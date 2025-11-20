Beaujolais nouveau 2025 : il arrive ce jeudi soir, où le fêter en France ?

Ce jeudi 20 novembre, le cru 2025 arrive sur sur nos tables ! Bars et restaurants de France vont le fêter, mais où ? Et d'où vient ce vin primeur ? Toutes les infos.

Ce vin primeur, véritable tradition française, fête ce jeudi 20 novembre 2025 le lancement de sa nouvelle cuvée. Avec sa robe rouge violacée et ses arômes de fruits, le Beaujolais Nouveau arrive ce soir sur les tables du monde entier. Près de 20 millions de bouteilles sont commercialisées dans plus de 110 pays. En effet, près de la moitié de cette production est destinée à l'exportation, faisant la fierté de la France, notamment au Japon, où l'arrivée du Beaujolais Nouveau est un événement national, ainsi qu'aux États-Unis et en Allemagne.

Ce vin jeune qui se vend à 10 euros la bouteille en supermarché se déguste également dans de nombreux événements organisés lors de sa sortie. Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, la place des Terreaux de Lyon s'anime pour l'arrivée du Beaujolais nouveau après la mise en perce qui a eu lieu cette nuit, avec une soirée de dégustation avec un verre et une bouteille sous les chapiteaux. Dans les autres villes de France et même dans le monde, cette carte interactive est un trésor qui permet de dénicher tous les lieux où il est possible de déguster le Beaujolais nouveau.

Les vignerons et experts le décrivent comme un millésime harmonieux et équilibré, combinant la gourmandise du fruit avec une bonne fraîcheur. Attendez-vous à un vin frais, juteux, gourmand, avec un joli fruité rouge vif, parfait pour accompagner les charcuteries !

Le Beaujolais est un vin relevant d'une "appellation d'origine" ("contrôlée" ou "protégée", AOC et AOP). Initialement, ce type de vins ne pouvait être commercialisé qu'à partir du 15 décembre. Mais les producteurs ont obtenu une dérogation à ce principe en 1951, avançant la date de commercialisation. C'est donc un "Beaujolais nouveau" qui était disponible prématurément. Il faut souligner que si le Beaujolais est disponible aussi rapidement après les vendanges, c'est notamment en raison de son processus de fabrication, dans lequel seuls 4 jours sont nécessaires à la macération du vin.

L'appellation Beaujolais nouveau répond à des critères bien précis et à un cahier des charges à suivre à la lettre par les producteurs. Il faut ainsi que la macération des grappes, entières (donc récoltées à la main) soit effectuée par la méthode dite "carbonique", en quatre jours, ce qui procure au vin des arômes de fruits frais et une faible présence de tanin. Le beaujolais nouveau doit bien sûr être produit dans l'aire d'appellation des beaujolais et beaujolais villages, située dans le nord du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire (sur une centaines de communes, dont celle de Beaujeu, la capitale "historique" du Beaujolais nouveau). Le cépage utilisé est très essentiellement le Gamay N, mais la législation autorise 15 % de cépages accessoires, comme le chardonnay, le pinot noir et gris, l'aligoté ou le melon.

Au-delà de quelques semaines, le vin primeur disparaît des rayons. Et pour cause : le Beaujolais nouveau n’est pas un vin de garde. Cela étant dit, il se conserve bien plus que 6 mois. Certains restaurateurs s'essayent même à les ressortir des années après.

Chaque année, l'événement tombe le 3e jeudi du mois de novembre. La date de sortie du vin primeur est fixée depuis 1985. Entre 1951 (date de la naissance de l'appellation " beaujolais nouveau ") et 1967, cette date a beaucoup fluctué. Puis de 1967 à 1985, elle était fixée au 15 novembre. Mais ce calendrier fixe ne convenait pas forcément aux producteurs, notamment parce que la "fête" tombait parfois sur un week-end.