"Equinoxe d'automne 2022 : quelle est la signification de l'équinoxe ?"

AUTOMNE 2022. L'automne arrive dans l'hémisphère nord ce vendredi 23 septembre 2022, un événement plus ou moins apprécié de tous... A quelle heure se produit l'événement astronomique et comment l'expliquer ?

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 09h16] Ce vendredi 23 septembre 2022, l'équinoxe d'automne fera basculer de l'été à l'automne l'hémisphère Nord, très précisément à à 3h03 (heure française) selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides situé au sein de l'Observatoire de Paris. L'équinoxe d'automne marque le début des températures plus fraîches, des paysages parés de pourpre et d'ocre, des feuilles qui tombent, et des journées plus courtes dans l'hémisphère Nord et, à l'inverse, le début des hautes températures dans l'hémisphère sud.

Premier effet immédiat de cet événement astronomique cousin de l'équinoxe de printemps, dont la date correspond donc au premier jour de l'automne : la durée du jour est généralement la même que la durée de la nuit (12 heures/12 heures) et l'ensoleillement commence à raccourcir dans l'hémisphère nord et donc en France, avec une perte de luminosité de 4 minutes par jour. Scientifiquement parlant, c'est le moment de l'année où la Terre, qui penche (c'est-à-dire que son axe de rotation est incliné de 23,4° par rapport à son orbite), passe d'un ensoleillement à un autre. Le soleil va en effet venir traverser le plan équatorial terrestre. Météo, définition, schéma explicatif, données scientifiques... Entrez dans les coulisses de l'équinoxe en naviguant dans notre page spéciale grâce au sommaire ci-dessus.

L'arrivée de l'automne paraît simple, mais elle soulève de nombreuses questions quand on s'y intéresse de plus près : pourquoi la date de l'automne ne correspond-elle pas toujours à un "21" septembre ? Comment se déroule précisément le phénomène astronomique de l'équinoxe ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'automne.

En 2022, l'équinoxe d'automne, en tant qu'événement astronomique, débute officiellement le vendredi 23 septembre 2022. Voici les dates et heures des équinoxes d'automne suivant l'équinoxe d'automne 2022, estimés jusqu'en 2025 :

2022 : 23 septembre à 1h03 T.U. (3h03)

2023 : 23 septembre à 6h49 T.U. (8h49)

2024 : 23 septembre à 12h43 T.U. (14h43)

2025 : 22 septembre à 18h19 T.U. (20h19)

L'équinoxe d'automne du 23 septembre 2022 a lieu précisément à 3 heures 3 minutes et 40 secondes heure française (1h03 en temps universel) selon l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE). L'automne se poursuit ensuite comme chaque année pendant trois mois jusqu'au solstice d'hiver.

L'équinoxe est ce moment où le Soleil traverse le plan de notre équateur terrestre. En résumé : c'est l'instant où le soleil passe au zénith de l'Équateur. À ce moment-là, on change de saison. L'événement astronomique clôt donc l'été en un clin d'oeil. Dans l'hémisphère nord, il survient en général entre le 21 et le 24 septembre. Mais pourquoi l'automne 2022 tombe-t-il un "23" et pas un "22" ou un "21" ? Si nous sommes encore une fois nombreux à identifier la date du "21" du mois de septembre comme étant celle de l'équinoxe d'automne, cela n'est pas si simple. La date du passage à l'automne correspond en fait à un moment très précis : celui où le Soleil coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Des calculs savants l'ont déterminé, effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) hébergé par l'Observatoire de Paris depuis 1998. Et comme la Terre ne tourne pas autour du soleil en exactement 365 jours, le jour J peut changer d'une année sur l'autre.

La date de l'équinoxe d'automne précède d'un mois environ le passage à l'heure d'hiver. Le premier jour de l'automne intervient également à mi-chemin du solstice d'été (20-21 juin) et du solstice d'hiver (20-21 décembre). Mais chaque année, l’équinoxe d’automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l’adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d’automne ne peuvent avoir lieu qu’entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

L'équinoxe d'automne 2022 est pour le 23 septembre. © sborisov - Fotolia.com

Qu’est-ce que l’équinoxe ? Le mot vient du latin æquinoctium (nuit égale). En effet, pour nous, le phénomène le plus évident de l’équinoxe est que la nuit et le jour ont la même durée à cette période de l’année. A l’équinoxe d’automne, les jours, qui duraient environ 16 heures au 21 juin en France, ont largement perdu en longueur. Ils raccourciront ainsi jusqu’au solstice d’hiver. Pourquoi ? En raison de la géométrie. En effet, l’axe de rotation de la terre est incliné de 23,4° par rapport au plan de son orbite : notre planète "penche" par rapport au soleil. L’astre ne nous éclaire donc pas de la même façon selon les moments de l’année. En hiver, la France (par exemple) ne reçoit de lumière que huit heures par jour, contre le double en été. Ceci détermine le comportement des masses d’air et donne naissance aux saisons telles que nous les connaissons dans les zones tempérées.

Mais n'allez pas confondre "équinoxe" et "solstice". En astronomie, les solstices correspondent en effet aux deux moments de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. Cela correspond à la durée maximale (pour le solstice d'été) ou minimale (pour le solstice d'hiver) du jour. Autrement dit, ce phénomène est bien différent de celui des équinoxes et de leurs jour et nuit à durée équivalente !

Comme l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne est chaque année synonyme de rituels dans certaines cultures ou croyances anciennes (adeptes du druidisme et du chamanisme). Appelé "Mabon" en celtique, le phénomène astronomique désignant ce moment où jour et nuit ont la même durée correspond aussi à l'époque, côté automne, où une bonne partie des produits agricoles est récoltée. Les fêtes païennes symbolisent alors des remerciements pour ces fameuses récoltes. Dans les temps anciens, après un travail épuisant dans les vergers et les champs, cette fête représentait aussi une halte bienvenue.