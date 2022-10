Comment regarder une éclipse solaire ?

ÉCLIPSE SOLAIRE. Ce mardi 25 octobre 2022 aura lieu un éclipse solaire partielle visible en France. Où acheter des lunettes de protection ? Avec ou sans, voici quelques informations à connaître pour observer une éclipse solaire sans danger.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h29] Ce mardi 25 octobre 2022 en fin de matinée, une éclipse solaire partielle sera visible partout en France. Les éclipses solaires sont des phénomènes astronomiques qui ont fasciné des civilisations avant la nôtre et qui constituent encore aujourd'hui un évènement spectaculaire. Lors d'une éclipse solaire, la lune passe devant le soleil, l'occultant plus ou moins totalement. Ce phénomène dure environ 2 heures au total.

Une éclipse solaire est un spectacle qui se produit quelques fois par an et n'est pas toujours visible en fonction de la météo. Cependant, assister à cet évènement n'est pas sans danger et un certain nombre de précautions doivent être prises pour en profiter sans prendre de risques. En effet, regarder une éclipse solaire à l'œil nu est dangereux pour vos yeux, c'est pourquoi il faut toujours s'équiper de lunettes de protection conçues pour cet usage. À défaut de posséder ce type de lunettes, il existe des alternatives pour observer l'éclipse indirectement à l'aide une boîte à éclipse ou encore d'une feuille de papier trouée par exemple.

Peut-on regarder une éclipse solaire sans lunettes ?

Si vous ne possédez pas de lunettes adaptées à l'observation d'une éclipse solaire, ne prenez aucun risque et n'essayez pas d'admirer le spectacle à l'œil nu. Les rayons UV émis par le soleil sont très dangereux pour les yeux et peuvent occasionner des lésions irréversibles dans différentes parties de l'œil. Vous risquez notamment de vous brûler une partie de la rétine ou encore d'endommager votre cornée. Pour profiter d'une éclipse solaire en toute sécurité, vous devez impérativement vous procurer un équipement de protection qui vous permettra de regarder le soleil sans danger ou encore d'observer l'éclipse indirectement.

Il existe ainsi quelques astuces grâce auxquelles vous pouvez profiter de l'évènement en sécurité et sans lunettes. Vous pouvez par exemple fabriquer une boîte à éclipse qui vous permettra d'assister au spectacle sans regarder directement le soleil. Si vous n'avez pas eu le temps de créer votre boîte à éclipse, vous pouvez toujours percer une feuille légèrement épaisse à l'aide d'une aiguille. Orientez la feuille de manière à faire passer la lumière du soleil dans le trou et regardez la tache lumineuse qui se produit au sol : vous y verrez l'éclipse projetée par terre.

Éclipse solaire dans un ciel nuageux © alexander rieber/EyeEm - stock.a

Quelles lunettes acheter pour regarder une éclipse solaire ?

Les lunettes de protection conçues pour les éclipses sont l'équipement le plus adapté pour observer le phénomène en toute sécurité. Elles sont disponibles à la vente dans différents endroits :

Certaines pharmacies proposent des lunettes adaptées à l'observation des éclipses. Pour vous en procurer, il faudra débourser entre 2 et 5 euros par paire.

Vous pouvez également vous rendre chez un opticien pour acheter des lunettes de protection pour les éclipses. Un certain nombre d'enseignes d'optique proposent ces équipements pour quelques euros. Les magasins Krys ou encore Optique 2000 mettent en vente ce type de lunettes à l'occasion des éclipses solaires.

Les magasins spécialisés dans l'astronomie vendent généralement des lunettes d'observation pour les éclipses. C'est également le cas de certaines enseignes qui possèdent un rayon astronomie. C'est le cas notamment du Monde de l'Observation situé à Paris dans le 4e arrondissement ou encore des magasins Nature et Découvertes implantés partout en France.

Si vous préférez vous fournir sur internet, de nombreux sites de vente en ligne vous permettent d'acheter ce type de lunettes. C'est le cas d'Amazon, de Rakuten ou encore de sites spécialisés dans l'astronomie comme celui de la Maison de l'astronomie.

Lunettes de protection spéciales éclipse © Lost_in_the_Midwest - stock.adob

Peut-on regarder une éclipse solaire avec des lunettes de soleil ?

