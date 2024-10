Halloween 2024 : nos idées de sorties à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes

HALLOWEEN. Ce jeudi 31 octobre 2024, les monstres sont de sortie ! Où faire la fête à Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux et bien d'autres villes ? Des spectacles aux escape game en passant par les châteaux hantés, voici nos idées de sorties originales.

[Mis à jour le 28 octobre 2024 à 15h45] Halloween est fêtée ce jeudi 31 octobre 2024 et vous ne savez toujours pas à quoi ressemblera votre soirée ? Si Halloween est le moment pour les plus petits d'aller demander des bonbons à leurs voisins, les adultes saisissent aussi cette occasion pour se déguiser et faire la fête. Pour les familles, de nombreux lieux en France accueillent des événements pour Halloween, notamment les parcs d'attractions qui sortent les grands moyens, à l'image du Parc Astérix avec "Peur sur le Parc" ou de Nigloland avec "Nigloween".

Les théâtres, boîtes de nuit et autres clubs ne sont pas en reste puisque la soirée du 31 octobre est généralement un bon prétexte pour organiser des soirées déguisées et festives entre adultes. Que vous soyez à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes, Marseille, Bordeaux ou Nice, retrouvez ci-dessous toutes nos idées sorties de dernière minute.

Où fêter Halloween en France en 2024 ?

Musées ou châteaux ouverts pour l'occasion, escape game ou autres expériences immersives... Les lieux et événements organisés pour Halloween sont suffisamment nombreux dans les grandes villes de France pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur, d'une citrouille ou d'une boîte de bonbons ! Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous dans notre diaporama ci-dessous, puis plus bas, dans nos sélections par villes :

Où fêter Halloween à Paris en 2024 ?

Nous avons déniché pour vous les sorties organisées sur la capitale pour vivre comme il se doit la fête la plus morbide de l'année :

Le Parc zoologique de Paris organise une Journée frisson ce jeudi 31 octobre 2024 de 10 heures à 17 heures, avec une traversée exceptionnelle du Grand Rocher à la rencontre de créatures fantastiques, des bonbons à récolter, des nourrissages, des animations spéciales autour des citrouilles et toiles d'araignées, des contes frissonnants... Pour couronner le tout, toute personne venant déguisée bénéficiera de 20 % de réduction sur son entrée, valable en caisse uniquement. Pour les familles.

proposent un parcours spécial Halloween : avec , embarquez pour un voyage dans le temps au cœur d'un Paris inconnu et mystérieux. The Dark Dreams installé à Montreuil propose un show hanté d'une durée d'une heure, L'Auberge Rouge Maudite, qui vous fera vivre une aventure hors-du-commun avec de vrais acteurs, des effets spéciaux, des décors immersifs et interactifs, entre théâtre immersif et escape game. A partir de 12 ans.

de Marne-la-Vallée est "the place to be" pour rencontrer les Méchants de Disney comme la sorcière des mers Ursula, Maléfique, le Capitaine Crochet, Jafar et bien d'autres. Spécialement pour Halloween, les attractions et réservent aux familles leurs lots de surprises. Pour une soirée clubbing très select, L'Arc , night-club très select niché dans le 16e arrondissement, organise une soirée immersive " Le Cirque du Diable " de 23h45 à 6 heures du matin avec une mise en scène digne de ce nom comme d'habitude. A partir de 18 ans, sur réservation.

Où fêter Halloween à Lyon en 2024 ?

Fan de cinéma ? Le musée Cinéma et Miniature niché dans le Vieux-Lyon qui abrite des décors et objets utilisés sur le tournage de grands films internationaux propose un nouvel espace temporaire entièrement consacré à l'univers de Beetlejuice et accueille depuis peu le casque original de Darth Vader issu de "L'Empire Contre-Attaque" et une nouvelle sculpture dans sa collection issue du film "Freddy 4 : The Dream Master".

Où fêter Halloween à Bordeaux en 2024 ?

SENSAS , un concept innovant et insolite sur Bordeaux, propose durant 2 heures de relever des défis plus surprenants les uns que les autres . Venez découvrir la force de vos 5 sens en équipe de 4 à 15 personnes et affrontez vos peurs...

Où fêter Halloween à Nantes en 2024 ?

Au Château des ducs de Bretagne , venez à la nuit tombée découvrir les esprits du château qui se réveillent, pour une visite de 2 heures… Dans cette visite, les enfants viennent découvrir des histoires à sensations fortes.

Où fêter Halloween à Rennes en 2024 ?

Au parc du Thabor , une balade botanique contée d'1h30 sur la thématique des plantes des sorcières est proposée par Julie, une herbaliste formée à l'école bretonne d'herboristerie. Rendez-vous à l'entrée du parc du Thabor, place Saint-Melaine. Réservation obligatoire.

Où fêter Halloween à Marseille en 2024 ?

The Walking Bass Festival - Devil's Call - The Exorcist Edition propose trois nuits de frissons intenses avec des incroyables animations et scénographies immersives dans 3 lieux différents : le 31 octobre au Parc Chanot, le 1er novembre à l'Espace Julien et le 2 novembre au Dock des Suds.

Le parc Spirou aux couleurs d'Halloween. © Parc Spirou

Où fêter Halloween à Toulouse en 2024 ?

Ce jeudi 31 octobre 2024 à partir de 18h30, sur réservation, Éclats d'histoire propose de découvrir la ville rose sous le signe des Crimes et Châtiments.

propose de découvrir la ville rose sous le signe des Crimes et Châtiments. Vous avez tous entendu parler de l'incroyable spectacle de la Femme Scorpion et du Minotaure Géant déambulant ces derniers jours dans les rues de Toulouse ! Non pas le jour d'Halloween mais à partir du lendemain, le 1er novembre 2024, il sera possible d'embarquer sur le Grand Minotaure de la Halle de La Machine pour un Voyage sur la Piste des Géants, l'occasion d'observer de près les superbes détails de sa sculpture évoquant la mythologie. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Où fêter Halloween à Nice en 2024 ?