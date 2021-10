"Halloween 2021 : la date approche, nos idées de déguisement et sorties"

HALLOWEEN. La fête a lieu ce dimanche 31 octobre 2021. Pièces de théâtre horrifiques, soirées déguisées, escape game, les sorties ne manquent pas ! Et pour les peureux, retrouvez les meilleurs recettes et films d'horreur pour fêter Halloween à la maison.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 13h04] Halloween arrive à grands pas et vous ne savez pas à quoi ressemblera votre soirée ? Vous hésitez entre faire la fête toute la nuit déguisé et maquillé en monstre, cuisiner des recettes originales d'Halloween, rester au chaud à la maison avec un bon film d'horreur et des bonbons ? A Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes ou Strasbourg, ce ne sont pas les soirées qui manquent ! Découvrez notre sélection de sorties dans le dossier ci-dessous, ainsi que les meilleures recettes d'Halloween et les déguisements tendance 2021.

Visites guidées thématiques, spectacles ou expériences immersives... Les lieux et événements organisés pour Halloween sont suffisamment nombreux dans les grandes métropoles de France pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur ou d'une boîte de bonbons chez vous. Faciles, mais évidents, les parcs d'attractions sont un bon moyen de s'amuser avec les enfants dans une ambiance Halloween digne de ce nom : Disneyland Paris, Parc Astérix ou Nigloland sortent les grands moyens pour vous faire peur. Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous, ci-dessous, puis plus bas, dans nos sélections par villes :

Nous avons déniché pour vous les sorties organisées sur la capitale pour vivre comme il se doit la fête la plus morbide de l'année :

Le Zoo de Vincennes organise une Journée frisson le dimanche 31 octobre de 10 heures à 17 heures, avec des créatures fantastiques, dragons, faunes et insectes géants, des jeux et des ateliers inédits sur le thème des chimères pour toute la famille. Pour couronner le tout, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20 % de réduction sur son entrée.

Les visites secrètes de la ville lumière avec Cultival proposent un parcours spécial Halloween : avec Paris côté obscur, embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux.

proposent un parcours spécial Halloween : avec Paris côté obscur, embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux. Le Manoir de Paris propose un festival horrifique à la Grande Halle de la Villette, sur plus de 4 000 m², du 22 au 31 octobre 2021. Le Manoir Halloween Festival ouvre les portes de trois maisons hantées "Sanctuaire", "L'abattoir", et "Asylum", peuplé de créatures cauchemardesques. Uniquement pour les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. Âmes sensibles s'abstenir, on vous aura prévenus.

L'expérience Candlelight propose pour Halloween un moment musical unique avec Bach, Rachmaninoff et Saint-Saëns au sein d'un cadre prestigieux à la Salle Colonne dans le 13e arrondissement de Paris, à la seule lumière des bougies.

propose pour Halloween un moment musical unique avec Bach, Rachmaninoff et Saint-Saëns au sein d'un cadre prestigieux à la Salle Colonne dans le 13e arrondissement de Paris, à la seule lumière des bougies. Le parc Disneyland Paris de Marne-la-Vallée est "the place to be" pour rencontrer les Méchants de Disney comme la sorcière des mers Ursula, Maléfique, le Capitaine Crochet, Jafar et bien d'autres. Spécialement pour Halloween, l'attraction The Twilight Zone Tower of Terror sera enrichie de nouvelles expériences encore plus frissonnantes et l'attraction Phantom Manor réserve aux familles son lot de surprises.

Le parc Astérix vous donne rendez-vous à Halloween avec sa saison "Peur sur le Parc". Pour l'occasion, une cinquième maison hantée refait surface dans le parc : Les Catacombes, déconseillé aux moins de 16 ans. Un spectacle de magie, Magna Maleficus, est proposé aux plus de 10 ans pendant que les plus petits partent à la recherche de créatures plus vraies que nature dans la forêt d'Idéfix.

vous donne rendez-vous à Halloween avec sa saison "Peur sur le Parc". Pour l'occasion, une cinquième maison hantée refait surface dans le parc : Les Catacombes, déconseillé aux moins de 16 ans. Un spectacle de magie, Magna Maleficus, est proposé aux plus de 10 ans pendant que les plus petits partent à la recherche de créatures plus vraies que nature dans la forêt d'Idéfix. The Dark Dreams installé à Montreuil propose un show hanté d'une durée d'une heure, Parasomnia, qui vous fera vivre une aventure hors-du-commun avec de vrais acteurs, des effets spéciaux, des décors immersifs et interactifs, entre théâtre immersif et escape game. De 9 à 99 ans.

