"Beaujolais nouveau 2022 : quel goût et que manger avec ?"

BEAUJOLAIS NOUVEAU. Le cru 2022 est en vente chez votre caviste, épicerie, restaurant ou vigneron préféré ou sera fêté dans de nombreux restaurants et bars participants à l'événement. Charnu et généreux, le goût du Beaujolais nouveau de cette année est apprécié par les experts.

[Mis à jour le 17 novembre 2022 à 11h21] Le Beaujolais nouveau est fêté ce jeudi 17 novembre ! Les Français ont pu découvrir son goût en avant-première au cours d'une des "soirée beaujolais nouveau" organisées dans de nombreux cafés et restaurants dès minuit. Mais alors que nous réserve le cru 2022 du Beaujo ? "On retrouve des similitudes avec les grands millésimes 2009, 2015, 2018 et 2020" décrit Daniel Bulliat, Président d'Inter Beaujolais. "Ce millésime offre des vins aux profils très variés : des vins amples et structurés avec une robe soutenue qui seront des vins de garde par excellence, ainsi que des vins gouleyants et charnus agréables à boire". Le Beaujolais nouveau se déguste agrémenté de charcuteries et de fromages ou infusé dans un bon petit plat d'andouillettes, de volailles ou de boudin blanc, par exemple.

Le Beaujolais Nouveau est devenu avec les années plus rond et plus aromatique, selon l'avis des consommateurs comme des vignerons. Les raisins qui servent à le fabriquer sont en effet plus gorgés de sucre sous l'effet du réchauffement climatique. On retrouve donc naturellement un vin plus structuré, moins acide et plus conforme aux attentes des consommateurs. Le vin reste en général quelques jours à la carte des bars à vins donc pas besoin non plus de se précipiter au comptoir le jour J !

Le Beaujolais Nouveau 2022 sera-t-il à la hauteur de la dernière cuvée ? "C'est une super belle année, c'est très concentré. C'est un millésime solaire. On a des Beaujolais nouveaux qui sont suffisamment riches et puissants donc c'est un bon millésime. En 2021, les vins étaient plutôt légers et fruités, cette année ils sont plus consistants, ronds avec de jolies couleurs. Ce millésime 2022 ressemble beaucoup à 2020 et à tous les millésimes solaires que l'on a de plus en plus souvent maintenant", décrit Daniel Bulliat, Président d'Inter Beaujolais, l'Interprofession des vins du Beaujolais.

Pour trouver le restaurant qui participe à l'opération, référez-vous à la liste des Bistrots Beaujolais, un réseau de chefs fervents ambassadeurs des vins du Beaujolais en France comme à l'étranger, souhaitant faire découvrir leurs plus belles cuvées de Beaujolais pour susciter l'intérêt et donner envie d'en connaître plus sur le vignoble.

Pour se procurer des bouteilles, la plupart des vignerons pratiquent le click and collect, qui permet la commande en ligne puis le retrait en magasin, ou la livraison à domicile. Retrouvez-les sur la liste des Maisons & domaines du Beaujolais.

Pourquoi est-il dit "nouveau" ? Le Beaujolais est un vin relevant d'une "appellation d'origine" ("contrôlée" ou "protégée", AOC et AOP). Initialement, ce type de vins ne pouvait être commercialisé qu'à partir du 15 décembre. Mais les producteurs ont obtenu une dérogation à ce principe en 1951, avançant la date de commercialisation. C'est donc un "Beaujolais nouveau" qui était disponible prématurément. Il faut souligner que si le Beaujolais est disponible aussi rapidement après les vendanges, c'est notamment en raison de son processus de fabrication, dans lequel seuls 4 jours sont nécessaires à la macération du vin.

Comment est apparu le phénomène ? L'événement a même dépassé nos frontières : on retrouve le célèbre vin français dans le monde entier, en premier lieu aux Etats-Unis et en Asie, où il est très apprécié. Pourtant, si l'arrivée du beaujolais nouveau est espérée par tous ceux qui attendent une bonne occasion de faire la fête, les amateurs de vin n'en relèvent que très rarement la qualité et la profondeur du goût... C'est que le "beaujolais nouveau" est devenu en l'espace d'une trentaine d'années un véritable produit marketing. Cet automne encore, les affiches à sa gloire égaient les devantures des bistrots et nombre de restaurateurs actualisent leur carte le temps de l'événement.

