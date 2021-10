"Halloween 2021 : recettes, films, citrouille, que faire à la maison ?"

HALLOWEEN. À l'occasion d'Halloween, de nombreuses soirées thématiques sont organisées. Mais cette fête peut aussi être l'occasion de regarder un bon film d'horreur entre amis, de préparer une recette originale ou encore de se maquiller. Nos conseils ci-dessous !

[Mis à jour le 30 octobre 2021 à 9h08] Ce dimanche, vous allez frissonner ! En effet, la fête d'Halloween se poursuit ce 31 octobre. Au-delà des fêtes organisées dans différents lieux de l'Hexagone, de nombreuses activités sont réalisables à la maison. Tout d'abord, il est bien évidemment possible de se déguiser. Et les choix sont vastes, des classiques sorcières, zombies ou montres diverses jusqu'aux personnages de séries ou DE films récents (tels que Squid Game). Vous pouvez également réaliser des maquillages originaux, avant de cuisiner des recettes atypiques pour l'occasion : hot-dogs, araignées cookies, potiron… Sans oublier les films d'horreur, que cela soit en famille, entre amis ou en amoureux ! Retrouvez notre sélection d'idées ci-dessous.

Alors que le Mexique se prépare à célébrer la Fête des Morts (associée à la célébration de la fête de la Toussaint catholique), le célèbre déguisement et maquillage de La Catrina, une figure emblématique de la fête mexicaine, va avoir la cote à Halloween. En effet, depuis le film d'animation Coco réalisé par Disney/Pixar il y a 4 ans, le maquillage un peu désuet du squelette est revenu au goût du jour.

Le maquillage de La Catrina est plutôt facile à réaliser. Il vous suffit d'appliquer, à l'aide d'une éponge, un fond de teint blanc ou un fard gras blanc sur l'ensemble du visage et du cou. Ensuite encerclez, d'un fard noir, vos yeux, sourcils compris, et remplissez les deux grands cercles d'une couleur noire ou d'un dégradé de couleurs. Dessinez sur le nez une forme de V inversé et remplissez la zone avec le fard noir. A l'aide d'un pinceau, tracez plusieurs traits verticaux au-dessus des lèvres et étirez de chaque côté jusqu'au milieu des joues.

© Andrey Kiselev / Adobe Stock

Pour conférer une dimension plus lugubre à votre Catrina, vous pouvez porter des lentilles de contact blanches et une perruque blanche ou rose. Le choix de la couleur noire autour des yeux n'est pas non plus obligatoire. Selon vos compétences artistiques, vous pouvez aussi bien opter pour des dégradés de couleurs vives et dessiner d'autres formes sur le visage. Laissez libre court à votre créativité !

Selon vos préférences, vous pouvez ajouter des roses dans vos cheveux ou des paillettes et petits diamants sur votre peau. Par ailleurs, sachez que La Catrina traditionnelle porte un grand chapeau et est habillée avec goût.

Enfin, sachez que le maquillage de la Fête des Morts mexicaine n'est pas que destiné aux femmes. Si "La Calavera Garbancera", est un personnage populaire de la culture mexicaine, les hommes aussi peuvent adopter son type de maquillage !

© nito / Adobe Stock

La fête d'Halloween est aussi l'occasion de faire un maquillage terrifiant ou pour les plus petits, un joli maquillage de clown. Et si vous voulez paraître un peu plus sympathique, pourquoi pas ressembler à la Corps Bride des Noces Funèbres de Tim Burton ? Ce tutoriel vidéo pourrait vous aider. Vous êtes davantage tenté par un maquillage traditionnel en mode vampire, pirate ou zombie ? Pas de problème, pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Avec le succès de la série Squid Game, les tenues et masques des soldats, des participants avec leur numéro ou celle de l'impitoyable maître du jeu sont devenues le modèle numéro 1 pour un maquillage réussi à Halloween !

Comment faire une citrouille d'Halloween ?

Vous n'avez toujours pas préparer votre citrouille ? Préparez-vous à mettre la main à la pâte, sculpter une citrouille est une activité ludique à réaliser entre amis ou avec ses enfants. Procurez-vous une citrouille, et si elle est en rupture de stock, rabattez-vous sur un potiron. Pour bien préparer votre citrouille, découpez-lui un chapeau, retirez toute la chair à l'aide d'une petite cuillère, puis dessinez à l'aide d'un feutre noir un visage terrifiant, drôle ou à l'image de votre personnage préféré, et découpez-le à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Vous êtes en panne d'idées créatives ? Les modèles de notre sélection ci-dessous sauront vous inspirer :

Pour créer une décoration effrayante facile à installer, vous pouvez par exemple poser des stickers en forme de tête de mort ou d'araignée ou bien rajouter une touche d'horreur sur vos nappes ou vos serviettes de table en y peignant au pochoir des motifs terrifiants. Et pour faire peur aux petits montres qui viennent vous réclamer des bonbons, pourquoi ne pas fabriquer un épouvantail, à installer dans votre jardin ou sur votre perron.

Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, Massacre à la tronçonneuse, Scream ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur ! Voir notre top 20 des films d'horreur.

Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air. Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.