Au Musée d'histoire naturelle , fantômes, araignées et squelettes se réveillent dans le musée pour une nocturne le 31 octobre de 19h à 1h du matin.

Au parc de la Citadelle , un parcours d'accrobranche pour adultes et enfants est organisé à la nuit tombée, de 18h à 20h. Tyrolienne au-dessus de l'eau, lampe frontale, êtes-vous prêts à affronter Dracula ou les zombies ?

, un pour adultes et enfants est organisé à la nuit tombée, de 18h à 20h. Tyrolienne au-dessus de l'eau, lampe frontale, êtes-vous prêts à affronter Dracula ou les zombies ? John Doe Escape Game propose une Opération Terreur Nocturne. Partez en mission dans une complète obscurité à la lumière de vos lampes-torches, tentez tous ensemble de vous extirper de l'une de ses salles.

Le Parc du Petit Prince revêt son costume d'automne pour vous faire frissonner. Déambulez dans les allées du Parc à la rencontre des créatures de l'ombre. Au programme : des attractions thématisées et des animations inédites.

Les Nuits de Phobies reviennent à 15 minutes de Strasbourg pour une soirée horrifique dans la Ferme Maurer de Dorlisheim, dotée d'un immense labyrinthe végétal de 5 000 m² pour Halloween. Echappez au smilling man pour survivre !

reviennent à 15 minutes de Strasbourg pour une soirée horrifique dans la Ferme Maurer de Dorlisheim, dotée d'un immense labyrinthe végétal de 5 000 m² pour Halloween. Echappez au smilling man pour survivre ! Au festival Théâtralis, La Lolita, mère des compagnies d'improvisation strasbourgeoises, est de retour pour sa 29e saison pour un spectacle exceptionnel où rien ne sera prévisible et où tout sera possible puisqu'il sera unique.

Lyon City Tour propose deux événements inédits pour les Lyonnais le jour d'Halloween. Le premier, à bord d'un train fantôme , propose de rencontrer les grands esprits mythiques du passé de Lyon, avec des légendes adaptées pour les enfants. Interdit aux moins de 18 ans, le bus de l'horreur fait quant à lui le tour de Lyon avec les récits les plus terrifiants de la capitale des Gaules.

Chefsquare dans le 6e arrondissement de Lyon, propose des cours de cuisine spécial Halloween dédiés aux enfants de 6 à 12 ans, le 30 octobre et le 1er novembre. Au programme : muffins araignées au chocolat, sablés d'Halloween décorés et chamallows fantômes.

dans le 6e arrondissement de Lyon, propose des cours de cuisine spécial Halloween dédiés aux enfants de 6 à 12 ans, le 30 octobre et le 1er novembre. Au programme : muffins araignées au chocolat, sablés d'Halloween décorés et chamallows fantômes. L'Orchestre National à l'Auditorium de Lyon interprète des œuvres effrayantes du répertoire symphonique comme le rêve de Berlioz mais aussi des musiques de film, les 29, 30 et 31 octobre 2021.

Pour les enfants de 7 à 11 ans comme pour les grands, Bordeaux Visite organise un jeu de piste terrifiant, " La Sorcière de la Victoire ", le 31 octobre 2021, avec un départ en familles Place de la Victoire pour une durée de 2 heures. Pour empêcher la sorcière de nuire, les participants doivent la traquer grâce à plusieurs indices.

SENSAS , un nouveau concept innovant et insolite sur Bordeaux, propose durant 2 heures de relever des défis plus surprenants les uns que les autres . Venez découvrir la force de vos 5 sens en équipe de 4 à 15 personnes et affrontez vos peurs...

