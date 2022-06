"Solstice d'été 2022 : que se passe-t-il le premier jour de l'été ?"

SOLSTICE D'ÉTÉ. Le solstice d'été a lieu le 21 juin 2022. Cette date marquait le début de la saison estivale et le jour le plus long de l'année. Découvrez toutes les explications sur ce phénomène astronomique, qui contrairement à ce que l'on peut penser, n'arrive pas toujours le 21 juin.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 7h30] Le solstice d'été a eu lieu mardi 21 juin 2022 à 11h13. Ce phénomène astrologique appelé "solstice" est intervenu au moment où le soleil était le plus éloigné de l'Équateur. Une situation qui coïncide avec la période maximale ou minimale du jour sur Terre. Par exemple, le solstice d'été a toujours lieu deux fois dans l'année, faisant intervenir des saisons inverses dans les hémisphères nord et sud (le solstice d'été est pour la fin décembre dans l'hémisphère sud). Ainsi, le soleil s'est couché à 21h57 à Paris le 21 juin, après avoir éclairé la capitale pendant 16 heures et 9 minutes.

Contrairement à ce que l'on croit, cet événement astronomique ne "tombe" pas toujours un 21 juin : il peut survenir un "22", ou même un "19" (bien que le prochain soit en 2488...). Régulièrement, il a lieu un 20 juin. Bref, sa date mérite qu'on s'y attarde afin de comprendre, justement, pourquoi il n'a pas toujours lieu le même jour.

Dans notre hémisphère Nord, le solstice d'été, qui marque le premier jour de la saison estivale de notre calendrier, a eu lieu mardi 21 juin 2022, à 11 heures 13 minutes et 52 secondes très exactement selon les chiffres fournis par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Le prochain événement astronomique à ne pas manquer est l'alignement des planètes ce mois de juin.

Comment définir le solstice d'été ? Il correspond au moment de l'année où la trajectoire du Soleil, vue de la Terre, atteint son maximum septentrional (dans l'hémisphère nord) ou méridional (dans l'hémisphère sud). En d'autres termes, lors du solstice d'été, à nos latitudes, le Soleil "passe" à son zénith, au niveau du Tropique du Cancer. En réalité, ce n'est pas un mouvement de notre étoile qui produit ce phénomène, mais bien la révolution de la Terre autour du Soleil. En effet, l'axe de notre planète est incliné de 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan sur lequel la Terre se déplace par rapport au soleil. Nous avons donc l'illusion d'un déplacement du Soleil dans le ciel. Mais un bon schéma vaut parfois mieux qu'un long discours…

Le solstice d'été est représenté à gauche. © Graphies.thèque - Fotolia

Concrètement, ce phénomène a de nombreuses conséquences que l'on peut constater aisément à l'œil nu (et avec une horloge en main). C'est au moment du solstice que le soleil passe le plus haut dans le ciel à l'instant de son zénith : les ombres se raccourcissent au maximum. L'astre peut alors passer, par exemple, à 65° d'altitude par rapport à l'horizon. A titre de comparaison, au moment du solstice d'hiver, le soleil ne s'élève qu'à 18° par rapport à l'horizon. Autre conséquence : c'est à ce moment que l'astre se lève et se couche le plus en direction du nord (nord-est le matin, nord-ouest le soir).

Le mardi 21 juin 2022, jour du solstice d'été mais aussi jour le plus long, le soleil s'est couché à 21h57 à Paris, selon le site Kalendrier.com, après avoir éclairé la capitale pendant 16 heures 09. Etant donné que le soleil se couche en été vers le Nord-Ouest, en France, les habitants du département du Finistère étaient les plus gâtés par cette longue journée. A Brest, l'astre s'est couché carrément à 22h22 (pour une durée d'ensoleillement total de 16h12 dans la journée !). A Rennes, le Soleil s'est couchée à 22h10. A Metz, il a disparu à 21h43. A Toulouse, l'astre s'est couché à 21h39. A Lyon, le soleil s'est couché à 21h34. A Marseille, le soleil a tiré sa révérence dès 21h22 le 21 juin. Pour en savoir plus sur les heures de coucher du soleil en fonction des villes, rendez-vous sur le site spécialisé Kalendrier.com.

La conséquence la plus évidente du phénomène du solstice d'été est l’allongement maximum de la durée du jour visible. A Paris, cette année 2022, la durée entre le lever et le coucher du soleil a atteint 16 heures 9 minutes, son maximum annuel. L’astre est apparu à l’est dès 5h48 pour disparaître à 21h57. A partir du lendemain, la durée de la journée a commencé à redescendre progressivement. D’abord imperceptiblement, puis de plus en plus vite jusqu’à l’équinoxe d’automne. L’étymologie latine du mot solstice traduit d’ailleurs cette progression : sol (soleil) et sistere (s’arrêter) rappellent que c’est à cette période que la durée du jour évolue le moins rapidement.

