"Halloween 2022 : sorties, citrouille, déguisement, film, que faire ?"

HALLOWEEN. La fête a lieu lundi 31 octobre cette année 2022. Pièces de théâtre horrifiques, soirées déguisées, les sorties ne manquent pas ! Et pour les peureux, retrouvez les meilleurs recettes et films d'horreur pour fêter Halloween à la maison.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 17h22] Halloween tombe cette année 2022 un lundi 31 octobre. Cette soirée terrifiante démarre avec son lot habituel de déguisements insolites, de bonbons distribués dans les rues, de décorations lugubres en passant par des films d'horreur à regarder. Vampire ou zombie, la fête d'Halloween est l'occasion de se costumer et de se faire un maquillage terrifiant.

Vous hésitez entre cuisiner des recettes originales d'Halloween, rester au chaud à la maison avec un bon film d'horreur, ou faire la fête avec les enfants, déguisé et maquillé en monstre ? Retrouvez toutes nos idées de sorties, décoration, maquillage, film, recettes et déguisement pour Halloween.

Visites guidées thématiques, spectacles ou expériences immersives... Les lieux et événements organisés pour Halloween sont suffisamment nombreux dans les grandes métropoles, parcs ou châteaux de France pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur ou d'une boîte de bonbons chez vous. Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous, ci-dessous :

Nous avons déniché pour vous les sorties organisées sur la capitale pour vivre comme il se doit la fête la plus morbide de l'année :

Le Parc zoologique de Paris organise une Journée frisson le lundi 31 octobre de 10 heures à 16 heures, avec des créatures fantastiques, dragons, faunes et insectes géants. Pour couronner le tout, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20 % de réduction sur son entrée. Pour les familles.

organise une Journée frisson le lundi 31 octobre de 10 heures à 16 heures, avec des créatures fantastiques, dragons, faunes et insectes géants. Pour couronner le tout, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20 % de réduction sur son entrée. Pour les familles. Les visites secrètes de la ville lumière avec Cultival proposent un parcours spécial Halloween : avec Paris côté obscur , embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux.

proposent un parcours spécial Halloween : avec , embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux. The Dark Dreams installé à Montreuil propose un show hanté d'une durée d'une heure, Le Purgatoire, qui vous fera vivre une aventure hors-du-commun avec de vrais acteurs, des effets spéciaux, des décors immersifs et interactifs, entre théâtre immersif et escape game. De 9 à 99 ans.

installé à Montreuil propose un show hanté d'une durée d'une heure, Le Purgatoire, qui vous fera vivre une aventure hors-du-commun avec de vrais acteurs, des effets spéciaux, des décors immersifs et interactifs, entre théâtre immersif et escape game. De 9 à 99 ans. Le Terrass Hotel propose une soirée Dia de Los Muertos sur son rooftop avec vue imprenable sur la tour Eiffel le samedi 29 octobre 2022. Vous serez bercés par le son des Djs aux inspirations sud-américaines et vous dégusterez des tacos maison et des cocktails à la tequila.

propose une soirée sur son rooftop avec vue imprenable sur la tour Eiffel le samedi 29 octobre 2022. Vous serez bercés par le son des Djs aux inspirations sud-américaines et vous dégusterez des tacos maison et des cocktails à la tequila. L'expérience Candlelight propose pour Halloween un moment musical unique avec des "compositions hantées" de Bach, Rachmaninoff, Chopin, Debussy, Saint-Saëns et bien d'autres au sein de l'Institut National des Jeunes Aveugles (Paris 7e), à la seule lumière des bougies, le dimanche 30 octobre 2022 à 19h30.

propose pour Halloween un moment musical unique avec des "compositions hantées" de Bach, Rachmaninoff, Chopin, Debussy, Saint-Saëns et bien d'autres au sein de l'Institut National des Jeunes Aveugles (Paris 7e), à la seule lumière des bougies, le dimanche 30 octobre 2022 à 19h30. Le parc Disneyland Paris de Marne-la-Vallée est "the place to be" pour rencontrer les Méchants de Disney comme la sorcière des mers Ursula, Maléfique, le Capitaine Crochet, Jafar et bien d'autres. Spécialement pour Halloween, l'attraction The Twilight Zone Tower of Terror sera enrichie de nouvelles expériences encore plus frissonnantes et l'attraction Phantom Manor réserve aux familles son lot de surprises.

de Marne-la-Vallée est "the place to be" pour rencontrer les Méchants de Disney comme la sorcière des mers Ursula, Maléfique, le Capitaine Crochet, Jafar et bien d'autres. Spécialement pour Halloween, l'attraction sera enrichie de nouvelles expériences encore plus frissonnantes et l'attraction réserve aux familles son lot de surprises. Le parc Astérix vous donne rendez-vous à Halloween avec sa saison "Peur sur le Parc". Pour l'occasion, une cinquième maison hantée refait surface dans le parc : Les Catacombes, déconseillé aux moins de 16 ans. Un spectacle de magie, Magna Maleficus, est proposé aux plus de 10 ans pendant que les plus petits partent à la recherche de créatures plus vraies que nature dans la forêt d'Idéfix.