Il ne faut jamais utiliser de lunettes de soleil classiques pour observer une éclipse solaire. Même les verres les plus sombres ne protègent pas vos yeux des rayons du soleil. Comme l'explique le magazine Science et Avenir, lors d'une éclipse, les rayons infrarouges émis par le soleil sont extrêmement dangereux pour vos yeux. Ces derniers peuvent causer des brûlures irréversibles de la rétine, indolores sur le moment. C'est pourquoi il est primordial de porter des lunettes spécifiquement conçues pour les éclipses.

Si vous ne possédez pas de lunettes ou d'équipement permettant d'observer le soleil directement, vous pouvez fabriquer une boîte à éclipse pour profiter de l'évènement et admirer l'éclipse de manière indirecte.

Pour cela, munissez-vous d'une boite en carton et fixez une feuille blanche sur une face intérieure. Sur la face opposée, créez une première ouverture qui laissera passer la lumière. Fixez ensuite du papier aluminium sur cette ouverture et percez-le d'un trou à l'aide d'une aiguille. À au moins dix centimètres de cette ouverture sur le même côté, faites-en une deuxième qui vous permettra de regarder dans la boîte. Refermez ensuite la boîte avec du ruban adhésif.

Au moment de l'éclipse, placez-vous dos au soleil, de manière à ce que ses rayons entrent par le petit trou situé dans le papier aluminium. En regardant par la petite ouverture placée à côté, vous verrez l'éclipse projetée dans le fond de la boîte sur la feuille de papier blanc.

Quel filtre solaire utiliser pour regarder une éclipse solaire ?

Il existe des filtres solaires qui permettent d'observer directement le soleil à l'aide d'un télescope ou d'une lunette astronomique. Ce filtre sert à protéger les yeux de l'observateur en ne laissant passer qu'une infime quantité de lumière dans l'appareil.

Si vous utilisez une paire de jumelles astronomiques, vous devrez les équiper d'un filtre solaire adapté pour profiter de l'éclipse. Selon le diamètre extérieur de vos jumelles, vous pourrez trouver ce type d'équipement dans les boutiques d'astronomie ou encore sur les sites internet dédiés comme celui de la Maison de l'astronomie.

Il existe des filtres spécifiquement conçus pour les différents modèles de télescopes et de lunettes astronomiques. Pour que le filtre couvre parfaitement l'ouverture du télescope ou de la lunette, il faut vérifier le diamètre de l'instrument. La boutique Stelvision propose ainsi trois tailles de filtres solaires : ASTF80, ASTF140 et ASTF200, pour des télescopes ou des lunettes possédant une ouverture comprise entre 100 et 290 millimètres. À vous de choisir le modèle compatible avec votre instrument.

Filtre solaire fixé sur un télescope © astrosystem - stock.adobe.com

Le masque de soudeur : une autre alternative pour regarder une éclipse solaire

Les lunettes de protection spéciales constituent le meilleur équipement pour admirer une éclipse. Cependant, il n'est pas toujours possible de s'en procurer à temps pour profiter de l'évènement. Les masques de soudeurs peuvent s'avérer être une alternative intéressante pour regarder l'éclipse sans danger. Toutefois, il est nécessaire de s'assurer du type de masque utilisé. En effet, seuls les masques de soudure à l'arc de grade 14 protègeront vos yeux des rayons du soleil. Le grade du masque est généralement indiqué sur ce dernier. En cas de doute, ne prenez pas de risque et ne l'utilisez pas !

Est-il dangereux de regarder une éclipse solaire ?

Il est extrêmement dangereux de regarder le soleil directement à l'œil nu. Ce dernier émet des rayonnements lumineux qui peuvent causer des dégâts irréversibles dans l'œil. Dans les cas les moins graves, ces lésions se limitent à une conjonctivite ou une inflammation de la cornée, qui, prise à temps, peut se soigner. Mais le risque principal est de subir une brûlure de la rétine qui est irréversible ou encore une lésion du cristallin qui peut entraîner une cataracte précoce. Ces blessures sont indolores, d'autant plus lorsque le soleil est moins éblouissant parce qu'il est partiellement occulté. C'est pourquoi il faut être très vigilant lors de l'observation d'une éclipse et ne pas céder à la tentation de l'admirer à l'œil nu.