Si la durée du jour atteint son maximum à l'occasion du solstice, elle n'est pas la même partout. Plus on s'approche du cercle polaire arctique, plus elle augmente. Au nord de la Norvège, le Soleil ne descend quasiment pas sous l'horizon : il n'y a pas de nuit à proprement parler. Là-bas, le Soleil cesse carrément de se coucher à partir du solstice d'été au niveau du cercle polaire arctique. Dans l'hémisphère sud, le phénomène est inversé. Au moment du solstice d'été dans nos contrées, l'Antarctique est plongé dans les ténèbres. Attention cependant : si c'est théoriquement au moment du solstice d'été que le soleil se lève le plus tôt le matin ou se couche le plus tard le soir, ce principe n'est pas toujours rigoureusement exact. En cause, la course légèrement elliptique de la Terre autour du Soleil, marquée par des accélérations et des ralentissements. La forme irrégulière de notre planète joue également un rôle.

Cela s'explique tout simplement par le calendrier grégorien, comme l'explique le site Numerama. Ce dernier a été adopté en 1582 et il prévoit qu'une année dure 365 jours, sauf pour les années bissextiles qui ont lieu tous les quatre ans et durant lesquelles on compte 366 jours avec l'ajout d'un 29 février. En fait, plus de 365 jours sont nécessaires à la Terre pour faire une révolution autour du Soleil, il lui faut précisément 365 jours, 5 heures et 48 minutes. La décision d'inclure des années bissextiles dans le calendrier a été prise pour effacer l'écart entre la durée d'une année et le temps de révolution. Et ceci explique le décalage des solstices d'été.

Au global pour la saison estivale, les températures moyennes seront supérieures aux normales en France. Pour résumer, l'été 2022 devra faire face à des "situations anticycloniques plus fréquentes que la normale, et donc à la poursuite de conditions d'anomalies chaudes et sèches" résume le site de Météo France.

Alors que le phénomène tombe également le jour de la fête de la musique, le solstice d'été donne traditionnellement lieu à la grande fête du feu de la Saint Jean, qui est célébrée ensuite tous les 24 juin. Cette fête honore la saison estivale en s'inspirant du culte du soleil durant l'Antiquité. Une pratique d'abord païenne de célébration des moissons reprise par l'église catholique, qui l'a christianisée pour l'ériger en fête de la lumière, notamment grâce aux fameux feux de la Saint-Jean allumés à la nuit tombante.

Dans notre hémisphère Nord, le solstice d'été correspond aux journées les plus longues de l'année. Le laps de temps qui sépare lever et coucher du soleil peut dépasser les 16 heures, contre tout juste 8 heures fin décembre au moment du solstice d'hiver. Le phénomène découle de l'inclinaison naturelle de la Terre par rapport au plan sur lequel elle tourne autour du Soleil. Sans ce décalage-là, les saisons telles qu'on les connaît sur notre planète n'existeraient pas ! Dans nos contrées, le solstice d'été sonne donc le début de la saison estivale. A mi-chemin des équinoxes de printemps et d'automne, quand nuit et jour ont exactement la même durée. De quoi en faire une date bien particulière.

La prochaine équinoxe d'automne aura lieu le 22 septembre. © Aleksandr Prokopenko_123RF

La date du solstice d'été est généralement la première information que l'on cherche à connaître chez les jardiniers, les amoureux des jours les plus chauds ou simplement chez ceux qui aiment être fixés sur le bal des saisons. Sur ce point, c'est relativement simple : le solstice d'été a généralement lieu le 21 juin. Mais attention, il existe tout de même des exceptions. En 2016, il était par exemple programmé le lundi 20 juin à 22h34 GMT. La France vivant à GMT+2 depuis le changement d'heure, il a bien eu lieu, dans l'Hexagone en tout cas, le 21 juin à 00h34.

L'année civile (365 jours) ne correspond pas à l'année tropique, c'est-à-dire la durée exacte que met notre astre à tourner autour de notre étoile © Vadim Sadovski_123RF

Mais il peut arriver, comme en 2008, 2012 ou 2020, que le solstice d'été intervienne le 20 juin. Ce phénomène peut aussi se produire le 22 juin, comme ce fut le cas en 1975 (la prochaine occurrence aura lieu en… 2203). Plus rare encore, le solstice d'été peut, enfin, arriver un 19 juin. Ce sera en 2488. Car le moment exact du solstice évolue chaque année. Il s'agit de bien évaluer la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil, et de notre capacité à calquer notre système horaire et notre calendrier sur ces mouvements astronomiques. En effet, l'année civile (365 jours) ne correspond pas à l'année tropique, c'est-à-dire à la durée exacte que met notre astre à tourner autour de notre étoile (365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes). Si ce "décalage" est corrigé par les années bissextiles, la trajectoire elliptique de la Terre joue aussi un rôle qui décale le solstice chaque année.

Voici à quelles dates auront lieu les solstices d'été des années suivantes :