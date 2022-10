"Halloween 2022 : sorties à Paris et en France, déguisements"

HALLOWEEN. Prêts à faire la fête avec les monstres à Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et bien d'autres villes ? Des spectacles aux escape game en passant par des recettes spéciales, des déguisements et maquillages terrifiants, ce dossier est fait pour vous !

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 8h10] Visites guidées thématiques, musées ou châteaux ouverts pour l'occasion, escape game ou autres expériences immersives... Les lieux et événements organisés pour Halloween en 2022 sont suffisamment nombreux dans les grandes métropoles de France pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur, d'une citrouille ou d'une boîte de bonbons chez vous.

Faciles, mais évidents, les parcs d'attractions sont un bon moyen de s'amuser avec les enfants dans une ambiance Halloween digne de ce nom : Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland ou encore Europa Park sortent les grands moyens pour vous faire peur. Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous dans notre diaporama ci-dessous, puis plus bas, dans nos sélections par villes :

Nous avons déniché pour vous les sorties organisées sur la capitale pour vivre comme il se doit la fête la plus morbide de l'année :

Le Parc zoologique de Paris organise une Journée frisson ce lundi 31 octobre de 10 heures à 16 heures, avec des créatures fantastiques, dragons, faunes et insectes géants. Pour couronner le tout, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20 % de réduction sur son entrée. Pour les familles.

Les visites secrètes de la ville lumière avec Cultival proposent un parcours spécial Halloween : avec Paris côté obscur , embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux.

The Dark Dreams installé à Montreuil propose un show hanté d'une durée d'une heure, Le Purgatoire, qui vous fera vivre une aventure hors-du-commun avec de vrais acteurs, des effets spéciaux, des décors immersifs et interactifs, entre théâtre immersif et escape game. De 9 à 99 ans.

Le parc Disneyland Paris de Marne-la-Vallée est "the place to be" pour rencontrer les Méchants de Disney comme la sorcière des mers Ursula, Maléfique, le Capitaine Crochet, Jafar et bien d'autres. Spécialement pour Halloween, l'attraction The Twilight Zone Tower of Terror sera enrichie de nouvelles expériences encore plus frissonnantes et l'attraction Phantom Manor réserve aux familles son lot de surprises.

Le parc Astérix vous donne rendez-vous à Halloween avec sa saison "Peur sur le Parc". Pour l'occasion, une cinquième maison hantée refait surface dans le parc : Les Catacombes, déconseillé aux moins de 16 ans. Un spectacle de magie, Magna Maleficus, est proposé aux plus de 10 ans pendant que les plus petits partent à la recherche de créatures plus vraies que nature dans la forêt d'Idéfix.

L' Arc , night-club niché dans le 16e arrondissement, organise une soirée immersive inspirée de la série fantastique Stranger Things , se muant dans un décor apocalyptique pour un Stranger Halloween. Une mise en scène rouge et noir où les clins d'oeil à la série y seront nombreux : ampoules multicolores, lettres de l'alphabet peint en noir et beaucoup d'autres surprises…

Une autre soirée clubbing vous attend au château de Bagatelle le 31 octobre, toujours dans le 16e arrondissement de Paris, avec le Bal des Fantômes . Transformé en manoir hanté, le château accueille fantômes, vampires, sorcières ou zombies prêts à se déchaîner sur le dancefloor !

Le ZooSafari de Thoiry propose le 31 octobre 2022 de voir plus de 150 citrouilles être distribuées aux animaux lors d'animations. Raison de plus, l'événement des Lumières sauvages commence à ce moment-là !

Le musée Cinéma et Miniature niché dans le Vieux-Lyon propose un programme inédit de 19 heures à 22 heures le soir d'Halloween : visite des décors terrifiants, concours du meilleur costume et apéritif.

Chefsquare dans le 6e arrondissement de Lyon, propose des cours de cuisine spécial Halloween dédiés aux enfants de 6 à 12 ans, le 31 octobre. Au programme : muffins araignées au chocolat, sablés d'Halloween décorés et chamallows fantômes.

Le Heat Lyon, halle située à Confluence, célèbre les morts à la sauce mexicaine. Au programme : maquillage, cartomancie, drag shows et DJ sets ans dans une ambiance colorée !

SENSAS , un nouveau concept innovant et insolite sur Bordeaux, propose durant 2 heures de relever des défis plus surprenants les uns que les autres . Venez découvrir la force de vos 5 sens en équipe de 4 à 15 personnes et affrontez vos peurs...

Pour les enfants de 7 à 11 ans comme pour les grands, Bordeaux Visite organise un jeu de piste terrifiant, " La Sorcière de la Victoire ", avec un départ en familles Place de la Victoire pour une durée de 2 heures. Pour empêcher la sorcière de nuire, les participants doivent la traquer grâce à plusieurs indices.

Pour les amateurs de sensations fortes, Bordeaux a son Closed Escape Game au 53 Avenue du Dr Schinazi. Totalement immersif, dont le décor reprend les codes des films d'horreur, il se pratique de 2 à 5 joueurs, enfermés dans une pièce. Le but étant de résoudre les énigmes pour sortir en moins de 60 minutes. Un escape game où les joueurs ne sont jamais vraiment seuls...

Au Château des ducs de Bretagne , venez à la nuit tombée découvrir les esprits du château qui se réveillent, pour une visite de 2 heures… Dans cette visite, les enfants viennent découvrir des histoires à sensations fortes.