Comment en est-on arrivé là ? Tout commence en 1951, lorsque les régions productrices de vin à consommation précoce sont autorisées à commercialiser immédiatement leurs produits sur le marché. Le vin primeur des AOC Beaujolais et Beaujolais Village va profiter de cet arrêté pour être distribué et bu en quelques semaines après la fin des vendanges. Auparavant, les débitants de vin de la région lyonnaise avaient l'habitude d'acheter ce vin à peine fermenté directement dans les vignobles du coin pour les revendre à leurs clients. Une habitude qui va vite se perdre avec l'extension du marché. Les lois de 1967 et de 1985 fixent les dates officielles de sa commercialisation : d'abord le 15 novembre à minuit, puis le troisième jeudi du mois de novembre. Dès lors, le beaujolais nouveau devient synonyme de premières dégustations de l'année et une occasion de se retrouver autour d'un verre.

Dans les années 1980, les producteurs prennent conscience du filon commercial : d'une boisson modeste, peu chargée en alcool, ils ont cherché à faire un produit plus tendance, avec pour objectif de faire ressortir les arômes de fruits rouges. Le recours aux levures artificielles pour accentuer les goût de banane ou de violette, la macération préfermentaire (pour colorer et aromatiser le vin) et la chaptalisation (procédé qui consiste à ajouter du sucre pour faire monter le taux d'alcool) deviennent presque systématiques chez les viticulteurs. Résultat : le beaujolais nouveau se standardise et, par la même occasion, se répand dans le monde entier. Annuellement, 54 millions de bouteilles sont exportées dans le monde, dans plus de 110 pays. Pourtant, depuis quelques années, certains producteurs de Beaujolais souhaitent faire marche arrière et revenir à des procédés plus naturels et traditionnels afin de retrouver les saveurs originelles du gamay noir, le cépage utilisé pour ce vin. Mais il sera difficile pour les producteurs du Beaujolais de se détacher de cette image marketing qui a fait la renommée de la région et du vin pendant des décennies.

Cette année, le Beaujolais Nouveau apparaît le 17 novembre ! © FOOD-micro - Fotolia.com

L'appellation Beaujolais nouveau répond à des critères bien précis et à un cahier des charges à suivre à la lettre par les producteurs. Il faut ainsi que la macération des grappes, entières (donc récoltées à la main) soit effectuée par la méthode dite "carbonique", en quatre jours, ce qui procure au vin des arômes de fruits frais et une faible présence de tanin. Le beaujolais nouveau doit bien sûr être produit dans l'aire d'appellation des beaujolais et beaujolais villages, située dans le nord du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire (sur une centaines de communes, dont celle de Beaujeu, la capitale "historique" du Beaujolais nouveau). Le cépage utilisé est très essentiellement le Gamay N, mais la législation autorise 15 % de cépages accessoires, comme le chardonnay, le pinot noir et gris, l'aligoté ou le melon.

Au-delà de quelques semaines, le vin primeur disparaît des rayons. Et pour cause : le Beaujolais nouveau n’est pas un vin de garde. Cela étant dit, il se conserve bien plus que 6 mois. Certains restaurateurs s'essayent même à les ressortir des années après.

Comme les autres vins, les tarifs des cuvées du Beaujolais varient beaucoup. Ils restent cependant modestes puisque ces bouteilles ne se gardent pas et que leur cote ne grimpe donc pas avec les années. Chez les cavistes ou en supermarché, vous trouverez du Beaujolais en vente entre 5 euros et 7 euros environ. Ensuite, le tarif peut monter jusqu'à 9 ou 10 euros la bouteille. Le prix du Beaujolais est évidemment plus élevé si vous vous rendez dans un bar ou un restaurant. Dans ce cas, comptez entre 10 et 35 euros la bouteille.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Cette année 2022, il sort ce jeudi 17 novembre. La date de sortie du vin primeur est fixée depuis 1985. Entre 1951 (date de la naissance de l'appellation " beaujolais nouveau ") et 1967, cette date a beaucoup fluctué. Puis de 1967 à 1985, elle était fixée au 15 novembre. Mais ce calendrier fixe ne convenait pas forcément aux producteurs, notamment parce que la "fête" tombait parfois sur un week-end. Cela fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on célèbre le "beaujolpif" le 3e jeudi de novembre.