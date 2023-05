Ascension 2023 : jeudi 18 mai férié, où partir le week-end ?

ASCENSION. La date du jour férié tombe cette année 2023 un jeudi 18 mai, l'occasion pour de nombreux Français de faire le pont et de profiter d'un long week-end.

[Mis à jour le 15 mai 2023 à 11h24] Avec une météo en amélioration cette fin de semaine en France, si vous décidiez de prendre votre voiture ou un train pour un week-end prolongé grâce au pont de l'Ascension ? Au-delà des parcs d'attraction ou animaliers, proposer des activités ludiques en famille permet aussi toute une mise en valeur des territoires. Cela va de la découverte des sentiers de la Loire par des pistes cyclables aménagées, à l'exploration des carrières d'ocre dans le Roussillon. De véritables petites excursions peuvent parfois être organisées telle l'escalade de la plus grande dune d'Europe à Arcachon ! Outre ces sites naturels aménagés, la valorisation d'un territoire passe aussi par l'importance du patrimoine historique. Or, rendre un monument historique ludique et divertissant aux yeux des enfants est tout un défi !

Mais si jamais vous avez envie de faire les magasins ou si vous devez allez dans une grande surface, même au bord de l'Atlantique ou de la Méditerranée, vous pouvez retrouver sur cette page des informations pratiques sur les magasins ouverts ce jeudi de l'Ascension.

Le jeudi de l'Ascension est un jour férié en France. L'explication est simple : sous l'Ancien régime, les fêtes chrétiennes rythmaient la vie des villes et des campagnes. L'Ascension, comme Pâques, Noël ou les fêtes patronales étaient chômées dans un pays encore majoritairement rural. La Révolution française a tenté – sans succès - de les remplacer par de nouvelles célébrations laïques. Le Concordat signé en 1801 par Napoléon Bonaparte avec le pape Pie VII, rétablit quatre fêtes chrétiennes dans le calendrier : Noël, l'Ascension du Christ, l'Assomption de Marie (15 août) et la Toussaint.

On parle alors de "fêtes d'obligation". Malgré la séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905, ces quatre dates demeurent chômées dans l'ensemble de Hexagone (l'Alsace et la Moselle la célèbrent également, tandis que la Saint-Etienne du 26 décembre et le Vendredi Saint ne sont chômés que dans les trois départements de l'est de la France). Par ailleurs, ce jour est férié dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse (mais pas l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni).

De nombreux Français profitent de la présence systématique de ce jeudi férié, entre avril et juin chaque année, pour commencer leur week-end deux jours plus tôt et ainsi le prolonger : c'est le pont de l'Ascension. Il implique de prendre un congé le vendredi qui est censé rester travaillé. Beaucoup d'autres jours fériés peuvent s'accompagner de pont quand la date (et l'employeur) le permet. Mais le "pont de l'Ascension" semble petit à petit s'institutionnaliser. La majorité des services administratifs français ferment en effet le vendredi. Une fermeture présentée comme "exceptionnelle" dans la majeure partie des cas, mais qui a un caractère quasi-général.

Pour connaître notamment la liste des préfectures et sous-préfectures fermées, l'Etat a mis en place une carte interactive des services (consultable ici) précisant les conditions de fermeture. Dans les mairies, de nombreux services municipaux seront aussi indisponibles, tout comme les centres d'impôts et les services de la CAF... Pour tous les écoliers français, y compris ceux fréquentant les écoles où il y a habituellement classe le samedi matin, il est devenu un rituel inscrit dans le calendrier scolaire !

Jusqu'ici, l'Education nationale donnait aux académies le choix d'interrompre les cours le vendredi et le samedi suivant le jour férié. En avril 2015, le ministère a précisé qu'à partir du printemps 2016, l'ensemble des écoles de l'Hexagone seraient fermées les deux jours suivant le jeudi de l'Ascension. Le week-end de 4 jours a donc été appelé à se généraliser à partir de cette date. Il s'agissait d'une demande formulée de longue date par les enseignants, les parents, mais aussi des élus et des patrons lors des rencontres avec le ministère de l'Education pour construire les calendriers scolaires. Les élèves des écoles, collèges et lycées des zones A, B et C seront donc en congés le mercredi 17 mai 2023 à la fin des cours.

