"Mardi gras 2023 : les meilleures recettes de beignets selon les régions"

MARDI GRAS. Pets de nonne, crouchepettes, roussettes... Les beignets et autres douceurs sucrées sont à l'honneur ce mardi 21 février, jour de Mardi Gras ! Laissez-vous emporter par un Tour de France des meilleures recettes régionales.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 15h25] Mardi Gras met à l'honneur les beignets sous toutes leurs formes. Selon les régions et les carnavals de France, la recette diffère. Que ce soit des beignets croustillants comme les bugnes de Lyon, des beignets moelleux comme les pets de nonne de Franche-Comté ou bien des beignets aromatisés à la fleur d'oranger, au zeste de citron ou à l'eau-de-vie de myrthe comme les oreillettes de Provence ou de Corse. Voici un petit tour de France des différentes spécialités de beignets réalisées pour l'occasion :

Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assure avoir la "vraie" recette de Mardi Gras. A vous de choisir parmi les traditions de nos régions de France :

Panier d'oreillettes provençale. © helenedevun - stock.adobe.com

Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, avec une pâte aromatisée au zeste du citron ou de l'orange, que l'on saupoudre d'un mélange de sucre et de cannelle ou que l'on peut agrémenter de confiture ou Nutella... Bon appétit !

Pourquoi se régale-t-on de merveilles, bugnes et autres beignets (mais aussi gaufres, crêpes et churros) à Mardi gras ? Dixit Nadine Cretin, historienne des fêtes interrogée par Madame Figaro, manger en abondance est traditionnellement d'usage à la veille du jeûne du Carême, mais aussi du retour du printemps, avec un "festin qui comprenait viandes et bouillons gras et se terminait par des pâtisseries simples à faire : des crêpes ou des beignets, des bugnes lyonnaises, des merveilles d'Aquitaine ou des gaufres".

Les beignets sont en fête le jour de Mardi Gras ! © ChristArt / Adobe Stock

Pour celle qui est aussi l'auteure de "Fêtes de la table et traditions alimentaires" (Ed. Le Pérégrinateur) et de "Fête des Fous, Saint-Jean et Belles de Mai. Les fêtes du calendrier" (Ed. Seuil) le Mardi gras "sous-entendait la prospérité, la fertilité, le retour de la lactation dans les étables et les bergeries, le renouveau de la nature".

C'est dans les communes indépendantes d'Italie que serait né le carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notamment à Venise : dès le XIe siècle, la période précédent le Carême donne lieu à des célébrations encouragées par les autorités, qui y voient une occasion de renforcer l'esprit civique. Les masques apparaissent au XIIIe siècle : ils renforcent l'anonymat et permettent les outrances. Les rôles sociaux sont inversés, les jeux et amusements renforcent l'animation des quartiers.

La tradition italienne essaime, notamment en Europe médiane (Suisse, Allemagne de l'Ouest, Belgique, nord de la France) puis aux Amériques. Aujourd'hui, tous les déguisements sont permis. Parmi les plus fréquents, ceux issus de la Commedia dell'arte, un genre de théâtre populaire italien apparu à l'époque moderne. Arlequin, bon vivant, porte un costume rapiécé de multiples couleurs, le vieil obsédé Pantalon se balade lui avec des bas moulants, affirmant sa virilité. Quand au grossier Polichinelle, il se distingue par son ventre proéminent et sa voix de fausset...Ces costumes, conçus au XVIe siècle, permettaient aux personnages d'être immédiatement reconnaissables pour le public, peu importe la troupe de théâtre ou le lieu de représentation... A cette période de l'année et en mémoire de cette tradition, les magasins proposant des costumes étaient pris d'assaut.

Chaque année, des mets sucrés sont distribués dans les écoles, pour satisfaire les papilles des enfants gourmands. Ces derniers étaient d'ailleurs les premiers à mettre la main à la pâte : à l'époque, les enfants se déguisaient pour sonner aux portes, afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation des crêpes, comme à la Chandeleur. Une recette qui a d'ailleurs tout d'un jeu d'enfant : un puits de farine, quelques œufs entiers, du beurre et (un peu) de sucre, le tout doucement incorporé au fouet avec du lait. Les grands-mères bretonnes recommandent d'y ajouter du rhum et de la bière... avec modération !