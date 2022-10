"Halloween 2022 : les pires et meilleurs costumes des stars"

HALLOWEEN. De Paris Hilton à Chris Brown, les célébrités se sont données à cœur joie pour fêter Halloween. Découvrez leurs déguisements.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 19h08] Paris Hilton en super-héroïne, le mannequin brésilien Gizele Oliveira en Sailor Moon... Les célébrités profitent de la fête d'Halloween pour attirer encore plus le regard avec des déguisements extrêmement travaillés, voire parfois un peu surfaits, frôlant le ridicule ! Les transformations physiques sont le plus souvent flatteuses qu'effrayantes. Jugez par vous-mêmes :

Si vous êtes en panne d'inspirations, retrouvez ci-dessous nos idées de déguisement, maquillage et tutoriels d'Halloween ci-dessous :

Si l'on en croit les requêtes Google de ces dernières semaines, qui sont consultables sur le site de la National Public Radio, principal réseau de radiodiffusion aux États-Unis, les 15 costumes les plus recherchés pour cette édition 2022 d'Halloween ne révèlent pas de grandes surprises. Le classique costume de sorcière se hisse ainsi à la première place, quand celui du superhéros Spider-Man occupe la deuxième place du podium, suivi par le déguisement de dinosaure. Plus moderne, la série "Stranger Things" occupe la quatrième place du podium, avec des déguisements par rapport au thème de la série, comme par exemple celui du Démogorgon ou encore la chemise d'Eleven, jouée par l'actrice Millie Bobby Brown. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte et réaliser leur citrouille. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faudra retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel et plus bas, un peu d'inspiration à travers notre sélection de citrouilles les plus folles les unes des autres :

Mais au fait, quelle est l'origine d'Halloween ?

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air. Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.