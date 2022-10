"Halloween 2022 : quelles sorties à Paris et en France ?"

HALLOWEEN. Halloween approche. Ce lundi 31 octobre 2022, les déguisements vont fleurir dans les rues de Paris et partout en France. Maquillages, costumes, décorations, lieux, soirées... On fait le point sur ce qui vous attend pour Halloween cette année.

[Mis à jour le 30 octobre 2022 à 8h32] Peur sur la ville. À Paris, comme dans toute la France d'ailleurs, on va fêter Halloween ce lundi 31 octobre 2022. À la veille de la Toussaint, le jour de la fête des morts, petits et grands se déguiseront pour faire la chasse aux bonbons et autres friandises... Les plus âgées préféreront certainement trouver une soirée horrifique. Quoi qu'il en soit, il faudra se parer de son costume pour profiter pleinement de cet événement. Du côté de la rédaction de L'internaute.com, on pense à vous et on a décidé de vous présenter les déguisements qui feront de vous les rois de la soirée.

Si l'on en croit les requêtes Google de ces dernières semaines, qui sont consultables sur le site de la National Public Radio, principal réseau de radiodiffusion aux États-Unis, les 15 costumes les plus recherchés pour cette édition 2022 d'Halloween ne révèlent pas de grandes surprises. Le classique costume de sorcière se hisse ainsi à la première place, quand celui du superhéros Spider-Man occupe la deuxième place du podium, suivi par le déguisement de dinosaure. Plus moderne, la série "Stranger Things" occupe la quatrième place du podium, avec des déguisements par rapport au thème de la série, comme par exemple celui du Démogorgon ou encore la chemise d'Eleven, jouée par l'actrice Millie Bobby Brown.

Le déguisement de Spider Man a le vent en poupe pour Halloween 2022 ! © Vladibulgakov - stock.adobe.com

"Stranger Things" n'est pas la seule série Netflix qui a donné des idées à ceux qui cherchent encore un costume pour Halloween. Ainsi, la série "Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer", qui relate les atrocités commises par ce serial-killer américain entre 1978 et 1991, a inspiré de nombreux spectateurs à se déguiser comme lui pour ce lundi 31 octobre. S'il est rassurant de voir que le déguisement de Jeffrey Dahmer n'est pas présent dans le top de National Public Radio, il reste néanmoins populaire. Ainsi, le site eBay a récemment décidé d'interdire la vente de costumes représentant le serial-killer face à l'énorme succès de la série, rapporte Booska-P. Diffusée sur Netflix depuis le mercredi 21 septembre, elle est en effet devenue un véritable phénomène culturel, suscitant la colère des familles des victimes, fatiguées de devoir revivre une nouvelle fois ce traumatisme.

En France, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Tandis que les garçons affectionneront tout particulièrement les costumes de super-héros, du jeu vidéo Fortnite ou de braqueur de la Casa de Papel. Pour les plus petits, la citrouille est toujours à la mode, mais aussi le costume de Baby Yoda. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Visites guidées thématiques, spectacles ou expériences immersives... Les lieux et événements organisés pour Halloween sont suffisamment nombreux dans les grandes métropoles, parcs ou châteaux de France pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur ou d'une boîte de bonbons chez vous. Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous, ci-dessous :

Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte et réaliser leur citrouille. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faudra retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel et plus bas, un peu d'inspiration à travers notre sélection de citrouilles les plus folles les unes des autres : Lire l'article Citrouille d'Halloween : comment la creuser, la sculpter et la décorer ?

Pour fêter dignement Halloween à la maison, l'une des premières questions à se poser est bien celle des délicieuses recettes sur cette thématique, pour impressionner vos convives. Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Certains plats font partie intégrante du folklore autour d'Halloween et les Doigts de Sorcières est une recette effrayante venue tout droit d'Espagne. Il s'agit de doigts coupés ensanglantés, servis comme amuse-gueule sucré. La recette est très facile. Il suffit de couper une pomme en fines lamelles, de les passer 30 secondes au micro-ondes, de découper une pâte brisée en 8 carrés de même longueur et largeur, d'enrouler à l'intérieur de chacun des morceaux 4 fines lamelles de pommes avec un peu de cassonade, de former le doigt et de le surmonter d'une amande. Et voilà le tour est joué ! Vous pouvez également décliner la recette en amuse-gueule salé, avec des saucisses et du ketchup pour un effet ensanglanté (voir la recette en vidéo) ! Et si vous souhaitez concocter un repas spécial, vous trouverez plus de 100 recettes d'Halloween sur le Journal des Femmes.

Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, Massacre à la tronçonneuse, Scream ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur ! Voir notre top 20 des films d'horreur.

Quelques petits rappels au passage : Halloween est fêtée chaque année le 31 octobre, veille de la fête religieuse de la Toussaint. Malgré la christianisation de la fête de fin octobre, des traditions populaires restent ancrées chez les Irlandais. Du coup, lorsque ceux-ci émigrent en masse vers les Etats-Unis au XIXe siècle pour fuir la famine, ils importent dans leurs bagages croyances et célébrations. De quoi faire renaître la fête d'Halloween outre-Atlantique. Et le nom même d'Halloween fait directement référence à la Toussaint. Il est dérivé de "All Hallows Eve" ou "All Hallows Even", soit la "veille de la nuit sainte". Donc la veille du 1er novembre : le 31 octobre.