, un nouveau concept innovant et insolite sur Bordeaux, propose durant 2 heures de relever des défis plus surprenants les uns que les autres . Venez découvrir la force de vos 5 sens en équipe de 4 à 15 personnes et affrontez vos peurs... Pour les amateurs de sensations fortes, Bordeaux a son Closed Escape Game au 53 Avenue du Dr Schinazi. Totalement immersif, dont le décor reprend les codes des films d'horreur, il se pratique de 2 à 5 joueurs, enfermés dans une pièce. Le but étant de résoudre les énigmes pour sortir en moins de 60 minutes. Un escape game où les joueurs ne sont jamais vraiment seuls...

Au Château des ducs de Bretagne , venez à la nuit tombée découvrir les esprits du château qui se réveillent, pour une visite de 2 heures… Dans cette visite, les enfants viennent découvrir des histoires à sensations fortes.

Un escape game déconseillé aux moins de 16 ans est organisé par l' équipe John Doe . D'une durée de 60 minutes, il propose de choisir entre s'échapper de la prison de Blue Castle, de désamorcer la bombe de la mine de Black Rock ou d'identifier le trafiquant et s'échapper discrètement du casino Magnifico.

. D'une durée de 60 minutes, il propose de choisir entre s'échapper de la prison de Blue Castle, de désamorcer la bombe de la mine de Black Rock ou d'identifier le trafiquant et s'échapper discrètement du casino Magnifico. A 30 minutes de Nantes, sur le célèbre site du Hellfest à Clisson, le musée du Vignoble Nantais propose de découvrir le festival de metal mondialement connu à la lueur des flambeaux moyennant 5 euros pour un adulte ou 2,50 euros pour un enfant (gratuit pour les moins de 12 ans).

La patinoire Le Blizz propose 2 animations différentes pour patiner sur le thème d'Halloween : la soirée Halloween avec des éclairs, maquillage, un concours de déguisement et distribution de bonbons, puis le 31 octobre 2021, place à la fête des citrouilles , ses petits monstres, diablotins, sorcières…

Le 30 octobre 2021, l' Atelier Gourmand de Rennes propose deux ateliers cuisine terrifiants pour les enfants à partir de 6 ans. Au programme : confection d'oeufs de dragon, de Mac'n Cheese (Macaronis au fromage et aux araignées!), oeil Ensanglanté...

propose deux ateliers cuisine terrifiants pour les enfants à partir de 6 ans. Au programme : confection d'oeufs de dragon, de Mac'n Cheese (Macaronis au fromage et aux araignées!), oeil Ensanglanté... Un grand jeu de piste spécial Halloween est organisé pour les familles aux Jardins de Brocéliande à 15 minutes de Rennes, avec des énigmes disséminées un peu partout dans les 24 hectares de verdure où fleurissent collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, direction le château de la Buzine qui propose des ateliers 7e art, sur une journée de 9h30 à 17h. Créations et découvertes sont au programme pour cette journée chargée de mystères autour du cinéma.

De 9 à 99 ans, venez tester l'escape game de l'horreur The Dark Dreams : vous serez pris au piège d'un labyrinthe géant de 1 000 m² dont il faudra s'échapper, au cœur de décors immersifs et interactifs effrayants... Acteurs et effets spéciaux croiseront votre route semée d'embuches et de surprises ! En groupe de 2 à 12 joueurs.

A une heure de Marseille en voiture, direction le Parc Spirou qui fête Halloween ! A l'occasion, une armée de Blorks a envahi le parc...