vous donne rendez-vous à Halloween avec sa saison "Peur sur le Parc". Pour l'occasion, une cinquième maison hantée refait surface dans le parc : Les Catacombes, déconseillé aux moins de 16 ans. Un spectacle de magie, Magna Maleficus, est proposé aux plus de 10 ans pendant que les plus petits partent à la recherche de créatures plus vraies que nature dans la forêt d'Idéfix. L' Arc , night-club niché dans le 16e arrondissement, organise une soirée immersive inspirée de la série fantastique Stranger Things , se muant dans un décor apocalyptique pour un Stranger Halloween. Une mise en scène rouge et noir où les clins d'oeil à la série y seront nombreux : ampoules multicolores, lettres de l'alphabet peint en noir et beaucoup d'autres surprises…

, night-club niché dans le 16e arrondissement, organise une soirée immersive inspirée de la série fantastique , se muant dans un décor apocalyptique pour un Stranger Halloween. Une mise en scène rouge et noir où les clins d'oeil à la série y seront nombreux : ampoules multicolores, lettres de l'alphabet peint en noir et beaucoup d'autres surprises… Une autre soirée clubbing vous attend au château de Bagatelle le 31 octobre, toujours dans le 16e arrondissement de Paris, avec le Bal des Fantômes . Transformé en manoir hanté, le château accueille fantômes, vampires, sorcières ou zombies prêts à se déchaîner sur le dancefloor !

le 31 octobre, toujours dans le 16e arrondissement de Paris, avec le . Transformé en manoir hanté, le château accueille fantômes, vampires, sorcières ou zombies prêts à se déchaîner sur le dancefloor ! Le ZooSafari de Thoiry propose les 30 et 31 octobre 2022 de voir plus de 150 citrouilles être distribuées aux animaux lors d'animations. Raison de plus, l'événement des Lumières sauvages commence à ce moment-là !

Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte et réaliser leur citrouille. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faudra retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel et plus bas, un peu d'inspiration à travers notre sélection de citrouilles les plus folles les unes des autres :

Que serait Halloween sans le personnage emblématique de Jack O'Lantern ? Celui-ci trouve ses origines en Irlande. Dans un conte traditionnel, Jack, un maréchal-ferrant porté sur l'alcool, rencontre le diable dans un bar. Le malin lui réclame son âme mais Jack parvient à le piéger. S'en suivent d'autres défis lancés entre l'Irlandais et le diable. Lorsque Jack meurt, un 31 octobre, les portes du paradis lui restent fermées… tout comme celle de l'Enfer. Il est donc condamné à errer dans les ténèbres. Mais il obtient une dernière faveur de la part du Diable : un charbon ardent, pour éclairer sa route. Jack le place dans un navet creux, faisant office de lanterne. La légende veut que l'ivrogne irlandais, âme damnée, réapparaisse tous les ans, le jour de sa mort, à Halloween. Le navet est donc l'ancêtre de la citrouille actuelle, dans laquelle on place une bougie, et qui se montre plus facile à sculpter.

Pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Evidemment, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années, avec le costume du clown du film Ça ou de celui de Cruella d'Enfer. Pour les plus petits, la licorne multicolore est très à la mode. Aux Etats-Unis, le masque du président Donald Trump, avec sa chevelure blonde platine, va faire fureur. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Côté déco et maquillage, les paillettes sont très tendance pour décorer les citrouilles mais aussi pour faire des étincelles sur sa chevelure ou sur son front. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour fêter dignement Halloween à la maison, l'une des premières questions à se poser est bien celle des délicieuses recettes sur cette thématique, pour impressionner vos convives. Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Certains plats font partie intégrante du folklore autour d'Halloween et les Doigts de Sorcières est une recette effrayante venue tout droit d'Espagne. Il s'agit de doigts coupés ensanglantés, servis comme amuse-gueule sucré. La recette est très facile. Il suffit de couper une pomme en fines lamelles, de les passer 30 secondes au micro-ondes, de découper une pâte brisée en 8 carrés de même longueur et largeur, d'enrouler à l'intérieur de chacun des morceaux 4 fines lamelles de pommes avec un peu de cassonade, de former le doigt et de le surmonter d'une amande. Et voilà le tour est joué ! Vous pouvez également décliner la recette en amuse-gueule salé, avec des saucisses et du ketchup pour un effet ensanglanté (voir la recette en vidéo) ! Et si vous souhaitez concocter un repas spécial, vous trouverez plus de 100 recettes d'Halloween sur le Journal des Femmes.

Quelques petits rappels au passage : Halloween est fêtée chaque année le 31 octobre, veille de la fête religieuse de la Toussaint. Malgré la christianisation de la fête de fin octobre, des traditions populaires restent ancrées chez les Irlandais. Du coup, lorsque ceux-ci émigrent en masse vers les Etats-Unis au XIXe siècle pour fuir la famine, ils importent dans leurs bagages croyances et célébrations. De quoi faire renaître la fête d'Halloween outre-Atlantique. Et le nom même d'Halloween fait directement référence à la Toussaint. Il est dérivé de "All Hallows Eve" ou "All Hallows Even", soit la "veille de la nuit sainte". Donc la veille du 1er novembre : le 31 octobre.