période ne commence, la fête du Mardi gras et son carnaval permettaient notamment d'élire un "pape des fous" et d'inverser l'ordre du monde rationnel en même temps que l'ordre social (les riches pouvaient se déguiser en pauvres, les hommes en femmes...).

La dualité de la période est illustrée par le tableau "Le combat de Carnaval et de Carême" de Bruegel (1559). Sur une place marchande se mesurent deux chars. Le premier est paré : un homme ventripotent enjambe un tonneau, entouré de personnages absurdes et de musiciens. Sur l'autre char, une vieille femme, tractée par des moines et des nonnes. Sur une planche en bois, on remarque des poissons, symboles du Carême (période où l'on s'abstient de viande, hors produits de la mer). Côté auberge (Carnaval), on joue au dé et on se gave de gaufres ; côté église (Carême), les personnages voilés se prosternent...

C'est dans les communes indépendantes d'Italie que serait né le carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notamment à Venise : dès le XIe siècle, la période précédent le Carême donne lieu à des célébrations encouragées par les autorités, qui y voient une occasion de renforcer l'esprit civique. Les masques apparaissent au XIIIe siècle : ils renforcent l'anonymat et permettent les outrances. Les rôles sociaux sont inversés, les jeux et amusements renforcent l'animation des quartiers.

La tradition italienne essaime, notamment en Europe médiane (Suisse, Allemagne de l'Ouest, Belgique, nord de la France) puis aux Amériques. Aujourd'hui, tous les déguisements sont permis. Parmi les plus fréquents, ceux issus de la Commedia dell'arte, un genre de théâtre populaire italien apparu à l'époque moderne. Arlequin, bon vivant, porte un costume rapiécé de multiples couleurs, le vieil obsédé Pantalon se balade lui avec des bas moulants, affirmant sa virilité. Quand au grossier Polichinelle, il se distingue par son ventre proéminent et sa voix de fausset...

Ces costumes, conçus au XVIe siècle, permettaient aux personnages d'être immédiatement reconnaissables pour le public, peu importe la troupe de théâtre ou le lieu de représentation... A cette période de l'année et en mémoire de cette tradition, les magasins proposant des costumes étaient pris d'assaut.

Contrairement à beaucoup de journées importantes dans la tradition chrétienne (Noël, Épiphanie, Chandeleur...), la date de la fête de Mardi gras est mobile dans le calendrier, bien qu'elle survienne toujours un mardi, comme l'indique son nom. En d'autres termes, sa position dans l'année évolue tous les ans. Mardi gras est en effet fixé 47 jours avant Pâques. Or, la date de Pâques évolue elle-même chaque année en fonction de critères astronomiques établis par le "comput ecclésiastique", c'est à dire l'ensemble des opérations permettant de calculer les dates des fêtes religieuses mobiles. Les règles ont été établies au IVe siècle. Depuis le concile de Nicée, réuni en 325, "Pâques est célébré le dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après". En termes plus simples : Pâques a lieu le premier dimanche suivant la pleine lune ayant lieu après le 21 mars, c'est à dire l'équinoxe de Printemps.

Ce jour survient en outre la veille du Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Dans la tradition chrétienne, le Carême est une période de pénitence calquée sur les quarante jours passés, selon la Bible, par Jésus-Christ dans le désert. Le Carême s'étend du Mercredi des Cendres au Samedi Saint, veille de la fête de Pâques, qui commémore la Résurrection de Jésus-Christ. La période de jeûne chrétienne contient six dimanches et quarante jours de semaine (lundi à samedi), soit 45 jours. Mardi gras est donc le dernier jour précédant ces 45 jours de méditation et de pénitence.

Mardi gras est aussi le dernier jour ainsi que le point culminant du Carnaval, période de festivités et de réjouissances précédant traditionnellement les rigueurs du Carême. Cette période est marquée par des défilés exubérants au cours desquels les participants sont le plus souvent déguisés avec des costumes élégants (comme au carnaval de Venise) ou absurdes (comme à Dunkerque). Le Carnaval est une tradition très ancienne de célébrations précédant les jours "maigres" de la fin de l'hiver, qui s'étendent sur les mois de février et mars, avant le retour du printemps. En tant que dernier jour de cette période, Mardi gras est l'occasion de toutes les fantaisies. De Rio à Nice en passant par Cologne, la Nouvelle-Orléans, Dunkerque, Bâle ou Mayance, déguisements et masques aux couleurs explosives sont de sortie...

Mardi gras n'a pas eu le privilège d'être un jour férié. Il n'y a que onze jours fériés en France qui sont : Nouvel an ; Lundi de Pâques ; Fête du Travail, Armistice de 1945 et Ascension en mai ; Lundi de Pentecôte en juin ; Fête nationale du 14 juillet ; Assomption en août ; Toussaint ; Armistice du 11 novembre 1918 et Noël.