Le parc Spirou aux couleurs d'Halloween. © Parc Spirou 2020

La fête d'Halloween est l'occasion de faire un maquillage terrifiant ou pour les plus petits, un joli maquillage de clown. En effet, avec la sortie du film Ça fin 2017, le clown tueur sanguinaire est devenu le modèle numéro 1 pour un maquillage réussi à Halloween ! Sortez votre poudre blanche, votre rouge à lèvres couleur sang, vos fausses dents aiguisées et vos lentilles de couleur jaune ! Et si vous voulez paraître un peu plus sympathique, pourquoi pas ressembler à la Corps Bride des Noces Funèbres de Tim Burton ? Ce tutoriel vidéo pourrait vous aider. Vous êtes davantage tenté par un maquillage traditionnel en mode vampire, pirate ou zombie ? Pas de problème, pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Que serait Halloween sans le personnage emblématique de Jack O'Lantern ? Celui-ci trouve ses origines en Irlande. Dans un conte traditionnel, Jack, un maréchal-ferrant porté sur l'alcool, rencontre le diable dans un bar. Le malin lui réclame son âme mais Jack parvient à le piéger. S'en suivent d'autres défis lancés entre l'Irlandais et le diable. Lorsque Jack meurt, un 31 octobre, les portes du paradis lui restent fermées… tout comme celle de l'Enfer. Il est donc condamné à errer dans les ténèbres. Mais il obtient une dernière faveur de la part du Diable : un charbon ardent, pour éclairer sa route. Jack le place dans un navet creux, faisant office de lanterne. La légende veut que l'ivrogne irlandais, âme damnée, réapparaisse tous les ans, le jour de sa mort, à Halloween. Le navet est donc l'ancêtre de la citrouille actuelle, dans laquelle on place une bougie, et qui se montre plus facile à sculpter.

Pour créer une décoration effrayante facile à installer, vous pouvez par exemple poser des stickers en forme de tête de mort ou d'araignée ou bien rajouter une touche d'horreur sur vos nappes ou vos serviettes de table en y peignant au pochoir des motifs terrifiants. Et pour faire peur aux petits montres qui viennent vous réclamer des bonbons, pourquoi ne pas fabriquer un épouvantail, à installer dans votre jardin ou sur votre perron.

Comment se déguiser, fabriquer un costume ou un masque à l'occasion d'Halloween ? Le jour d'Halloween, pour les gens qui aiment les traditions, les héros sont des sorcières, des fantômes, des zombies, des vampires, des momies, des squelettes, des loups-garous ou encore des démons ! Nos nombreux pas à pas aideront aussi tous les monstres en herbe à créer leurs propres costumes ou masques en deux temps trois mouvements :

Un masque de sorcière

Un masque de citrouille

Un masque de vampire

Un masque de Frankenstein

Un costume de squelette

Des idées de masques effrayants

Pas besoin d'être un professionnel de la couture pour faire soi-même des déguisements pour enfants. Vous pouvez par exemple fabriquer un masque d'Halloween en feutrine en quelques coups de ciseaux.

Evidemment, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années, avec le costume du clown du film Ça ou de celui de Cruella d'Enfer. Pour les plus petits, la licorne multicolore est très à la mode. Aux Etats-Unis, le masque du président Donald Trump, avec sa chevelure blonde platine, va faire fureur. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Côté déco et maquillage, les paillettes sont très tendance pour décorer les citrouilles mais aussi pour faire des étincelles sur sa chevelure ou sur son front. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, Massacre à la tronçonneuse, Scream ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur ! Voir notre top 20 des films d'horreur.

Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Dans la tradition américaine, la soirée d'Halloween est consacrée à la chasse aux bonbons. Enfants (et adultes) se déguisent, vont sonner aux portes et réclament des friandises au son de "Des bonbons ou un sort !", "Farce ou friandise ?" (traduction de "trick ou treat", formule consacrée aux Etats-Unis). Si les Français n'ont jamais réellement copié cette pratique, des petits monstres tentent ici et là de récupérer leur dû le jour d'Halloween. Et la chasse au bonbon peut elle-aussi devenir une activité ludique à réaliser en famille. Donc gare à ceux qui n'auraient pas fait le plein de douceurs sucrées ce soir là !

"Des bonbons ou un sort !" © Christin Lola - Fotolia

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air. Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.

Quelques petits rappels au passage : Halloween est fêtée chaque année le 31 octobre, veille de la fête religieuse de la Toussaint. Malgré la christianisation de la fête de fin octobre, des traditions populaires restent ancrées chez les Irlandais. Du coup, lorsque ceux-ci émigrent en masse vers les Etats-Unis au XIXe siècle pour fuir la famine, ils importent dans leurs bagages croyances et célébrations. De quoi faire renaître la fête d'Halloween outre-Atlantique. Et le nom même d'Halloween fait directement référence à la Toussaint. Il est dérivé de "All Hallows Eve" ou "All Hallows Even", soit la "veille de la nuit sainte". Donc la veille du 1er novembre : le 31 octobre.