Avec ce pont comme avec les autres, les classes ont tendance depuis déjà plusieurs années à se vider, beaucoup de parents retirant "exceptionnellement" leur progéniture de l'école pour pouvoir partir en week-end. La mesure est notamment soutenue par le secteur du tourisme, qui voit dans le grand week-end de l'Ascension l'occasion de faire du chiffre. Pour les représentants des parents comme pour les enseignants, faire sauter le vendredi suivant le pont de l'Ascension est aussi un moyen d'alléger un calendrier scolaire très chargé au dernier trimestre, certaines zones, selon des dates des vacances de Pâques et les dates des examens, pouvant enchaîner jusqu'à 10 semaines de cours avant les grandes vacances scolaires. La sanctuarisation du pont pour les élèves est donc une bonne nouvelle pour beaucoup... sauf pour les salariés qui travaillent malgré tout le vendredi et qui doivent trouver un mode de garde.

Pour les Chrétiens, le jeudi de l'Ascension a une signification bien précise. Il correspond à l'Ascension du Christ, c'est-à-dire le moment où Jésus s'élève vers le ciel. Cet événement marque la fin de sa vie terrestre, 40 jours après Pâques, c'est-à-dire sa résurrection (passage de la mort à la vie suivant la crucifixion). Cet épisode est décrit à la fin de l'Evangile selon Luc : Jésus emmène ses apôtres vers Béthanie, un village de Judée où il aimait se retirer pour fuir les persécutions de Jérusalem. Là, il les bénit. "Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le Temple à louer Dieu".

Un autre récit de l'Ascension ouvre les Actes des Apôtres. Egalement écrit par Luc, il précise : "Vous allez recevoir, dit Jésus, une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre". Après avoir prononcé ce discours, Jésus se serait élevé vers le ciel avant de disparaître dans une nuée. Un ange aurait alors demandé aux apôtres de ne pas attendre pour faire écouter la parole du fils de Dieu. Pour les Chrétiens, cet épisode du départ de Jésus de la vie terrestre n'est pas considéré négativement : il s'agit en revanche du début de l'Eglise et de la "mission" de propagation de la foi catholique par les apôtres.

La période de 40 jours suivant Pâques correspond, selon la Bible, à la période où Jésus ressuscité, n'est pas encore monté au ciel et demeure sur Terre. Selon les Actes des Apôtres, le Christ "pendant quarante jours, était apparu aux apôtres et les avait entretenus du Royaume de Dieu" raconte Luc. C'est une période clef, puisqu'il démontre ainsi, selon les croyants chrétiens, sa résurrection. Les références à une périodicité de 40 jours sont nombreuses dans la Bible. Le motif apparaît dans la durée du déluge de Noé ou encore dans la retraite du Christ dans le désert, correspondant au Carême. L'Ascension précède elle-même de dix jours la Pentecôte.

En 2023, le jeudi de l'Ascension "tombe" à la date du 18 mai. Il faut savoir que le 18 mai n'est pas la date de l'Ascension chaque année. Cette journée est mobile dans le calendrier grégorien. Elle bouge entre le 30 avril et le 3 juin selon les années. Mais quoi qu'il arrive, l'Ascension arrive toujours 40 jours après le dimanche de Pâques. C'est pourquoi l'Ascension tombe toujours un jeudi.

La date de l'Ascension change chaque année mais coïncide toujours avec un jeudi, puisque la fête chrétienne "tombe" toujours 40 jours après Pâques. La date de Pâques est fixée en fonction du Comput ecclésiastique, c'est-à-dire d'un ensemble de calculs utilisés par les Eglises chrétiennes pour fixer le jour de certaines célébrations. Depuis le concile de Nicée qui s'est tenu en l'an 325, Pâques a lieu le dimanche suivant la première pleine lune qui suit le 21 mars, c'est-à-dire entre le 22 mars et le 25 avril. Etant donné que Pâques a toujours lieu un dimanche, le quarantième jour suivant Pâques est toujours un jeudi. La célébration de l'Ascension a donc toujours lieu un jeudi situé le 30 avril et le 3 juin.

Voici le calendrier des dates l'Ascension dans les années suivant la "prochaine édition" :