Mondial du Tatouage 2020 : la 10e édition finalement annulée

MONDIAL DU TATOUAGE - La 10e édition du Mondial du Tatouage qui avait été reportée du 16 au 18 octobre 2020 est annulée en raison du contexte sanitaire lié à la crise du coronavirus. Les détenteurs de billets se feront rembourser.

[Mis à jour le 27 août 2020 à 10h54] Alors que le Mondial du Tatouage initialement prévu au mois de mars avait été reporté les 16, 17 et 18 octobre 2020 à la Grande Halle de La Villette, les organisateurs ont préféré jouer la carte de la prudence en annulant définitivement l'événement "compte tenu du contexte sanitaire incertain, des dernières directives gouvernementales restrictives" et en raison du nombre importants de visiteurs et d'artistes venant de 40 pays différents, qui se retrouvent dans "l'impossibilité de voyager" à cause du coronavirus.

Y aura-t-il une prochaine date annoncée ? Compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade, rien ne le laisse présager. Les organisateurs donnent rendez-vous aux amateurs du 10e art lorsque la situation permettra de profiter de l'édition anniversaire "en toute sérénité et en toute sécurité". Les personnes déjà en possession des billets pour cette 10e édition du Mondial du Tatouage vont être contactés par les organisateurs et pourront demander un remboursement via un formulaire dédié sur le site internet du Mondial du Tatouage.