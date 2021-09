"Equinoxe d'automne : une date plus tardive en 2021 ?"

AUTOMNE 2021. L'automne est donc bel et bine arrivé. En fin presque. L'équinoxe de septembre aura lieu ce mercredi à 21h21 et 3 secondes très exactement, nous faisant basculer dans la saison fraîche et humide. Mais pourquoi l'automne 2021 tombe-t-il un "22" et pas un "21" ?

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 17h20] L'automne 2021, c'est pour aujourd'hui, mercredi 22 septembre. L'équinoxe, qui intervient chaque année à cette période, est avant tout un phénomène astronomique qui fait basculer le climat vers une saison plus fraîche et plus humide dans l'hémisphère nord. Et selon les prévisions, il va se dérouler à 21h21 et 3 secondes très exactement.

Pendant l'équinoxe d'automne, la durée du jour sera égale à celle de la nuit, mais il n'en sera plus de même à mesure de l'approche de l'hiver avec des nuits plus longues et des durées d'ensoleillement plus réduites. Retenez qu'en moyenne, durant l'automne, nous perdons en France et dans les régions tempérées 4 minutes de soleil chaque jour ! Une diminution considérable qui n'est pas sans conséquence sur l'organisme... Il faudra attendre le 22 décembre, date du solstice d'hiver pour voir ce cycle (enfin) s'arrêter et que les jours se remettent à se rallonger.

L'arrivée de l'automne paraît simple, mais elle soulève de nombreuses questions quand on s'y intéresse de plus près : pourquoi la date de l'automne ne correspond-elle pas toujours à un "21" septembre ? Comment se déroule précisément le phénomène astronomique de l'équinoxe ? Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'automne.

"Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone". En 2021, l'équinoxe d'automne, en tant qu'événement astronomique, débute officiellement ce mercredi 22 septembre 2021 à 21h21 et 3 secondes heure française (19h21 en temps universel) selon l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE). L'automne se poursuivra ensuite comme chaque année pendant trois mois jusqu'au solstice d'hiver.

L'équinoxe est ce moment où le Soleil traverse le plan de notre équateur terrestre. En résumé : c'est l'instant où le soleil passe au zénith de l'Équateur. À ce moment-là, on change de saison. L'événement astronomique clôt donc l'été en un clin d'oeil. Dans l'hémisphère nord, il survient en général entre le 21 et le 24 septembre. Mais pourquoi l'automne 2021 tombe-t-il un "22" et pas un "21" ? Si nous sommes encore une fois nombreux à identifier la date du "21" du mois de septembre comme étant celle de l'équinoxe d'automne, cela n'est pas si simple. La date du passage à l'automne correspond en fait à un moment très précis : celui où le Soleil coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Des calculs savants l'ont déterminé, effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) hébergé par l'Observatoire de Paris depuis 1998. Et comme la Terre ne tourne pas autour du soleil en exactement 365 jours, le jour J peut changer d'une année sur l'autre.

La date de l'équinoxe d'automne précède d'un mois environ le passage à l'heure d'hiver. Le premier jour de l'automne intervient également à mi-chemin du solstice d'été (20-21 juin) et du solstice d'hiver (20-21 décembre). Mais chaque année, l’équinoxe d’automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l’adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d’automne ne peuvent avoir lieu qu’entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

L'équinoxe d'automne 2021 est pour le 22 septembre. © sborisov - Fotolia.com

Qu’est-ce que l’équinoxe ? Le mot vient du latin æquinoctium (nuit égale). En effet, pour nous, le phénomène le plus évident de l’équinoxe est que la nuit et le jour ont la même durée à cette période de l’année. A l’équinoxe d’automne, les jours, qui duraient environ 16 heures au 21 juin en France, ont largement perdu en longueur. Ils raccourciront ainsi jusqu’au solstice d’hiver. Pourquoi ? En raison de la géométrie. En effet, l’axe de rotation de la terre est incliné de 23,4° par rapport au plan de son orbite : notre planète "penche" par rapport au soleil. L’astre ne nous éclaire donc pas de la même façon selon les moments de l’année. En hiver, la France (par exemple) ne reçoit de lumière que huit heures par jour, contre le double en été. Ceci détermine le comportement des masses d’air et donne naissance aux saisons telles que nous les connaissons dans les zones tempérées.

Mais n'allez pas confondre "équinoxe" et "solstice". En astronomie, les solstices correspondent en effet aux deux moments de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. Cela correspond à la durée maximale (pour le solstice d'été) ou minimale (pour le solstice d'hiver) du jour. Autrement dit, ce phénomène est bien différent de celui des équinoxes et de leurs jour et nuit à durée équivalente !