Un escape game déconseillé aux moins de 16 ans est organisé par l' équipe John Doe . D'une durée de 60 minutes, il propose de choisir entre s'échapper de la prison de Blue Castle, de désamorcer la bombe de la mine de Black Rock ou d'identifier le trafiquant et s'échapper discrètement du casino Magnifico.

Pour les plus petits, la patinoire et la piscine du petit port à Nantes propose des animations toute la journée. Un déguisement est requis pour la patinoire, un maillot de bain orange et noir pour la piscine !

Un grand jeu de piste spécial Halloween est organisé pour les familles aux Jardins de Brocéliande à 15 minutes de Rennes, avec des énigmes disséminées un peu partout dans les 24 hectares de verdure où fleurissent collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques.

La patinoire Le Blizz organise une boum des vampires dans l'après-midi du 31 octobre. Au programme : concours de costumes, stand de maquillage, distribution de bonbons et stand de barbapapa.

organise une boum des vampires dans l'après-midi du 31 octobre. Au programme : concours de costumes, stand de maquillage, distribution de bonbons et stand de barbapapa. L'Enigmaparc au sud de Rennes propose 6 défis pour petits et grands : jeu de piste effrayant, concours de photo affreuse, attaque de rats, jeter de sorcières, Horribl'gami et l'incontournable "Bête et méchant".

Pour les enfants à partir de 3 ans et parents, direction le château de la Buzine qui propose la comédie musicale "Le trésor de Barbe Noire", avec différentes représentations dans la journée, précédées par une chasse aux bonbons 30 minutes avant.

De 9 à 99 ans, venez tester l'escape game de l'horreur The Dark Dreams : vous serez pris au piège d'un labyrinthe géant de 1 000 m² dont il faudra s'échapper, au cœur de décors immersifs et interactifs effrayants... Acteurs et effets spéciaux croiseront votre route semée d'embuches et de surprises ! En groupe de 2 à 12 joueurs.

A une heure de Marseille en voiture, direction le Parc Spirou qui fête Halloween ! A l'occasion, une armée de Blorks et d'autres nouveaux habitants ont envahi le parc...

Le parc Spirou aux couleurs d'Halloween. © Parc Spirou 2022

La Grande Araignée tisse sa toile à la Halle de La Machine et vous mène sur la piste des Géants, à la rencontre du Minotaure.

Ce lundi 31 octobre, sur réservation, Éclats d'histoire propose de découvrir la ville rose à travers ses histoires les plus sordides telles que le Martyr de Saint-Sernin ou l'Affaire Calas.

propose de découvrir la ville rose à travers ses histoires les plus sordides telles que le Martyr de Saint-Sernin ou l'Affaire Calas. A 30 minutes à peine de Toulouse en voiture, le zoo African Safari propose de découvrir pour la première fois, les portes du cimetière des animaux disparus ! La visite peut être complétée par des jeux de piste et un atelier citrouille.

Entre théâtre immersif et parc à thème, le Dementia Park , maison hantée éphémère à Nice, s'installe au Palais des Expositions - Acropolis à Nice pour un voyage où humains et spectres se rencontrent dans un décor grandeur nature avec des comédiens terrifiants.

A une vingtaine de minutes en voiture de Nice, direction Le Village des Fous qui propose un "quartier de l'horreur" pour Halloween.

qui propose un "quartier de l'horreur" pour Halloween. Le Musée National du Sport de Nice propose aux enfants d'"effrayants jeux olympiques" et dès 7 ans, un Cluedo géant. Les plus de 10 ans peuvent participer à une soirée spéciale loup-garou !

Si l'on en croit les requêtes Google de ces dernières semaines, qui sont consultables sur le site de la National Public Radio, principal réseau de radiodiffusion aux États-Unis, les 15 costumes les plus recherchés pour cette édition 2022 d'Halloween ne révèlent pas de grandes surprises. Le classique costume de sorcière se hisse ainsi à la première place, quand celui du superhéros Spider-Man occupe la deuxième place du podium, suivi par le déguisement de dinosaure. Plus moderne, la série "Stranger Things" occupe la quatrième place du podium, avec des déguisements par rapport au thème de la série, comme par exemple celui du Démogorgon ou encore la chemise d'Eleven, jouée par l'actrice Millie Bobby Brown. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte et réaliser leur citrouille. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faudra retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel et plus bas, un peu d'inspiration à travers notre sélection de citrouilles les plus folles les unes des autres : Lire l'article Citrouille d'Halloween : comment la creuser, la sculpter et la décorer ?

Pour fêter dignement Halloween à la maison, l'une des premières questions à se poser est bien celle des délicieuses recettes sur cette thématique, pour impressionner vos convives. Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Certains plats font partie intégrante du folklore autour d'Halloween et les Doigts de Sorcières est une recette effrayante venue tout droit d'Espagne. Il s'agit de doigts coupés ensanglantés, servis comme amuse-gueule sucré. La recette est très facile. Il suffit de couper une pomme en fines lamelles, de les passer 30 secondes au micro-ondes, de découper une pâte brisée en 8 carrés de même longueur et largeur, d'enrouler à l'intérieur de chacun des morceaux 4 fines lamelles de pommes avec un peu de cassonade, de former le doigt et de le surmonter d'une amande. Et voilà le tour est joué ! Vous pouvez également décliner la recette en amuse-gueule salé, avec des saucisses et du ketchup pour un effet ensanglanté (voir la recette en vidéo) ! Et si vous souhaitez concocter un repas spécial, vous trouverez plus de 100 recettes d'Halloween sur le Journal des Femmes.