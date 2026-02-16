Mardi gras 2026 : nos idées de recettes de carnaval, tout savoir sur la date et l'origine de cette fête

Mardi 17 février, c'est Mardi Gras ! Découvrez nos meilleures recettes de beignets et de bugnes et tout savoir sur l'origine de cette fête.

Mardi gras s'apprête à animer notre soirée de ce mardi 17 février 2026, de quoi combattre plus facilement le blues de l'hiver. Il faut dire qu'en matières de recettes traditionnelles de beignets, les possibilités sont infinies en France : des bugnes croustillantes lyonnaises à la gaufre du Nord-Pas-de-Calais bien beurrée, en passant par les beignets moelleux de la recette des pets de nonne de Franche-Comté.

Descendez encore plus au sud de la France avec les beignets aromatisés au zeste de citron ou à l'eau-de-vie de myrte issus de la recette des oreillettes de Provence ou de Corse... Et pour ceux qui ont peu de temps pour cuisiner, nous vous livrons la recette simple de la pâte à beignet, à agrémenter de chocolat, sucre glace, miel, sirop d'érable, confiture... À chacun ses goûts. Toutes nos idées de recettes plus bas, et à vos fourneaux ! Enfin, vous en saurez plus sur la tradition de cette fête plus bas.

Quelle est la recette rapide du beignet de Mardi gras ?

Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, avec une pâte aromatisée au zeste du citron ou de l'orange, que l'on saupoudre d'un mélange de sucre et de cannelle ou que l'on peut agrémenter de confiture ou Nutella... Bon appétit !

Quelles sont les recettes de Mardi Gras selon les régions ?

Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assure avoir la "vraie" recette de Mardi Gras. A vous de choisir parmi les traditions de nos régions de France :

En 2026, Mardi gras est fixé au mardi 17 février, ce qui est une situation plutôt fréquente car Mardi gras a davantage lieu en février qu'en mars. Les prochaines dates de Mardi gras tombent au choix en février ou en mars, mais, comme le nom de la célébration l'indique, toujours un mardi. Quel sont les jours exacts concernés jusqu'en 2028 ? En 2027, Mardi gras est fixé le 9 février, suivront le 29 février 2028 puis le 13 février 2029.

Pâques survient comme toujours 47 jours après le Mardi gras. Cette fête est directement liée aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Elle marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "Trois Joyeuses".

Si tous les Français sauront très bien quoi manger en ce jour de Mardi Gras, combien savent réellement à quoi correspond cette date ? Pour la petite histoire, Mardi Gras, cette fête aux origines chrétiennes et païennes, désigne en réalité la fin de la "semaine des sept jours gras". Autrement dit la journée qui précède les 40 jours de jeûne du Carême. Chaque année, des mets sucrés sont distribués dans les écoles, pour satisfaire les papilles des enfants gourmands. Ces derniers étaient d'ailleurs les premiers à mettre la main à la pâte : à l'époque, les enfants se déguisaient pour sonner aux portes, afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation des crêpes, comme à la Chandeleur.